HSY saneeraa vesihuoltoa Munkkiniemessä 2026–2028
28.8.2026 10:31:59 EEST | HSY | Tiedote
Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY aloittaa vesihuollon saneerauksen Helsingin Munkkiniemessä lokakuussa 2026.
HSY:n hallitus valitsi 28.8.2026 hankkeen urakoitsijaksi Louhintahiekka Oy:n. Työt alkavat lokakuussa 2026 ja kestävät arviolta syksyyn 2028. Saneeraustöitä tehdään Kielosaarenpuiston, Mesenaatinkujan, Munkinpuiston ja Perustien alueilla. Urakoitsija tiedottaa alueen asukkaille erikseen töiden alkamisesta.
”Saneeraamalla käyttöikänsä päähän tullutta vesihuoltoverkostoa Munkkiniemessä takaamme asukkaille luotettavan vesihuollon myös tulevaisuudessa. Hanke on merkityksellinen myös Munkkiniemen sekavesiviemäreiden eriyttämisen kokonaisuudessa, ja siten sillä tuetaan lähivesistöjen tilan parantamista pitkällä aikavälillä”, HSY:n toimitusjohtaja Tommi Fred kertoo.
Sekavesiviemärin eriyttäminen vähentää katutulvia Munkkiniemessä
Saneeraus on osa HSY:n laajempaa hankekokonaisuutta, jonka tavoite on eriyttää sekavesiviemäriä Munkkiniemessä vaiheittain vuosina 2026–2036. Saneerausalue Munkkiniemessä on vanhaa sekaviemäröintialuetta, eli jäte- ja hulevedet kulkeutuvat yhteiseen viemäriin, joka ohjaa ne Viikinmäen jätevedenpuhdistamolle. Rankemmilla sateilla sekavesiviemärit voivat tulvia, jolloin jätevesi virtaa vesistöihin.
Saneerauksessa sekavesiviemärit eriytetään, eli hule- ja jätevedet johdetaan eri viemäreihin. Tällöin jätevedet kulkeutuvat edelleen puhdistamolle ja hulevedet lähivesistöön. Erillinen hulevesiviemäriverkosto pienentää jäteveden ylivuotoriskiä, vähentää katutulvia ja suojelee lähivesistöjä. Hanke mahdollistaa ja on edellytys myöhemmille Munkkiniemen eriyttämishankkeille.
Hankkeessa käytetään mahdollisuuksien mukaan kaivamattomia menetelmiä. Merkittävä osuus tehdään myös auki kaivamalla. Uudet jäte- ja hulevesiviemärit rakennetaan uudelle reitille ja vanhaa sekaviemäriä pidetään käytössä rakentamisen aikana. Maaperäolosuhteiden vuoksi uusia linjoja ei voida rakentaa kaivamattomin menetelmin, koska ne vaativat pohjanvahvistustöitä.
Infolaatikko
- HSY vastaa pääkaupunkiseudun vesijohto- ja viemäriverkostojen ylläpidosta sekä uuden vesihuoltoverkoston suunnittelusta ja rakentamisesta. Verkostojen kokonaispituus on yhteensä noin 9 000 kilometriä.
- HSY tekee investointisuunnitelmat kahdeksikymmeneksi vuodeksi eteenpäin. Vuonna 2025 vesihuoltoverkostojen saneerausinvestoinnit olivat ennätykselliset 71,7 Meur. Vanhaa verkostoa saneerattiin 56 kilometriä ja uutta verkostoa rakennettiin 78 kilometriä.
- HSY toteuttaa hankkeita sekä yksin että yhdessä kaupunkien kanssa. Työt sovitetaan mahdollisuuksien mukaan yhteen katu- ja muiden infratöiden kanssa ja niistä viestitään alueellisesti, jotta työmaiden vaikutukset asukkaiden arkeen olisivat mahdollisimman vähäisiä.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Fred TommiToimitusjohtajaHSYPuh:050 348 4841tommi.fred@hsy.fi
Korhonen IlpoVerkostoprojektit-yksikön päällikköHSYPuh:050 340 5383ilpo.korhonen@hsy.fi
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Tietoja julkaisijasta
Tuotamme HSY:ssä kunnallisia vesihuollon ja jätehuollon palveluja sekä tietoa pääkaupunkiseudusta ja ympäristöstä.
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