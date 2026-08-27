Pirkanmaan hyvinvointialue

Aluevaltuusto kokoontuu etänä 31.8. – seuraa kokousta verkossa

27.8.2026 15:04:37 EEST | Pirkanmaan hyvinvointialue | Tiedote

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Pirkanmaan hyvinvointialueen aluevaltuusto kokoontuu etäyhteydellä maanantaina 31. elokuuta 2026 klo 17. Kokouksessa käsitellään muun muassa keskuspaloaseman kiinteistön ostoa ja jaostotyön kehittämishankkeen loppuraporttia sekä vastauksia valtuustoaloitteisiin.

Aluevaltuuston kokousta voi seurata hyvinvointialueen Youtube-kanavalla.

Aluevaltuuston esityslistalla on seuraavat asiat:

  • Muutokset vuoden 2026 talousarvioon
  • Jaostotyön kehittäminen (Depro2) loppuraportin hyväksyminen
  • Tampereen keskuspaloaseman kiinteistön hankinta
  • Aluevaltuuston kokousaikataulu 1.1. - 31.12.2027
  • Vastaus valtuustoaloitteeseen - Käyttämättömien vastaanottoaikojen määrän vähentäminen
  • Vastaus valtuustoaloitteeseen - Mielenterveysambulanssi pysyväksi käytännöksi Pirkanmaalle
  • Vastaus valtuustoaloitteeseen - Ympärivuorokautisen palveluasumisen paikkojen ja vaihtoehtoisten asumisratkaisujen kehittämiseksi Pirkanmaan hyvinvointialueella
  • Vastaus valtuustoaloitteeseen - Pirkanmaan hyvinvointialue suosittelee kaikkia Pirkanmaan peruskouluja ottamaan käyttöön älylaitteiden käyttöä koskevat rajoitukset kouluaikana
  • Vastaus valtuustoaloitteeseen - Alkoholiostojen lopettaminen Pirkanmaan hyvinvointialueen varoista
  • Vastaus valtuustoaloitteeseen - Luottamushenkilöiden itsensä ilmoittamien yhteystietojen julkaiseminen Pirkanmaan hyvinvointialueen verkkosivuilla
  • Vastaus valtuustoaloitteeseen - Kokouspalkkio tulee tasata istujan ja mahdollisen tilalle saapuvan varajäsenen kesken
  • Vastaus valtuustoaloitteeseen - Viranhaltijaesittelyn käyttöönotto kaikkien merkittävien päätösasioiden käsittelyssä aluevaltuuston kokouksissa
  • Vastaus valtuustoaloitteeseen - Aluehallituksen puheenjohtajan työmäärän ja oikean palkkiotason selvittäminen
  • Aluevaltuutettujen aloitteet

Katso aluevaltuuston esityslista liitteineen verkossa 

Yhteyshenkilöt

Pirkanmaan hyvinvointialue

Me hoidamme – tarjoamme sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita sekä pelastuspalveluita kaikille pirkanmaalaisille. Toimimme laajasti noin 700 toimipisteessä ja olemme helposti tavoitettavissa myös digitaalisesti. Meillä toimii Suomen toiseksi suurin yliopistollinen sairaala Tays. Tutkimuksella ja koulutuksella tähtäämme tulevaisuuteen, mutta asukkaiden arjessa olemme tässä ja nyt, kaikkina päivinä ja aikoina. Meitä pirhalaisia on noin 20 000,  ja olemmekin Pirkanmaan suurin työyhteisö. 

Lisätietoja pirha.fi.

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