HUS

HUSin puhelinpalveluiden häiriö ohi

27.8.2026 22:48:52 EEST | HUS | Tiedote

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Useissa HUSin puhelinpalveluissa on ollut 27.8.2026 häiriö, jonka vuoksi kaikki puhelut eivät tulleet läpi ja takaisinsoitto ei toiminut. Häiriö on korjattu klo 22.30 ja puhelinpalvelut toimivat normaalisti.

Häiriö koski kymmeniä HUSin palvelunumeroita, mukaan lukien Päivystysavun, Myrkytystietokeskuksen sekä Synnyttäjien puhelinpalvelun numerot. 

Vikatilanne johtui levyjärjestelmän häiriötilanteesta. Levyjärjestelmän vikaantuneet komponentit on nyt korjattu. 

Tämänhetkisen tiedon perusteella häiriöstä ei ole aiheutunut vakavia ongelmia potilashoitoon tai -turvallisuuteen. 

Pahoittelemme häiriöstä aiheutunutta haittaa.  

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HUS Helsingin yliopistollinen sairaala on Suomen suurin erikoissairaanhoidon toimija. Osaamisemme on kansainvälisesti tunnettua ja tunnustettua. Yliopistollisena sairaalana tutkimme ja kehitämme jatkuvasti hoitomenetelmiämme sekä toimintaamme. 

HUSissa saa vuosittain hoitoa 700 000 potilasta. Meillä työskentelee 26 500 ammattilaista potilaiden parhaaksi. Vastaamme erikoissairaanhoidon järjestämisestä Uudellamaalla. Lisäksi meille on keskitetty koko Suomen ja Etelä-Suomen yhteistyöalueen monien harvinaisten ja vaikeiden sairauksien hoito. 

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hus.fi

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