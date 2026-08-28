Kiinteistöala tarvitsee uuden suunnan energiamurrokseen – energiatehokkuus ei enää yksin riitä. Kutsu 10.9. mediatilaisuuteen
28.8.2026 08:04:19 EEST | Green Building Council Finland | Kutsu
Suomen energiajärjestelmä on murroksessa. Energiantuotannon puhdistuessa pelkkä energiatehokkuuden parantaminen ei enää yksin ratkaise kiinteistöjen päästö- ja kustannushaasteita. Tulevaisuudessa korostuvat energian jousto, varastointi, hajautettu tuotanto, hukkalämpöjen hyödyntäminen sekä rakennusten aktiivinen rooli osana energiajärjestelmää.
Tervetuloa Green Building Council Finlandin (FIGBC) mediatilaisuuteen, jossa esitellään uusi julkaisu ”Viisi ratkaisua kiinteistöjen energiamurrokseen”.
Aika: 10.9.2026 klo 10.00–10.45
Paikka: Teams
Tilaisuudessa esitellään julkaisun viisi ratkaisua kiinteistöjen energiamurroksen vauhdittamiseksi:
- Yhteiskunnan tavoitteet ja kannusteet kuntoon
- Yhteispeli energiajärjestelmän kanssa kuntoon
- Energiainvestoinnit kannattaviksi
- Energiajohtaminen ja joustot kuntoon
- Tilat käyttöön ja energiahukka kuriin
Julkaisussa on ratkaisujen lisäksi koottu kymmeniä käytännön esimerkkejä eri puolilta Suomea.
Mukana on muun muassa energian joustoratkaisuja, hukkalämmön hyödyntämistä, energiajohtamista, uusia investointimalleja sekä rakennuskannan tehokkaampaan käyttöön liittyviä hankkeita.
Tilaisuus tarjoaa toimittajille runsaasti taustatietoa, juttuaiheita ja haastateltavien yritysten vinkkejä energiamurroksen vaikutuksista kiinteistö- ja rakennusalalla.
Ohjelma
10.00 Tervetuloa
10.05 Antti Ruuska: Kiinteistöala tarvitsee uuden suunnan energiamurrokseen – energiatehokkuus ei enää yksin riitä.
Julkaisun keskeiset havainnot ja viisi ratkaisua energiamurrokseen
10.30 Liina Länsiluoto: Hyviä esimerkkejä energiamurroksesta - casenostoja
10.35 Kysymykset ja keskustelu
10.45 Tilaisuus päättyy
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Anne ValkamaViestintäpäällikköGreen Building Council Finland
Lisätietoja mediatilaisuudesta sekä itse julkaisutilaisuudesta.
Liina LänsiluotoYhteiskuntasuhdepäällikköGreen Building Council Finland
Lisätietoja julkaisusta, kiinteistö- ja rakennusalan energiamurroksesta ja kestävyydestä.
Linkit
Green Building Council Finland
Olemme voittoa tavoittelematon kiinteistö- ja rakennusalan järjestö. Jäsenemme edustavat koko rakennettua ympäristöä, läpi arvoketjun ja elinkaaren. Yhdessä haluamme johtaa kiinteistö- ja rakennusalan kestävyyssiirtymää.
Visiomme on maapallon kantokyvyn rajoissa menestyvä kiinteistö- ja rakennusala.
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