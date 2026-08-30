Kansallista Kipuviikkoa vietetään 31.8.–6.9.2026 – seuraa kipuviikon blogikirjoituksia
31.8.2026 09:09:23 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Kansallista Kipuviikkoa vietetään tänä vuonna 31.8.–6.9.2026. Kipuviikon teemana on Tunne kipu – ensitiedolla eteenpäin. Viikon aikana Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuille julkaistaan päivittäin yhteensä viisi kipuun liittyvää blogitekstiä.
Blogitekstit tuovat esiin kipua ja kivunhoitoa eri näkökulmista. Aiheissa korostuvat kipupotilaan kohtaaminen, ammattilaisten välinen yhteistyö, hoitotyön laadun seuranta sekä yhdenmukaiset ja vaikuttavat toimintatavat kivunhoidossa.
Kipuviikon aikana julkaistavat blogitekstit käsittelevät seuraavia aiheita:
- Kivun arviointi tekee hoitotyön vaikuttavuuden näkyväksi
Kirjoittajat: kliinisen hoitotyön asiantuntijat Laura Puikko ja Heidi Taskinen
- Kipu ei voi odottaa – tutkitulla tiedolla tehokkuutta kivunhoitoon päivystyksessä
Kirjoittaja: Satu Aartiala, ensihoitaja, kivunhoidon ja akuuttihoidon asiantuntija
- Fysioterapeutin kokemuksia työstä kipupotilaiden kanssa
Kirjoittaja: Milla Nybacka, fysioterapeutti, kuntoutuspalvelut ja Teemu Elomaa, kliinisen fysioterapian asiantuntija
- Kun kipu vie identiteetin – Sannan tarina
Kirjoittaja: Milla Nybacka, fysioterapeutti, kuntoutuspalvelut
- Et ole yksin kivun kanssa – Vertaistuki ja OLKA-toiminta tukenasi
Kirjoittaja: Niina Kankare-Anttila, vapaaehtoistoiminnan kehittäjä, OLKA-toiminta
Uudet blogit julkaistaan kipuviikon aikana aamupäivisin Keski-Suomen hyvinvointialueen hyvaks.fi-verkkosivuille. Blogien tavoitteena on lisätä ymmärrystä kivusta ja kivunhallinnasta sekä tarjota luotettavaa, kokemukseen ja asiantuntijuuteen pohjautuvaa tietoa kaikille, joita kipu koskettaa.
Tunne kipu – ensitiedolla eteenpäin
Vuoden 2026 Kipuviikon teema muistuttaa, että kipuun liittyvä tieto, ymmärrys ja tuki ovat tärkeitä kivun eri vaiheissa. Ensitieto voi auttaa tunnistamaan, mitä kipu tarkoittaa omassa elämäntilanteessa, millaisia keinoja kivun kanssa selviytymiseen on ja mistä voi saada tukea. Kipu ei kosketa vain kehoa, vaan se vaikuttaa usein myös arkeen, toimintakykyyn, ihmissuhteisiin ja hyvinvointiin. Oikea-aikainen tieto, kuulluksi tuleminen ja ammattilaisten tuki voivat auttaa kipua kokevaa ja hänen läheisiään löytämään keinoja arjen tueksi.
Kipuviikon blogiteksteissä aihetta lähestytään sekä kipua kokevien että ammattilaisten näkökulmista. Tekstit nostavat esiin kohtaamisen, moniammatillisen yhteistyön, laadun seurannan ja yhdenmukaisten toimintatapojen merkitystä kivun hoidossa. Samalla ne kannustavat pysähtymään sen äärelle, miten tieto, kuulluksi tuleminen ja oikea-aikainen tuki voivat auttaa eteenpäin.
Kansallisia kipuviikon tapahtumia
Suomen Kipu ja Suomen Kivuntutkimusyhdistys ry järjestävät säännöllisesti erilaisia tapahtumia sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille että kivun kanssa eläville henkilöille ja heidän läheisilleen.
Vuoden 2026 Kipuviikon ohjelmaan ja tapahtumiin voi tutustua järjestäjien verkkosivuilla. Ajantasaiset tiedot tapahtumista, osallistumismahdollisuuksista sekä ilmoittautumisesta löytyvät sivuilta: Kipuviikko - Suomen Kipu ry ja Tapahtumat - Suomen Kipu ry.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Heidi Taskinen, kliinisen hoitotyön asiantuntija, Keski-Suomen hyvinvointialue, heidi.taskinen(at)hyvaks.fi, p. 050 433 2948
Viestinnän yhteyshenkilö: Hanne Joenaho, viestinnän asiantuntija, Keski-Suomen hyvinvointialue, hanne.joenaho(at)hyvaks.fi, p. 014 269 5946
Linkit
Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista.
Keskeinen tehtävämme on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen. Järjestämme sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut asukkaillemme luotettavasti kaikissa tilanteissa.
Tavoitteenamme on se, että keskisuomaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta paranee. Rakennamme Keski-Suomen vetovoimaa ja hyvää arkea yhdessä muiden alueen toimijoiden kanssa. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue ja tukea keskisuomalaisten hyvää arkea.
Hyvinvointialue on Keski-Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee noin 12 500 ammattilaista. Tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin.
Palveluiden tiedot, toimipisteet ja yhteystiedot löytyvät Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaks.fi.
Viestintäpalveluiden yhteissähköposti: viestinta(at)hyvaks.fi.
Facebook: @hyvaks, X: @hyvaks, Instagram: @hyvaks, LinkedIn: Keski-Suomen hyvinvointialue, YouTube: Keski-Suomen hyvinvointialue
#hyvaks #hyväarkikaikille
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