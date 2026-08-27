Pohde valmistelee ammatinharjoittajamalliin perustuvan lääkäripalvelun hankintaa

Ammatinharjoittajana toimivalle lääkärille nimetään oma väestönosa, jonka hoidosta lääkäri vastaa perusterveydenhuollossa. Lääkäri työskentelee Pohteen sosiaali- ja terveyskeskuksessa yhteistyössä omasairaanhoitajan kanssa ja osana sosiaali- ja terveyskeskuksen moniammatillista tiimiä.

Ammatinharjoittajamallin avulla pyritään parantamaan lääkäripalvelun saatavuutta ja jatkuvuutta perusterveydenhuollossa erityisesti niillä alueilla, joille lääkärien rekrytointi on ollut haasteellista. Alueet tarkentuvat, kun hankinnan valmistelu etenee.

Pohde on kehittänyt hoidon jatkuvuutta ja omalääkäri- ja hoitajamallia pitkäjänteisesti aina hyvinvointialueuudistuksen alusta alkaen. Kehittäminen on ollut osa sosiaali- ja terveyskeskusten vastaanottotoiminnan kehittämistä ja hoitoon pääsyn parantamista.

Hankinta toteutetaan Kohti jatkuvaa hoitoa – Pohteen uudet omalääkäri- ja omasairaanhoitajamallit -hankkeessa, johon Pohde on saanut sosiaali- ja terveysministeriön avustuksen. Lisätietoa hankkeesta: Pohteelle valtionavustus hoidon jatkuvuuden vahvistamiseen: omalääkäri- ja omahoitajamallin kehittäminen jatkuu.

Markkinavuoropuhelu kiinnostuneille 7.9.2026

Lääkäripalvelun hankinnasta pidetään markkinavuoropuhelu, johon voivat osallistua kaikki palvelun kehittämisestä ja hankintaan osallistumisesta kiinnostuneet. Tilaisuus järjestetään Teams-yhteydellä 7.9. kello 15–16.30. Lisätietoa tilaisuudesta ja osallistumislinkki löytyy täältä: Markkinavuoropuhelu lääkäripalvelusta ammatinharjoittajamallilla.

Markkinavuoropuhelun tarkoituksena on kartoittaa markkinoita ja saada tietoa hankinnan toteuttamiseksi tarkoituksenmukaisella tavalla. Markkinavuoropuheluun osallistuminen ei sido palveluntuottajaa tarjouskilpailuun osallistumiseen eikä se ole myöskään hankintaan osallistumisen edellytys. Pohde kutsuu markkinavuoropuheluun mukaan laajasti eri toimijoita ja asiasta kiinnostuneita lääkäreitä.