HSY saneeraa vesihuoltoa Munkkiniemessä 2026–2028

HSY:n hallitus valitsi 28.8.2026 hankkeen urakoitsijaksi Louhintahiekka Oy:n. Työt alkavat lokakuussa 2026 ja kestävät arviolta syksyyn 2028. Saneeraustöitä tehdään Kielosaarenpuiston, Mesenaatinkujan, Munkinpuiston ja Perustien alueilla. Urakoitsija tiedottaa alueen asukkaille erikseen töiden alkamisesta.

”Saneeraamalla käyttöikänsä päähän tullutta vesihuoltoverkostoa Munkkiniemessä takaamme asukkaille luotettavan vesihuollon myös tulevaisuudessa. Hanke on merkityksellinen myös Munkkiniemen sekavesiviemäreiden eriyttämisen kokonaisuudessa, ja siten sillä tuetaan lähivesistöjen tilan parantamista pitkällä aikavälillä”, HSY:n toimitusjohtaja Tommi Fred kertoo.

Sekavesiviemärin eriyttäminen vähentää katutulvia Munkkiniemessä

Saneeraus on osa HSY:n laajempaa hankekokonaisuutta, jonka tavoite on eriyttää sekavesiviemäriä Munkkiniemessä vaiheittain vuosina 2026–2036. Saneerausalue Munkkiniemessä on vanhaa sekaviemäröintialuetta, eli jäte- ja hulevedet kulkeutuvat yhteiseen viemäriin, joka ohjaa ne Viikinmäen jätevedenpuhdistamolle. Rankemmilla sateilla sekavesiviemärit voivat tulvia, jolloin jätevesi virtaa vesistöihin.

Saneerauksessa sekavesiviemärit eriytetään, eli hule- ja jätevedet johdetaan eri viemäreihin. Tällöin jätevedet kulkeutuvat edelleen puhdistamolle ja hulevedet lähivesistöön. Erillinen hulevesiviemäriverkosto pienentää jäteveden ylivuotoriskiä, vähentää katutulvia ja suojelee lähivesistöjä. Hanke mahdollistaa ja on edellytys myöhemmille Munkkiniemen eriyttämishankkeille.

Hankkeessa käytetään mahdollisuuksien mukaan kaivamattomia menetelmiä. Merkittävä osuus tehdään myös auki kaivamalla. Uudet jäte- ja hulevesiviemärit rakennetaan uudelle reitille ja vanhaa sekaviemäriä pidetään käytössä rakentamisen aikana. Maaperäolosuhteiden vuoksi uusia linjoja ei voida rakentaa kaivamattomin menetelmin, koska ne vaativat pohjanvahvistustöitä.

Infolaatikko