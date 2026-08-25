Kiinteistöliiton toive parveketupakoinnin kieltämisestä lailla ei sisälly hallituksen esitykseen

Hallituksen esityksen mukaan tupakointikielloista ei vastaisuudessa tarvittaisi enää kunnan viranomaisen päätöstä, vaan taloyhtiö voisi itse päättää parveke- ja huoneistopihatupakointikielloista sekä asuintilan sisäosaan määrättävästä tupakointikiellosta. Tupakointikieltoon ei enää tarvittaisi kaikkien osakkaiden suostumusta, jos kieltojen määräämisen edellytykset täyttyvät. Päätös voitaisiin asunto-osakeyhtiössä tehdä 2/3 määräenemmistöpäätöksellä.

”Päätösvallan siirtäminen taloyhtiöille ja päätöksenteon keventäminen ovat sinällään paljon kaivattuja askelia kohti savuttomuutta asunto-osakeyhtiöissä”, Kiinteistöliiton lakiasiainjohtaja Jenni Hupli toteaa.

Tupakointikieltojen osin tulkinnanvaraiset edellytykset voivat johtaa kalliisiin oikeudenkäynteihin

Parvekkeille ja huoneistopihoille määrättävän tupakointikiellon kynnys säilyisi jatkossakin matalalla. Riittävää olisi, että tiloista voi niiden rakenteiden tai muiden olosuhteiden vuoksi muutoin kuin poikkeuksellisesti kulkeutua tupakansavua esimerkiksi toiselle parvekkeelle, huoneistopihalle tai huoneistoon. Konkreettista savun kulkeutumista ei edellytetä.

Lakiesityksen mukaan asuntojen sisäpuolisista tupakointikielloista voitaisiin päättää taloyhtiössä silloin, kun savun kulkeutumista ei rakenteiden korjaamisella tai muuttamisella voitaisi kohtuudella ehkäistä. Ennen kieltoa huoneiston haltijalle tulisi lakiesityksen mukaan antaa mahdollisuus ehkäistä savun kulkeutuminen omilla toimillaan.

”Edellytykset asuntojen sisälle määrättäville tupakointikielloille ovat erittäin tulkinnanvaraiset. Tämä voi johtaa jopa oikeustaisteluihin, joihin sisältyy aina riski tuhansien eurojen oikeudenkäyntikuluista”, Jenni Hupli varoittaa.

Tästä syystä Kiinteistöliitto olisi toivonut, että tulkinnanvaraisista kieltojen edellytyksistä olisi luovuttu. Vähintään taloyhtiöillä tulisi säilyttää mahdollisuus hakea asuintilan sisäosan tupakointikieltoa kunnan viranomaiselta. Jenni Huplin mielestä on asumisterveyden kannalta erittäin ongelmallista, jos taloyhtiöissä ei uskalleta oikeudenkäyntikuluriskien pelossa tehdä päätöksiä asunnon sisäosan tupakointikiellosta tilanteessa, jossa asukkaan tupakointi vaarantaa muiden asukkaiden asumisterveyttä.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2027. Esityksen mukaan ennen lain voimaantuloa määrätyt viranomaisen tupakointikiellot (hallituksen esityksen mukaan noin 1500 kappaletta) pysyvät voimassa, mutta viranomainen ei niitä enää valvo. Asuntoyhteisöjen tupakointikiellot koskisivat myös sähkötupakointia.