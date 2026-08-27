Pohde valmistelee ammatinharjoittajamalliin perustuvan lääkäripalvelun hankintaa
27.8.2026 15:14:07 EEST | Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde | Tiedote
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen tulevaisuuslautakunta päätti kokouksessaan 27.8.2026 strategisista periaatteista palveluhankinnalle, jolla etsitään lääkäreitä toimimaan ammatinharjoittajana Pohteen sosiaali- ja terveyskeskuksissa. Tavoitteena on löytää lääkäreitä erityisesti Pohteen eteläiselle alueelle. Lääkäreiden rekrytointi ammatinharjoittajamallilla on osa hoidon jatkuvuuden kehittämistä. Palvelun hankinnasta päättää aluehallitus.
Ammatinharjoittajana toimivalle lääkärille nimetään oma väestönosa, jonka hoidosta lääkäri vastaa perusterveydenhuollossa. Lääkäri työskentelee Pohteen sosiaali- ja terveyskeskuksessa yhteistyössä omasairaanhoitajan kanssa ja osana sosiaali- ja terveyskeskuksen moniammatillista tiimiä.
Ammatinharjoittajamallin avulla pyritään parantamaan lääkäripalvelun saatavuutta ja jatkuvuutta perusterveydenhuollossa erityisesti niillä alueilla, joille lääkärien rekrytointi on ollut haasteellista. Alueet tarkentuvat, kun hankinnan valmistelu etenee.
Pohde on kehittänyt hoidon jatkuvuutta ja omalääkäri- ja hoitajamallia pitkäjänteisesti aina hyvinvointialueuudistuksen alusta alkaen. Kehittäminen on ollut osa sosiaali- ja terveyskeskusten vastaanottotoiminnan kehittämistä ja hoitoon pääsyn parantamista.
Hankinta toteutetaan Kohti jatkuvaa hoitoa – Pohteen uudet omalääkäri- ja omasairaanhoitajamallit -hankkeessa, johon Pohde on saanut sosiaali- ja terveysministeriön avustuksen. Lisätietoa hankkeesta: Pohteelle valtionavustus hoidon jatkuvuuden vahvistamiseen: omalääkäri- ja omahoitajamallin kehittäminen jatkuu.
Markkinavuoropuhelu kiinnostuneille 7.9.2026
Lääkäripalvelun hankinnasta pidetään markkinavuoropuhelu, johon voivat osallistua kaikki palvelun kehittämisestä ja hankintaan osallistumisesta kiinnostuneet. Tilaisuus järjestetään Teams-yhteydellä 7.9. kello 15–16.30. Lisätietoa tilaisuudesta ja osallistumislinkki löytyy täältä: Markkinavuoropuhelu lääkäripalvelusta ammatinharjoittajamallilla.
Markkinavuoropuhelun tarkoituksena on kartoittaa markkinoita ja saada tietoa hankinnan toteuttamiseksi tarkoituksenmukaisella tavalla. Markkinavuoropuheluun osallistuminen ei sido palveluntuottajaa tarjouskilpailuun osallistumiseen eikä se ole myöskään hankintaan osallistumisen edellytys. Pohde kutsuu markkinavuoropuheluun mukaan laajasti eri toimijoita ja asiasta kiinnostuneita lääkäreitä.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Matti HonkalaTulevaisuuslautakunnan puheenjohtajaPohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue PohdePuh:040 060 5766matti.honkala@pohde.fi
Kirsti Ylitalo-KatajistoSosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisjohtajaPohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue PohdePuh:044 703 4007kirsti.ylitalo-katajisto@pohde.fi
Arja HeikkinenHankinta- ja valvontajohtajaPohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue PohdePuh:044 703 4034arja.heikkinen@pohde.fi
Päivi PeltokorpiToimialuejohtaja, terveyden ja sairaanhoidon palvelutPohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue PohdePuh:044 469 1159paivi.peltokorpi@pohde.fi
Päivi HarjuPalvelualuejohtaja, vastaanotto ja infektioiden torjunta, terveyden ja sairaanhoidon palvelut, Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialuePuh:044 703 6422paivi.harju@pohde.fi
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde vastaa yli 415 000 asukkaan hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta 1.1.2023 alkaen. Työllistämme noin 18 500 sosiaali- ja terveysalan sekä pelastustoimen osaajaa. Yhdessä tarjoamme Pohjois-Pohjanmaan ihmisille tukea elämään ja apua terveyteen tai hätään aiempaa paremmin. Toimimme vaikuttavasti ja uusin tavoin – samalla henkilöstöömme panostaen.
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