Yrittäjägallup: Yrittäjät haluavat vapautta päättää eläketurvastaan – luottamus järjestelmään heikkoa

Hallitus valmistelee parhaillaan lakiesitystä yrittäjien eläkejärjestelmän (YEL) uudistamiseksi.

Yrittäjägallupiin vastanneista yli puolet (55 %) on täysin samaa mieltä väitteen ”Yrittäjällä pitäisi olla vapaus päättää oma eläkemaksunsa ja -turvansa” kanssa. Osittain samaa mieltä on lähes kolmannes (28 %) vastaajista.

Luottamus YEL-järjestelmään vaatimatonta

Yrittäjien luottamus nykyiseen YEL-järjestelmään on edelleen vaatimatonta. Yli puolet vastaajista suhtautuu järjestelmään epäilevästi. Vastaajista 28 prosenttia on täysin ja 24 prosenttia jokseenkin eri mieltä väittämän ”Luotan nykyiseen YEL-järjestelmään” kanssa.

Järjestelmään luottaa täysin vain kuusi prosenttia ja jokseenkin 22 prosenttia yrittäjistä. Epäluottamus korostuu erityisesti naisten ja nuorten yrittäjien keskuudessa.

– Järjestelmään ei luoteta riittävästi. YEL-järjestelmä on yrittäjille elintärkeä, sillä se määrittää yrittäjän eläketurvan lisäksi suuren osan työuran aikaisesta sosiaaliturvasta. Yrittäjien luottamusta järjestelmään on vahvistettava uudistuksilla, jotka kannustavat yrittäjyyteen, Suomen Yrittäjien työmarkkina-asioiden päällikkö Harri Hellstén sanoo.

Vapaus valita saa yrittäjiltä tukea

Kesällä lausuntokierroksella olleen hallituksen esitysluonnoksen mukaan yrittäjä voisi jatkossa valita, perustuuko eläkevakuutus nykyiseen työtulomalliin vai yrittäjän todellisiin veronalaisiin ansiotuloihin.

Suomen Yrittäjät on pitänyt valinnanvapauden lisäämistä tervetulleena uudistuksena. Yrittäjägallupin vastaajista 67 prosenttia kannattaa esitettyä mallia.

– Hallituksen esitysluonnoksen malli ei vielä toteuta tavoitetta siitä, että YEL-työtulo voisi yrittäjän valitessa perustua mahdollisimman reaaliaikaisesti hänen ansioihinsa. Jatkovalmistelussa on löydettävä ratkaisu, jossa käytettävissä olevia tulotietoja voidaan hyödyntää mahdollisimman ajantasaisesti. Lisäksi yrittäjällä on oltava mahdollisuus hakea muutosta työtuloonsa, jos ansiot olennaisesti muuttuvat, Rytkönen-Sandberg korostaa.

Yrittäjäeläkkeiden keskittämistä kannattaa selvittää

Hallitusohjelmaan on kirjattu selvitys siitä, tulisiko yrittäjillä olla oma eläkelaitos. Suomen Yrittäjät on vaatinut selvityksen käynnistämistä. Myös yrittäjät suhtautuvat ajatukseen myönteisesti.

Vastaajista 40 prosenttia on täysin ja 25 prosenttia osittain samaa mieltä väitteen ”Yrittäjillä pitäisi olla oma yrittäjäeläkkeisiin keskittyvä eläkelaitos” kanssa. Täysin samaa mieltä olevien osuus on kasvanut selvästi viime vuoden aikana.

– Tarvitaan toimia, jotka vahvistavat yrittäjien luottamusta järjestelmään ja tehostavat yrittäjäeläkkeiden hoitoa ja koko eläkejärjestelmää. Siksi asia on syytä selvittää perusteellisesti ja käynnistää selvitys viipymättä, Hellstén sanoo.

Yrittäjägallupin toteutti Verian Suomen Yrittäjien toimeksiannosta 4.–13.8.2026. Siihen vastasi 1 075 pk-yrityksen edustajaa. Tulosten luottamusväli on 2,8 prosenttiyksikköä suuntaansa.

Tutustu tuloksiin tästä.