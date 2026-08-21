Takaisinmaksuajaltaan pidempien asuntolainojen määrä kasvanut

Kesäkuun 2026 alussa asuntolainojen enimmäistakaisinmaksuaikaa pidennettiin 30 vuodesta2 40 vuoteen3. Muutos näkyy kesä- ja heinäkuun 2026 asuntolainaluvuissa: takaisinmaksuajaltaan pidempien asuntolainojen määrä kasvoi. Heinäkuussa asuntolainojen keskimääräinen takaisinmaksuaika oli 1 vuoden ja 3 kuukautta pidempi kuin toukokuussa 2026, ja vuoden 2026 alusta lähtien keskimääräinen takaisinmaksuaika on pidentynyt yli 2 vuodella.

Heinäkuussa 2026 uusien omistusasuntolainojen keskimääräinen takaisinmaksuaika ylitti 25 vuotta ja oli 25 vuotta ja 3 kuukautta, kun se kaksi kuukautta aikaisemmin toukokuussa oli 23 vuotta ja 10 kuukautta. Heinäkuussa omistusasuntolainoista yli 16 % oli takaisinmaksuajaltaan yli 30 vuotta, kun toukokuussa niiden osuus oli 6 %. Heinäkuussa omistusasuntolainojen yleisin (30 % lainoista) takaisinmaksuaika oli 24–25 vuotta ja toiseksi yleisin (18 % lainoista) 29–30 vuotta.

Sijoitusasuntolainojen takaisinmaksuajat ovat keskimäärin lyhyempiä kuin omistusasuntolainojen. Niidenkin keskimääräinen takaisinmaksuaika on pidentynyt vuoden 2026 alusta 1 vuoden ja 4 kuukautta ja ylitti 21 vuotta heinäkuussa 2026.

Heinäkuussa 2026 uusia asuntolainoja nostettiin 1,2 mrd. euron edestä, mikä on 6 % vähemmän kuin vuosi sitten vastaavana aikana ja 15 % vähemmän kuin keskimäärin heinäkuussa4. Uusia sijoitusasuntolainoja nostettiin 1 % enemmän kuin vuosi sitten vastaavana aikana ja omistusasuntolainoja 6 % vähemmän. Heinäkuussa 2026 uusien asuntolainanostojen keskikorko oli 3,28 %, kun se vuosi sitten vastaavana aikana oli 2,74 %.

Lainat

Asuntolainakanta oli heinäkuun 2026 lopussa 105,4 mrd. euroa ja asuntolainakannan vuosimuutos −0,2 %. Sijoitusasuntolainoja oli 9,2 mrd. euroa asuntolainakannasta. Suomalaisten kotitalouksien lainoista oli heinäkuun lopussa kulutusluottoja 17,4 mrd. euroa ja muita lainoja 17,8 mrd. euroa.

Suomalaiset yritykset nostivat uusia lainoja5 heinäkuussa 5,1 mrd. euron edestä, ja niistä asuntoyhteisölainoja oli 790 milj. euroa. Uusien nostettujen yrityslainojen keskikorko laski kesäkuusta ja oli 3,45 %. Suomalaisille yrityksille myönnettyjen lainojen kanta oli heinäkuun lopussa 113,2 mrd. euroa, mistä asuntoyhteisöille myönnettyjä lainoja oli 46,8 mrd. euroa.

Talletukset

Suomalaisten kotitalouksien yhteenlaskettu talletuskanta oli heinäkuun 2026 lopussa 118,0 mrd. euroa ja talletusten keskikorko 0,87 %. Talletuskannasta oli yön yli ‑talletuksia 71,9 mrd. euroa ja määräaikaistalletuksia 17,2 mrd. euroa. Uusia määräaikaisia talletussopimuksia suomalaiset kotitaloudet solmivat heinäkuussa 1,5 mrd. euron edestä. Uusien määräaikaistalletusten keskikorko oli heinäkuussa 2,57 %.

Lisätietoa antavat

Markus Aaltonen, puh. 09 183 2395, sähköposti: markus.aaltonen(at)bof.fi,

Ville Tolkki, puh. 09 183 2420, sähköposti: ville.tolkki(at)bof.fi.

Seuraava raha- ja pankkitilastotiedote julkaistaan 28.9.2026 klo 10.

Tiedotteen pohjana olevat tilastoluvut ja ‑grafiikka ovat luettavissa myös Suomen Pankin verkkosivuilla osoitteessa https://www.suomenpankki.fi/fi/tilastot/.

Tilastoluvut ovat saatavilla myös rajapinnan kautta Suomen Pankin avoimen datan portaalista. Lisätietoa osoitteessa https://www.suomenpankki.fi/fi/tilastot/avoin-data/.

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1 Takaisinmaksuaika laskettu vastaavalla tavalla vuoden 2010 kesäkuusta lähtien.

2 Uusien asuntolainasopimusten enimmäistakaisinmaksuaika oli rajattu 30 vuoteen heinäkuusta 2023 alkaen. Luotonantaja sai kuitenkin poiketa enimmäistakaisinmaksuajasta 10 prosentin osuudella asuntolainojen luotonannon kokonaismäärästä kullakin vuosineljännesjaksolla.

3 Uusien asuntolainasopimusten enimmäistakaisinmaksuaika on rajattu 40 vuoteen kesäkuusta 2026 alkaen. Luotonantaja ei saa käyttää asuntolainasopimuksessa ehtoja, joiden perusteella lainan takaisinmaksuaika lainanmyöntöhetkellä muodostuu pidemmäksi kuin 40 vuotta lainan nostamispäivästä lukien. Luotonantaja saa kuitenkin poiketa enimmäistakaisinmaksuajasta 10 prosentin osuudella asuntolainojen luotonannon kokonaismäärästä kullakin vuosineljännesjaksolla.

4 Vuosina 2011–2025 heinäkuussa.

5 Pl. tili- ja korttiluotot.