HUSin puhelinpalveluiden häiriö ohi
27.8.2026 22:48:52 EEST | HUS | Tiedote
Useissa HUSin puhelinpalveluissa on ollut 27.8.2026 häiriö, jonka vuoksi kaikki puhelut eivät tulleet läpi ja takaisinsoitto ei toiminut. Häiriö on korjattu klo 22.30 ja puhelinpalvelut toimivat normaalisti.
Häiriö koski kymmeniä HUSin palvelunumeroita, mukaan lukien Päivystysavun, Myrkytystietokeskuksen sekä Synnyttäjien puhelinpalvelun numerot.
Vikatilanne johtui levyjärjestelmän häiriötilanteesta. Levyjärjestelmän vikaantuneet komponentit on nyt korjattu.
Tämänhetkisen tiedon perusteella häiriöstä ei ole aiheutunut vakavia ongelmia potilashoitoon tai -turvallisuuteen.
Pahoittelemme häiriöstä aiheutunutta haittaa.
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