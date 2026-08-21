Pelastakaa Lapset: Nepalissa pelastajat etsivät eloonjääneitä – osa tulvan tuholueista edelleen eristyksissä

Nepalin Rasuwan alueella katastrofi sattui juuri, kun lapset olivat matkalla kouluun tai aloittamassa oppituntejaan. Lapset kulkevat kouluun pitkiä matkoja alueilta, jotka ovat nyt tulvavesien eristämiä. Moni lapsi on tässä tilanteessa voinut joutua eroon perheistään ja muista läheisistään. Myös puhelin- ja verkkoyhteyksien vaurioituminen vaikeuttaa perheiden yhteydenpitoa.

Perheet etsivät suojaa mistä vain voivat, kertoo Pelastakaa Lapset. Jotkut ovat siirtyneet sukulaisten luo; toiset ovat hakeneet suojaa julkisista rakennuksista, kuten yhteisökeskuksista. Puhtaan veden saanti on häiriintynyt vakavasti koko piirikunnassa.

– Tällaisen katastrofin jälkitilanteessa lapset kuuluvat haavoittuvimpiin ryhmiin ja joutuvat alttiiksi suuremmille riskeille, jotka uhkaavat heidän terveyttään, turvallisuuttaan, suojeluaan ja hyvinvointiaan. He ovat epätietoisia ja ahdistuneita todistettuaan tällaisen tuhon. Huoltajistaan eroon joutuneiden tai yksin olevien lasten tunnistamisen on oltava etusijalla pelastus- ja avustusryhmille, kertoo Pelastakaa Lasten Nepalin maajohtaja Tara Chettry.

Satoja ihmisiä on edelleen kateissa

Tulvien koettelemilla alueilla työskentelevät Pelastakaa Lasten työntekijät kertovat, että avun tarpeessa olevien yhteisöjen tavoittaminen on erittäin haastavaa. Tiet ovat tukossa tai tulvineet, ja vakavat liikenneruuhkat hidastavat pelastus- ja avustustoimia, kun osa ihmisistä pakenee tulva-alueilta ja toiset matkustavat sinne tukemaan pelastustoimia.

Vahvistettujen kuolleiden määrä kasvaa ja satoja ihmisiä on edelleen kateissa. Valtava äkillinen tulva iski ilman varoitusta, pyyhkäisi läpi vuoristoalueen yhteisöjen ja jätti jälkeensä tuhoutuneita koteja ja rakennuksia, rikkoutuneita siltoja sekä muta- ja raunioiden meren.

– Vaikka välitöntä apua tarvitaan kiireellisesti, avustustoiminta ei voi päättyä hätäaputarvikkeiden jakamiseen. Monille näistä yhteisöistä toipuminen ei tapahdu nopeasti, ja lapset sekä perheet tarvitsevat jatkuvaa tukea kauan tämän kriisin ensimmäisten päivien ja viikkojen jälkeenkin.

Pelastakaa Lasten Nepalin hätäaputiimi työskentelee tuhoalueilla ja toimittaa avun ensimmäisessä vaiheessa välttämättömiä tarvikkeita, kuten kotitalous- ja ruoanlaittotarvikkeita, hyttysverkkoja ja peittoja 1 000 kotitaloudelle.

Humanitaarinen ja lasten oikeuksia ajava järjestö koordinoi toimintaansa kansallisten ja paikallisten viranomaisten kanssa selvittääkseen lasten ja perheiden välittömät ja pitkän aikavälin tarpeet ja on valmis laajentamaan avustustoimintaansa.

Pelastakaa Lapset on toiminut Nepalissa vuodesta 1976 lähtien edistäen lapsen oikeuksia. Osana järjestön työtä vähennetään lapsiköyhyyttä, vahvistetaan lasten suojelua ja katastrofivalmiutta, edistetään lasten koulunkäyntiä ja oppimista sekä terveyttä ja ravitsemusta. Lisäksi järjestö vahvistaa yhteisöjen kykyä varautua ilmastonmuutoksen haasteisiin. Työtä Nepalissa on tuettu muun muassa ulkoministeriön, ECHO:n ja suomalaisten lahjoittajien tuella.

Toimituksille tiedoksi

Haastattelupyynnöt Nepaliin:

Rachel Thompson, viestintäpäällikkö (Aasia) rachel.thompson@savethechildren.org;

Amy Lefevre, globaali viestintäpäällikkö (Aasia): amy.lefevre@savethechildren.org;

tai toimistoajan ulkopuolella : media@savethechildren.org.uk / +44 7831 650409.

Kuva-aineistoja toimitusten käyttöön: http://www.contenthubsavethechildren.org/Package/2O4C2SPMGEHF

Pelastakaa Lasten hätäapukeräys:

Humanitaarinen apu - Pelastakaa Lapset