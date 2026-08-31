Ihmiskunnan viisausperinteet haastavat tekoälyn vallankumouksen
31.8.2026 15:57:29 EEST | Basam Books | Tiedote
Mitä tapahtuu kun ihmiskunnan vanhat viisausperinteet ja aikamme vallankumouksellisin teknologia kohtaavat? Alkaako kunnioittava vuoropuhelu vai vihamielinen yhteenotto?
Espoon hiippakunnan emerituspiispa Mikko Heikka on tutkinut pitkään tekoälyn nopeaa
kehitystyötä. Sen seurauksena pitkään vallinnut maailmanjärjestys on väistymässä ja uusi on
astumassa tilalle. Heikka antaa sille nimenkin: maailma 4.0.
Tekoälyn läpäisemä metamoderni maailma rakentuu rahan ja sotilaallisen voiman perustalle. Onko tälle muutokselle ohjaavia vastavoimia? Löytyykö sääteleviä rakenteita?
Heikka väittää, että vastavoimat ovat syntymässä. Ne nousevat ihmiskunnan viisausperinteistä. Näitä ovat Aristoteleen, Platonin ja Martin Heideggerin filosofiat sekä Euroopan, Afrikan ja Aasian vahvistuvat uskonnolliset perinteet.
Vastavoimat kysyvät:
- miksi hyve tulisi asettaa hyödyn tilalle älykkään teknologian aikakaudella?
- kuka omistaa tiedon, kun datasta on tullut uusi raaka-aine?
- mitä tarkoittaa ihmisarvo maailmassa jossa koneet tekevät päätöksiä elämästä ja
ja kuolemasta?
Kirja päättyy piispan ja koneen dialogiin. Tekoäly osoittaa tässä vuorovaikutuksessa filosofisia ja teologisia taitoja. Keskustelu käynnistyy. Toivoa on.
Arvostelukappaleet ja haastattelupyynnöt:
Tuuli Peuraniemi
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Tuuli Peuraniemituuli.peuraniemi@rosebud.fi
Linkit
Tietoa julkaisijasta
Basam Books on riippumaton helsinkiläinen yleiskustantamo. Meidät tunnetaan erityisesti laadukkaan hyvinvointi- ja työelämäkirjallisuuden, kaunokirjallisten klassikoiden sekä runouden kustantajana.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Basam Books
Roomalaisen sotilaan on oltava uskollinen ja tunnettava velvollisuutensa31.8.2026 16:28:20 EEST | Tiedote
Roomalaiset juhlivat Metaurusjoella 207 eaa. saatua voittoa Hannibalin veljestä, Hasdrubalista. Iloa lisää se, että Hispaniassa Scipio voittaa loputkin Karthagon joukoista ylipäällikköineen, joista toinen on Magon, Barkas-veljeksistä nuorin. Scipion sairastuessa sotilaiden kuri kuitenkin murtuu, ja uskollisuuslupauksensa ja velvollisuutensa unohtaneita on rangaistava.
Jännityskertomus paneutuu Helsingin teosofiseen menneisyyteen ja uushenkiseen nykyisyyteen31.8.2026 10:22:00 EEST | Tiedote
Helsinkiläisen lähiökirkon alttaritaulu kätkee sisäänsä sanoman, joka vie lukijan 1900 luvun alun Palestiinaan ja Suomen uskonnollisten vaihtoehtoyhteisöjen arkeen. Konfliktit, kuolemantapaukset ja yltyvä kansallismielisyys kietoutuvat tarinaksi, jossa aivan tavalliset ihmiset joutuvat selvittämään suhteensa poliittisiin mullistuksiin.
Jan-Christer Wahlbeck publicerar en mosaikroman – Jan-Christer Wahlbeck julkaisee mosaiikkiromaanin27.8.2026 11:01:15 EEST | Tiedote
JAN-CHRISTER WAHLBECK är en i Vasa född och uppvuxen men numera i Borgå bosatt psykolog och psykoterapeut. Som författare är det här hans fjortonde skönlitterära verk och fjärde boken som utkommer tvåspråkigt med hans originaltext på svenska och Kai Nieminens översättning till finska. JAN-CHRISTER WAHLBECK on Vaasassa syntynyt ja kasvanut mutta nykyään Porvoossa asuva psykologi ja psykoterapeutti. Kirjailijana tämä on hänen neljästoista kaunokirjallinen teoksensa ja neljäs kirja, jossa on hänen alkuperäistekstinsä ruotsiksi ja Kai Niemisen suomennos.
Hiiri ja ystävät tarjoaa onnistumisen iloa lukemiseen27.8.2026 09:22:00 EEST | Tiedote
Hiiri ja ystävät. Suositun MI-NÄ LU-EN -kirjasarjan pienaakkosin tavutettu yhdistelmäteos tarjoaa innostavaa luettavaa koululaisille!
Talvikurki Kuolematon vie matkalle 600-luvun Kiinan kulttuuriin27.8.2026 08:22:00 EEST | Tiedote
Talvikurki Kuolematon ajoittuu Kiinaan Sui-dynastian lopuun ja Suuren Tang-dynastian alkuun 600-luvulle jaa. Tämä kulttuuriromaani keskittyy keramiikan tekijöiden perheen elämään. Kirja liittyy kiinalaisen kerronnan perinteeseen, jossa on päähenkilöiden lisäksi useita sivuhenkilöitä. Kirja valottaa arkisen elämän tapoja ja uskomuksia sekä pohtii taustalla aikakauden taiteellis-esteettisiä kysymyksiä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme