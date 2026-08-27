Pelastustoimen hälytystehtävien automaattiset ensitiedotteet päättyvät – Kymenlaaksossa tiedottaminen jatkuu katkotta
28.8.2026 08:29:41 EEST | Kymenlaakson hyvinvointialue | Tiedote
Pelastustoimen hälytystehtävien automaattiset ensitiedotteet Peto-median välityksellä päättyvät valtakunnallisesti 1.9.2026. Jatkossa pelastuslaitokset vastaavat pelastustehtäviin liittyvistä tiedotteista itsenäisesti. Pelastustoiminnan johtaja vastaa tiedottamisesta.
Kymenlaakson pelastuslaitos tiedottaa jatkossakin ennalta määritellyistä keskisuurista ja suurista onnettomuuksista, sekä muista mahdollisesti yleistä kiinnostusta herättävistä tehtävistä. Valtakunnallinen uusi median palvelualusta otetaan käyttöön lokakuussa 2026. Tiedottaminen jatkuu katkotta siirtymäkauden aikana.
– Kymenlaakson pelastuslaitos tekee yhteistyötä tiedotteiden lähettämisen osalta Eteläisen yhteistoiminta-alueen tilanne- ja johtokeskuksen kanssa. Siksi tiedottamiseen on odotettavissa noin 15 minuutin viive, kertoo pelastusjohtaja Juhani Carlson.
Carlson kertoo, että jatkossa pienistä tehtävistä ei lähtökohtaisesti tiedoteta. Tällaisia voivat olla esimerkiksi eläinpelastukset.
Välitöntä vaaraa tai haittaa lähiympäristölle aiheuttavista tilanteista tiedotetaan jatkossakin erillisillä vaaratiedotteilla.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Juhani CarlsonpelastusjohtajaKymenlaakson pelastuslaitosPuh:05 2316 200juhani.carlson@kymenhva.fi
Kymenlaakson pelastuslaitos
Kymenlaakson pelastuslaitos pelastaa ja suojaa ihmisiä, omaisuutta ja ympäristöä kaikissa pelastustoimelle säädetyissä tehtävissä Kymenlaakson maakunnan alueella.
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