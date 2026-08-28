Kiinteistöala tarvitsee uuden suunnan energiamurrokseen – energiatehokkuus ei enää yksin riitä. Kutsu 10.9. mediatilaisuuteen

Olemme voittoa tavoittelematon kiinteistö- ja rakennusalan järjestö. Jäsenemme edustavat koko rakennettua ympäristöä, läpi arvoketjun ja elinkaaren. Yhdessä haluamme johtaa kiinteistö- ja rakennusalan kestävyyssiirtymää.

Visiomme on maapallon kantokyvyn rajoissa menestyvä kiinteistö- ja rakennusala.