Vamialla vietetään Yrittäjyyspäivää 4. syyskuuta

Vamian yhteishaku 2026: tekniikan alojen koulutukset kiinnostavat nuoria 18.3.2026 10:05:49 EET | Tiedote

Toisen asteen yhteishaku päättyi eilen 17.3. Kokonaisuudessaan Vamian perustutkintokoulutuksiin oli enemmän hakijoita kuin vuosi sitten ja myös ensisijaisten hakijoiden määrä kasvoi vuodesta 2025. Erityinen huomio kiinnittyy tekniikan alojen koulutusten suureen suosioon. Perinteisesti sähkö- ja automaatioalan perustutkintoon on ollut paljon hakijoita ja tälläkin kertaa hakijoita oli enemmän kuin suunniteltuja aloituspaikkoja. Samoin ajoneuvoalan perustutkinto ja talotekniikan perustutkinto kiinnostivat yhteishaussa hakeneita. Merkittävin nousu on tapahtunut kone- ja tuotantotekniikan perustutkinnon osalta: ensisijaisten hakijoiden määrä on lähes kaksinkertaistunut viime vuosiin verrattuna. Vamian rehtori Åsa Stenbacka toteaa, että tekniikan alojen koulutusten kiinnostavuus sekä erityisesti kone- ja tuotantotekniikan hakijamäärän suuri kasvu on loistava uutinen alueen energiaklusterille, jonka yrityksissä on jatkuvaa pulaa tekijöistä. Lähivuosina Vamia siis pystyy vielä paremmin vastama