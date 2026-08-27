Vihreiden Hopsu: UNRWA-päätös on pyörrettävä – Suomi asettuu väärälle puolelle historiaa

Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Ville Tavio ilmoitti tänään, että Suomi lopettaa palestiinalaispakolaisjärjestö UNRWA:n tukemisen monivuotisen rahoitussopimuksen päättyessä. Päätös on virhe, joka heikentää jo valmiiksi vaikeassa asemassa olevan järjestön elintärkeää toimintaa.

UNRWA:n terveysklinikoilla Gazassa on toteutettu 19,3 miljoonaa käyntiä pelkästään lokakuun 2023 jälkeen. Tämän vuoden heinäkuussa 800 000 ihmistä nojasi UNRWA:n vesiapuun. 65 000 kodeistaan pakenemaan joutunutta asuu UNRWA:n hätäsuojissa.

– UNRWA tekee Palestiinassa ja lähialueilla poikkeuksellista ja välttämätöntä työtä, joka pitää ihmiset hengissä. On täysin vastuuton päätös vetäytyä UNRWA:n tukemisesta, vihreiden kansanedustaja Inka Hopsu sanoo.

Suomi on rahoittanut UNRWA:a vuosittain viidellä miljoonalla. Tavion mukaan rahoituksen taso Palestiinalaisalueelle ei laske vaan se siirtyy annettavaksi muiden kanavien kautta, kuten maailman ruokaohjelma WFP:n kautta.

– UNRWA on toiminut Palestiinassa yli 75 vuotta, eikä millään toisella järjestöllä, edes YK:n sisällä, ole samanlaista kokemusta, henkilöstöä alueella, verkostoja, monipuolista toiminta-alaa tai logistiikkaa Palestiinassa kuin UNRWA:lla. UNRWA:a ei voi korvata, eikä sen työtä yksinkertaisesti voi siirtää millekään toiselle järjestölle, Hopsu huomauttaa.

Gazassa toimineet humanitaariset työntekijät toimivat myös poikkeuksellisen vaarallisissa olosuhteissa. Sodan alkamisen jälkeen 311 UNRWA:n työntekijää ja 82 UNRWA:n työtä tukenutta henkilöä on tapettu. Israel vastustaa järjestöä, ja on toistuvasti hyökännyt UNRWA:n toimistoihin. Viimeksi tiistaina Israelin joukot rynnäköivät UNRWA:n koulutuskeskukseen Itä-Jerusalemissa, ja poistivat UNRWA:n työntekijät paikalta väkisin. Rynnäkköön osallistui myös Israelin kansallisen turvallisuuden ministeri Itamar Ben-Gvir, joka ylisti operaatiota videolla UNRWA:n tiloista. Viime vuonna Israel kielsi UNRWA:a toimimasta alueellaan, sekä Israelin viranomaisia toimimasta UNRWA:n kanssa.

– Ministeri Tavio vaikuttaa astuneen Israelin kelkkaan kääntyessään UNRWA:a vastaan. Sen sijaan, että arvioitaisiin humanitaarista apua tarvitsevien hätää tai toimijoiden mahdollisuutta auttaa, on Suomi nyt toteuttamassa Israelin toiveiden mukaista politiikkaa, Hopsu huomauttaa.

Hopsu vaatii, että ministerin on pyörrettävä päätös UNRWA:n rahoittamisen lopettamisesta välittömästi.

– Suomi on asettumassa nyt väärälle puolelle historiaa. Ministeri Tavio perustelee päätöstä Ruotsin linjalla, mutta Suomen on tehtävä omat päätöksensä. Olemme perinteisesti olleet luotettava ja ennakoitava kumppani, joka puolustaa sääntöpohjaista järjestystä silloinkin, kun se on epämukavaa. Nyt Suomi on viestittämässä maailmalle, että olemme valmiita luopumaan sitoumuksistamme, kun ne eivät miellytä ministerin omaa poliittista linjaa, Hopsu päättää.