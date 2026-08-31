Ihmiskunnan viisausperinteet haastavat tekoälyn vallankumouksen

Espoon hiippakunnan emerituspiispa Mikko Heikka on tutkinut pitkään tekoälyn nopeaa

kehitystyötä. Sen seurauksena pitkään vallinnut maailmanjärjestys on väistymässä ja uusi on

astumassa tilalle. Heikka antaa sille nimenkin: maailma 4.0.



Tekoälyn läpäisemä metamoderni maailma rakentuu rahan ja sotilaallisen voiman perustalle. Onko tälle muutokselle ohjaavia vastavoimia? Löytyykö sääteleviä rakenteita?

Heikka väittää, että vastavoimat ovat syntymässä. Ne nousevat ihmiskunnan viisausperinteistä. Näitä ovat Aristoteleen, Platonin ja Martin Heideggerin filosofiat sekä Euroopan, Afrikan ja Aasian vahvistuvat uskonnolliset perinteet.

Vastavoimat kysyvät:

- miksi hyve tulisi asettaa hyödyn tilalle älykkään teknologian aikakaudella?

- kuka omistaa tiedon, kun datasta on tullut uusi raaka-aine?

- mitä tarkoittaa ihmisarvo maailmassa jossa koneet tekevät päätöksiä elämästä ja

ja kuolemasta?

Kirja päättyy piispan ja koneen dialogiin. Tekoäly osoittaa tässä vuorovaikutuksessa filosofisia ja teologisia taitoja. Keskustelu käynnistyy. Toivoa on.

Arvostelukappaleet ja haastattelupyynnöt:

Tuuli Peuraniemi

tuuli.peuraniemi@rosebud.fi