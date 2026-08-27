Vamialla vietetään Yrittäjyyspäivää 4. syyskuuta
27.8.2026 15:30:32 EEST | Vamia | Tiedote
Valtakunnallista Yrittäjän päivää vietetään lauantaina 5. syyskuuta 2026. Päivän kunniaksi Vamialla järjestetään perjantaina 4. syyskuuta klo 9–14 Yrittäjyyspäivä, joka on suunnattu kaikille Vamian opiskelijoille ja opettajille.
Yrittäjyyspäivän tavoitteena on tuoda yrittäjyyttä ja yrittäjänä toimimista tutuksi innostavalla ja käytännönläheisellä tavalla sekä tarjota osallistujille tietoa yrittäjyyden mahdollisuuksista.
Tapahtuma järjestetään ATM-hallin tiloissa. Päivän aikana osallistujat voivat tutustua avoimeen messualueeseen, jossa yrittäjyyden parissa toimivat organisaatiot ja Vamian toimijat esittelevät toimintaansa ja palveluitaan. Lisäksi päivän ohjelmaan kuuluu erillisessä tilassa järjestettäviä tietoiskuja yrittäjyydestä.
Tapahtumassa ovat mukana Vaasanseudun Kehitys Oy (VASEK), LähiTapiola, UKKO.fi, 4H, Nuorten yrittäjyys ja talous NYT, oppisopimuspalvelut sekä Vamian yrittäjyysopettajat ja -koulutukset. Mukana ovat myös NYT-lähettiläät, jotka tuovat tapahtumaan nuorten näkökulmaa yrittäjyyteen.
Yrittäjyyspäivä tarjoaa Vamian opiskelijoille ja opettajille mahdollisuuden saada ajankohtaista tietoa yrittäjyydestä, tutustua yrittäjyyden erilaisiin polkuihin ja keskustella yrittäjyyden parissa toimivien asiantuntijoiden kanssa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Carola HolmlundPuh:0401457453carola.holmlund@vamia.fi
Tina UraKoulutuspäällikköVamia
Liike-elämän palveluiden koulutuspäällikkö
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