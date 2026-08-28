Uusi paloasema tulee nopeuttamaan avun tuloa Jyväskylässä
28.8.2026 09:38:15 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Tämän vuoden lopussa toimintansa aloittava paloasema sijaitsee Jyväskylän Savelassa Vehkakatu 1:ssä. Uusi asema parantaa pelastustoiminnan toimintavalmiutta erityisesti Kortepohjan ja Laajavuoren alueella.
Uusi paloasema on alueelle tärkeä, koska pelastuslaitoksella on ollut haasteita saavuttaa Kortepohjan ja Laajavuoren alueella toimintavalmiusaikaa koskevat vaatimukset. Toimintavalmiusaika tarkoittaa aikaa, jossa hälytettyyn kohteeseen osoitetut resurssit kykenevät aloittaman tehokkaan pelastustoiminnan.
Toimintavalmiusajan myönteiset vaikutukset tulevat näkymään ensisijaisesti Kortepohjan ja Laajavuoren ympäristössä, mutta myös Köhniön ja Kypärämäen alueella.
– Uuden aseman myötä ensimmäisen pelastusyksikön toimintavalmiusaika jopa puolittuu nykyisestä alueen ajasta, aluepalomestari Jari Korpela Keski-Suomen pelastuslaitokselta kertoo.
Asema sijaitsee osoitteessa Vehkakatu 1. Samassa kiinteistössä toimii myös muita hyvinvointialueen palveluita, kuten kirjaamo. Keski-Suomen hyvinvointialue on rakennuksen tiloissa vuokralla.
Muutostyöt ovat edenneet viimeistelyvaiheeseen
Parhaillaan tiloihin asennetaan kiintokalusteita ja hallissa tehdään viimeistelytöitä. Asemalle osoitettavien henkilöresurssien osalta suunnittelutyö on käynnissä.
– Oli hienoa, että löysimme asemaksi jo olemassa olevan rakennuksen ja uudisrakentamista ei tarvittu. Jos viivästyksiä ei ilmene, paloaseman luovutus tapahtuu syyskuun lopussa. Itse toiminta alkaisi viimeistään joulukuussa, Korpela selventää.
Savelan paloasema tulee olemaan pieni yhden kärkiyksikön paloasema. Asemalla on kaksi pelastajaa, jotka operoivat hälytystilanteissa normaalilla paloautolla. Asema tulee toimimaan ympärivuorokautisesti. Hälytysajoneuvo lähtee tehtäville Vehkakadun puolelta.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jari Korpela, aluepalomestari, p. 040 480 1383, jari.korpela(at)pelastustoimi.fi
Viestinnän yhteyshenkilö: Laura-Maija Suur-Askola, p. 040 357 5951, laura-maija.suur-askola(at)hyvaks.fi
Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista.
Keskeinen tehtävämme on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen. Järjestämme sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut asukkaillemme luotettavasti kaikissa tilanteissa.
Tavoitteenamme on se, että keskisuomaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta paranee. Rakennamme Keski-Suomen vetovoimaa ja hyvää arkea yhdessä muiden alueen toimijoiden kanssa. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue ja tukea keskisuomalaisten hyvää arkea.
Hyvinvointialue on Keski-Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee noin 12 500 ammattilaista. Tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin.
Palveluiden tiedot, toimipisteet ja yhteystiedot löytyvät Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaks.fi.
Viestintäpalveluiden yhteissähköposti: viestinta(at)hyvaks.fi.
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