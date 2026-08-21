Tulijokilan tuulivoimahankkeen YVA-selostuksesta perusteltu päätelmä
28.8.2026 08:56:37 EEST | Lupa- ja valvontavirasto | Tiedote
Yhteysviranomaisena toimiva Lupa- ja valvontavirasto on antanut ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (YVA) annetun lain mukaisen perustellun päätelmän Tulijokilan tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta.
Hanke sijoittuu Puolangan kuntaan noin 26 kilometriä Puolangan keskustasta etelään ja noin kilometrin Törmänmäen kylästä pohjoiseen. Hankealueelle suunnitellaan enintään yhdeksän tuulivoimalan rakentamista, joiden yhteenlaskettu teho on noin 63 MW. Lisäksi alueelle rakennetaan sähköasema ja noin 6–7 kilometriä pitkä 110 kV:n voimajohto sähkönsiirtoa varten. Hankealueen laajuus on noin 1 760 hehtaaria.
YVA-menettelyssä tarkasteltiin hankkeen toteuttamatta jättämisen vaihtoehtoa (VE0) ja kahta toteutusvaihtoehtoa, joissa molemmissa Tulijokilan alueelle rakennetaan enintään yhdeksän tuulivoimalaa. Toteutusvaihtoehdot eroavat toisistaan ainoastaan voimaloiden korkeuden osalta: vaihtoehdossa VE1 voimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä ja vaihtoehdossa VE2 enintään 270 metriä. Sähkönsiirrossa tarkasteltiin yhtä pääreittiä, jonka loppuosalle on kaksi vaihtoehtoista linjausta.
Perusteltu päätelmä on hankkeen YVA-menettelyssä yhteysviranomaisena toimineen Lupa- ja valvontaviraston näkemys tehtyjen arviointien riittävyydestä sekä hankkeen todennäköisesti merkittävistä ympäristövaikutuksista. Päätelmä on laadittu nähtävillä olleen arviointiselostuksen, siitä annettujen lausuntojen ja mielipiteiden sekä Lupa- ja valvontaviraston oman tarkastelun pohjalta.
Arviointiselostuksesta toimitettiin Lupa- ja valvontavirastolle kuulemisessa 15 lausuntoa ja 11 mielipidettä. Mielipiteissä korostui etenkin se, että hankkeen lähialueella on suunnitteilla useita eri tuulivoimalahankkeita ja ettei hankkeelle ole alueella sosiaalista hyväksyntää.
Arviointien perusteella hankkeesta aiheutuisi suuria kielteisiä vaikutuksia luontoarvoihin, maisemaan sekä ihmisten elinoloihin
Lupa- ja valvontavirasto toteaa, että arviointiselostus on täyttänyt YVA-laissa ja YVA-asetuksessa sille säädetyt sisältövaatimukset. Viranomaisella on ollut mahdollisuus todeta ja tunnistaa hankkeen todennäköisesti merkittävät ympäristövaikutukset ja ottaa niihin kantaa.
Hankkeesta arvioidaan aiheutuvan merkittäviä kielteisiä ympäristövaikutuksia erityisesti kasvillisuuteen ja luontotyyppeihin, maisemaan ja kulttuuriympäristöön, arkeologiseen kulttuuriperintöön sekä ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen. Lisäksi hankkeen ja muiden alueelle suunniteltujen tuulivoimahankkeiden yhteisvaikutusten arvioidaan kohdistuvan merkittävinä muun muassa suojelualueisiin, maisemaan sekä alueen virkistys- ja asuinympäristöihin. Hankkeella arvioidaan olevan kohtalaisia myönteisiä vaikutuksia ilmastonmuutoksen hillintään ja alueen elinkeinoihin.
Lupa- ja valvontavirasto toteaa, että hankkeen ympäristövaikutukset on arvioitu pääosin riittävällä tavalla, mutta useisiin vaikutusarviointeihin liittyy edelleen epävarmuuksia, jotka edellyttävät tarkennuksia hankkeen jatkosuunnittelussa ja kaavoituksen yhteydessä.
Arviointiselostus ja Lupa- ja valvontaviraston perusteltu päätelmä kokonaisuudessaan löytyvät osoitteesta ymparisto.fi/tukijokila-tuulivoima-YVA.
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Yhteyshenkilöt
Sara Muhonen, ympäristöasiantuntija, p. 0295 255 843, etunimi.sukunimi@lvv.fi
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