Suomalainen maksaa luottokorttivelastaan 12 prosentin korkoa, virolainen 19 ja saksalainen 17 – Suomi euroalueen edullisimpia
28.8.2026 08:30:00 EEST | Nordsek | Tiedote
Luottokorttivelka on kallista lainaa kaikkialla Euroopassa, mutta suomalaiset maksavat siitä selvästi vähemmän kuin useimmat eurooppalaiset. Suomessa korollisen luottokorttivelan keskikorko oli kesäkuussa 2026 12,12 prosenttia, kun euroalueen keskiarvo oli 16,48 prosenttia, selviää lainavertailupalvelu Nordsekin Euroopan keskuspankin tilastoista kokoamasta vertailusta. Suomi on vertailun viidenneksi edullisin 15 maasta. Samaan aikaan suomalaiset ovat siirtyneet käyttämään luottokorttia yhä enemmän maksuvälineenä ja yhä vähemmän lainana: koroton luottokorttivelka on ennätyksessä ja korollinen pienentynyt huipustaan lähes kymmenen prosenttia.
Virossa 19 prosenttia, Saksassa 17, Suomessa 12
Euroalueella korollisen luottokorttivelan keskikorko oli kesäkuussa 2026 16,48 prosenttia eli 4,4 prosenttiyksikköä korkeampi kuin Suomessa. Virossa korko oli 19,02, Slovakiassa 18,98, Espanjassa 18,30, Latviassa 17,89 ja Saksassa 17,24 prosenttia. Suomea edullisempia luottokorttikorkoja oli euroalueella vain Maltalla, Sloveniassa, Kyproksella ja Belgiassa. Koko maavertailu kuukausittain päivittyvänä: luottokorttien korot Suomessa ja euroalueella.
Ero näkyy suoraan kuluttajan kukkarossa: 3 000 euron luottokorttivelasta suomalainen maksaa korkoa noin 364 euroa vuodessa, saksalainen 517 euroa ja virolainen 571 euroa.
Korollisen luottokorttivelan keskikorko euroalueella, kesäkuu 2026
|
Maa
|
Keskikorko
|
Korko / vuosi 3 000 € velasta
|
Malta
|
8,12 %
|
244 €
|
Slovenia
|
10,11 %
|
303 €
|
Kypros
|
11,85 %
|
356 €
|
Belgia
|
12,01 %
|
360 €
|
Suomi
|
12,12 %
|
364 €
|
Italia
|
14,65 %
|
440 €
|
Portugali
|
16,22 %
|
487 €
|
Liettua
|
16,30 %
|
489 €
|
Euroalue
|
16,48 %
|
494 €
|
Kreikka
|
16,93 %
|
508 €
|
Saksa
|
17,24 %
|
517 €
|
Latvia
|
17,89 %
|
537 €
|
Espanja
|
18,30 %
|
549 €
|
Slovakia
|
18,98 %
|
569 €
|
Viro
|
19,02 %
|
571 €
|
Bulgaria
|
21,15 %
|
635 €
Lähde: EKP, MFI-korkotilasto (extended credit card credit, kotitaloudet, sovittu vuosikorko). Kroatian ilmoittama 3,48 % ja Ranskan puuttuva arvo on jätetty pois vertailusta; Alankomaat, Itävalta, Irlanti ja Luxemburg eivät raportoi sarjaa.
Yksi todennäköinen selitys Suomen matalalle tasolle on lakisääteinen korkokatto, joka rajaa kuluttajaluottojen nimelliskoron tällä hetkellä 17,5 prosenttiin. Viidessä vertailun maassa luottokorttivelan keskikorko ylittää tämän tason.
– Suomen luottokorttikorot ovat euroalueen edullisimpia. Silti 12 prosentin korko on kallis hinta siitä, että lasku jää maksamatta eräpäivänä. Suomessa vakuudettoman kulutusluoton keskikorko on 7,6 prosenttia, eli pitkäaikainen korttivelka kannattaa siirtää tavalliseen kulutusluottoon, sanoo Nordsekin perustaja Jim Forsbom.
Uusien vakuudettomien kulutusluottojen keskikorko oli Suomen Pankin mukaan 7,64 prosenttia toukokuussa 2026 (kulutusluottojen korkojen kehitys). 3 000 euron velasta ero luottokorttiin on noin 135 euroa vuodessa.
Suomalaiset käyttävät korttia maksuvälineenä, eivät lainana
Suomalaisten korollinen luottokorttivelka oli suurimmillaan tammikuussa 2024, 3 102 miljoonaa euroa, ja on sen jälkeen pienentynyt 9,4 prosenttia 2 811 miljoonaan euroon (kesäkuu 2026). Samaan aikaan koroton, maksuajan sisällä oleva luottokorttivelka on kasvanut vuodessa 666 miljoonasta 805 miljoonaan euroon (+21 %). Toukokuussa 2026 se oli tilastohistorian suurin, 811 miljoonaa euroa.
Korottoman velan osuus kaikesta luottokorttivelasta on noussut vuodessa 18,7 prosentista 22,3 prosenttiin. Suomalaiset siis maksavat korttilaskunsa yhä useammin kokonaan korottoman jakson sisällä, jolloin kortti ei maksa korkoa lainkaan.
– Hyvä uutinen on, että suomalaiset ovat oppineet käyttämään luottokorttia turvallisena maksuvälineenä ja hyödyntämään korotonta maksuaikaa sen sijaan, että kortista otettaisiin pitkäaikaista lainaa. Korollinen korttivelka pienenee ja koroton kasvaa – se on täsmälleen oikea suunta, Forsbom sanoo.
Luottokorttivelka Suomessa, kotitaloudet (milj. €)
|
Ajankohta
|
Korollinen
|
Koroton
|
Yhteensä
|
Korottoman osuus
|
12/2023
|
3 080
|
692
|
3 772
|
18,3 %
|
1/2024 (korollisen huippu)
|
3 102
|
616
|
3 718
|
16,6 %
|
6/2025
|
2 893
|
666
|
3 559
|
18,7 %
|
6/2026
|
2 811
|
805
|
3 616
|
22,3 %
Menetelmä ja lähteet
Korot: EKP:n MFI-korkotilasto (MIR), korollisen luottokorttiluoton sovittu vuosikorko kotitalouksille euroalueen maissa, kesäkuu 2026; sisältää vain kunkin maan rahalaitokset eikä kortin kuluja. Luottokorttivelan määrä Suomessa: EKP:n rahalaitosten tasetilasto (BSI), korollinen (extended) ja koroton (convenience) luottokorttiluotto kotitalouksille, kuukauden lopun kanta. Vakuudettomien kulutusluottojen keskikorko: Suomen Pankin tilastotiedote 30.6.2026 (uudet muut kulutusluotot, toukokuu 2026). Korkokatto: kuluttajansuojalaki 7 luku 17 a § (korkolain viitekorko 2,5 % + 15 prosenttiyksikköä, 1.7.–31.12.2026). Koko aikasarja, maavertailu, kuvaajat ja CSV vapaasti käytettävissä lähde mainiten: https://nordsek.com/tilastot/luottokorttien-korot/
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jim Forsbom, perustaja, Nordsek Oy
jim.forsbom@nordsek.com
050 350 5326
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Nordsek
Nordsek on suomalainen, riippumaton lainavertailupalvelu, jonka kautta kuluttaja voi kilpailuttaa lainatarjouksia yli 30 pankilta ja luotonantajalta yhdellä maksuttomalla hakemuksella. Nordsek ylläpitää avointa tilastokirjastoa suomalaisten velkaantumisesta sekä lainojen ja talletusten koroista. Nordsek Oy (Y-tunnus 3537295-5) on perustettu vuonna 2023, kotipaikka Espoo. Nordsek ei myönnä lainoja.
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