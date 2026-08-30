Kansallista Kipuviikkoa vietetään 31.8.–6.9.2026 – seuraa kipuviikon blogikirjoituksia

Blogitekstit tuovat esiin kipua ja kivunhoitoa eri näkökulmista. Aiheissa korostuvat kipupotilaan kohtaaminen, ammattilaisten välinen yhteistyö, hoitotyön laadun seuranta sekä yhdenmukaiset ja vaikuttavat toimintatavat kivunhoidossa.

Kipuviikon aikana julkaistavat blogitekstit käsittelevät seuraavia aiheita:

Kivun arviointi tekee hoitotyön vaikuttavuuden näkyväksi

Kirjoittajat: kliinisen hoitotyön asiantuntijat Laura Puikko ja Heidi Taskinen

Kirjoittajat: kliinisen hoitotyön asiantuntijat Laura Puikko ja Heidi Taskinen Kipu ei voi odottaa – tutkitulla tiedolla tehokkuutta kivunhoitoon päivystyksessä

Kirjoittaja: Satu Aartiala, ensihoitaja, kivunhoidon ja akuuttihoidon asiantuntija

Kirjoittaja: Satu Aartiala, ensihoitaja, kivunhoidon ja akuuttihoidon asiantuntija Fysioterapeutin kokemuksia työstä kipupotilaiden kanssa

Kirjoittaja: Milla Nybacka, fysioterapeutti, kuntoutuspalvelut ja Teemu Elomaa, kliinisen fysioterapian asiantuntija

Kirjoittaja: Milla Nybacka, fysioterapeutti, kuntoutuspalvelut ja Teemu Elomaa, kliinisen fysioterapian asiantuntija Kun kipu vie identiteetin – Sannan tarina

Kirjoittaja: Milla Nybacka, fysioterapeutti, kuntoutuspalvelut

Kirjoittaja: Milla Nybacka, fysioterapeutti, kuntoutuspalvelut Et ole yksin kivun kanssa – Vertaistuki ja OLKA-toiminta tukenasi

Kirjoittaja: Niina Kankare-Anttila, vapaaehtoistoiminnan kehittäjä, OLKA-toiminta

Uudet blogit julkaistaan kipuviikon aikana aamupäivisin Keski-Suomen hyvinvointialueen hyvaks.fi-verkkosivuille. Blogien tavoitteena on lisätä ymmärrystä kivusta ja kivunhallinnasta sekä tarjota luotettavaa, kokemukseen ja asiantuntijuuteen pohjautuvaa tietoa kaikille, joita kipu koskettaa.

Tunne kipu – ensitiedolla eteenpäin

Vuoden 2026 Kipuviikon teema muistuttaa, että kipuun liittyvä tieto, ymmärrys ja tuki ovat tärkeitä kivun eri vaiheissa. Ensitieto voi auttaa tunnistamaan, mitä kipu tarkoittaa omassa elämäntilanteessa, millaisia keinoja kivun kanssa selviytymiseen on ja mistä voi saada tukea. Kipu ei kosketa vain kehoa, vaan se vaikuttaa usein myös arkeen, toimintakykyyn, ihmissuhteisiin ja hyvinvointiin. Oikea-aikainen tieto, kuulluksi tuleminen ja ammattilaisten tuki voivat auttaa kipua kokevaa ja hänen läheisiään löytämään keinoja arjen tueksi.

Kipuviikon blogiteksteissä aihetta lähestytään sekä kipua kokevien että ammattilaisten näkökulmista. Tekstit nostavat esiin kohtaamisen, moniammatillisen yhteistyön, laadun seurannan ja yhdenmukaisten toimintatapojen merkitystä kivun hoidossa. Samalla ne kannustavat pysähtymään sen äärelle, miten tieto, kuulluksi tuleminen ja oikea-aikainen tuki voivat auttaa eteenpäin.

Kansallisia kipuviikon tapahtumia

Suomen Kipu ja Suomen Kivuntutkimusyhdistys ry järjestävät säännöllisesti erilaisia tapahtumia sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille että kivun kanssa eläville henkilöille ja heidän läheisilleen.

Vuoden 2026 Kipuviikon ohjelmaan ja tapahtumiin voi tutustua järjestäjien verkkosivuilla. Ajantasaiset tiedot tapahtumista, osallistumismahdollisuuksista sekä ilmoittautumisesta löytyvät sivuilta: Kipuviikko - Suomen Kipu ry ja Tapahtumat - Suomen Kipu ry.