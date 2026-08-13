Arkkitehtuuri- ja designmuseo avaa uuden tilan yhteisöille ja keskustelulle Helsingin Etelärannassa
28.8.2026 11:00:00 EEST | Arkkitehtuuri- ja designmuseo | Tiedote
Arkkitehtuuri- ja designmuseo on muuttanut vanhan jugendasunnon Helsingin Etelärannassa väliaikaiseksi kohtaamisten, keskustelujen ja kokeilujen paikaksi. Tilan ikkunoista avautuu näkymä suoraan uuden museon rakennuspaikalle, ja sen suunnitelmiin voi tutustua pienoismallin ja 3D-kokemuksen kautta. Museo kumppaneineen järjestää Etelärannassa ohjelmaa ja kutsuu keskustelemaan arkkitehtuurin ja muotoilun merkityksestä. Eteläranta 6 sijaitsee vain kivenheiton päässä nykyisestä museosta.
”Eteläranta 6 avaa meille ainutlaatuisia mahdollisuuksia kansalaiskeskusteluun niin museon kuin kaupunkikulttuurin kehittämisestä. Tämä on meille ensiarvoisen tärkeää matkallamme kohti uutta museota”, toteaa museonjohtaja Pilvi Kalhama.
Eteläranta 6 on suunniteltu kiertotalouden periaatteiden mukaisesti
Eteläranta 6 sijaitsee arkkitehti Mauritz Gripenbergin suunnittelemassa, vuonna 1904 valmistuneessa jugendrakennuksessa. Tilasuunnittelusta on vastannut Studio Joanna Laajisto.
Suunnittelua ovat ohjanneet säilyttäminen, purkamisen minimoiminen ja uudelleenkäyttö. Jugendhuoneistoon tehtiin vain vähän muutoksia, ja tilan kulumat sekä aiemmin kauneusvirheinä pidetyt yksityiskohdat hyväksytään osaksi kokonaisuutta.
Joanna Laajiston käsissä tilan kolme kerrosta ovat saaneet erilaiset tunnelmansa. Alakerran lempeästi sävytetyistä tapahtuma- ja näyttelytiloista siirrytään toisen kerroksen tummanpuhuvaan kirjastoon ja edelleen valoisiin työpaja- ja kokoustiloihin.
Lähes kaikki materiaalit ja kalusteet ovat uudelleenkäytettyjä. Muun muassa museon käyttökokoelmasta on poimittu suomalaisen muotoilun kärkinimien suunnittelemia kalusteita. Laajisto on itse suunnitellut tilaan uusia erikoiskalusteita Arkkitehtuurimuseon vanhasta rakennuksesta (Kasarmikatu 24) purettujen kiintokalusteiden materiaaleista.
”Tämä projekti osoitti, että kun tilaaja ja suunnittelija jakavat saman vision, kiertotaloudesta tulee rajoitteen sijaan suurin luovuuden moottori”, Joanna Laajisto sanoo.
Museon kokoelma-asiantuntija ja näyttelykuraattori Harry Kivilinna on valinnut Eteläranta 6:een helmiä museon kokoelmista. Esillä on muun muassa Gunnel Nymanin, Timo Sarpanevan, Tapio Wirkkalan ja Nanny Stillin lasia sekä Rut Brykin, Kyllikki Salmenhaaran ja A. W. Finchin keramiikkaa. Kirjaston katseenvangitsija on Paavo Tynellin Arabian tehdasrakennukseen vuonna 1947 suunnittelema kattovalaisin.
Juhani Pallasmaan käsikirjasto
Kansainvälisesti tunnettu arkkitehti, arkkitehtuuriteoreetikko ja professori Juhani Pallasmaa on kuratoinut yhdessä museon kanssa Eteläranta 6 käsikirjaston omasta kokoelmastaan. Pallasmaan museolle lahjoittamasta noin 12 000 niteen kirjastosta on nyt esillä noin kymmenesosa. Valikoima tuo esiin Pallasmaalle tärkeitä keskustelukumppaneita, ystäviä ja innoituksen lähteitä sekä hänen laajan kiinnostuksensa maailman kulttuureihin, taiteisiin ja ajatteluun. Kirjat ovat luettavissa Etelärannassa, mutta niitä ei voi lainata. Museon puolesta työstä on vastannut kirjastonhoitaja Suvi Juvonen.
Syksyn ohjelmassa avoin podcast-studio ja työskentelytilaa yhteisöille
Eteläranta 6:ssa alkava Open Podcast Studio on julkinen alusta keskusteluille arkkitehtuurista, muotoilusta ja kaupungeista. Museo kutsuu eri alojen luovia tekijöitä tuottamaan podcast-sarjoja, jotka kutsuvat yleisön mukaan keskusteluihin ja tekevät kiinnostavista arkkitehtuurin kysymyksistä helposti lähestyttäviä ja ajankohtaisia.
Open Podcast Studion ohjelmiston käynnistää arkkitehtuuriin ja kaupunkisuunnitteluun keskittyvä New Academy Radio lokakuussa 2026. Podcastin taustalla vaikuttavat New Academyn jäsenet taidehistorioitsija Markus Lähteenmäki, arkkitehti Leonard Ma, arkkitehti Tuomas Toivonen ja graafinen suunnittelija Nene Tsuboi. Yleisö voi tulla seuraamaan podcastien nauhoituksia paikan päälle Etelärantaan jo ennen niiden julkaisua.
Eteläranta 6:n Community Residency tarjoaa puolestaan valituille helsinkiläisille kollektiiveille, yhdistyksille ja työryhmille maksutonta tilaa kokoontumiseen ja työskentelyyn. Residensseissä järjestetään myös yleisölle avoimia työpajoja, keskusteluja ja muita tapahtumia.
Tulossa:
Eteläranta 6:n ensimmäinen yleisötapahtuma: paneelikeskustelu 31.8.2026 klo 16–17.
Kolme tulevaisuutta ja myös menneisyyttä tutkivaa asiantuntijaa keskustelevat siitä, mikä Eteläranta 6:n kaltaisen tilan ja museon rooli voi olla yhteiskunnallisen keskustelun paikkana ja tekevät yhdessä yleisön kanssa aikamatkan 10 vuoden päähän. Keskustelua moderoi toimitusjohtaja ja kaupunkistrategi Katja Lindroos, jonka kanssa keskustelemassa ovat Demos Helsingin tutkija Aleksi Neuvonen ja Arkkitehtuuri- ja designmuseon sisällöistä vastaava pääkuraattori Carson Chan.
Ke 2.9. klo 16–18 ja la 5.9. klo 13–15
Yleisö voi tutustua Eteläranta 6:een keskusteluoppaan kanssa.
Ohjelmat ovat maksuttomia.
Eteläranta 6, Helsinki
Eteläranta 6 on avoinna yleisölle siellä järjestettävän ohjelman aikana.
Tutustu ohjelmaan: www.admuseo.fi/etelaranta-6
Tilat ovat myös ryhmien ja yritysten varattavissa omaan käyttöön.
Lisätiedot ja varaukset: sales@admuseo.
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Ilona HildenViestinnän asiantuntijaPuh:+358 44 358 2175ilona.hilden@admuseo.fi
Saara SuojokiCCO, Viestintä- ja markkinointijohtajaPuh:+358 40 841 2621saara.suojoki@admuseo.fi
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Tietoja julkaisijasta
Korkeavuorenkatu 23
00130 Helsinki
Museo on avoinna
elokuussa
ma-pe klo 11–20
la-su 11–18
syyskuussa
ti 11–20
ke-su 11–18
Arkkitehtuuri- ja designmuseo esittelee kotimaisen arkkitehtuurin ja muotoilun klassikot ja kiinnostavimmat nykytekijät. Elämykselliset näyttelyt ja tapahtumat sekä museokauppa ja kahvila kutsuvat kokemaan, oppimaan, ja viihtymään. Arkkitehtuuri- ja designmuseo toimii Helsingissä Korkeavuorenkatu 23:ssa.
Museon uusi koti nousee osaksi Eteläsataman merellistä kansallismaisemaa vuonna 2030. Uuden arkkitehtuuri- ja designmuseon perustajat ovat Suomen valtio ja Helsingin kaupunki. Perustajakumppaneita ovat: Jane ja Aatos Erkon säätiö, Louise & Göran Ehrnroothin säätiö, Suomen Kulttuurirahasto, Svenska kulturfonden, Saastamoisen säätiö, Suomen taideteollisuusyhdistyksen 100-vuotissäätiö ja Jenny ja Antti Wihurin rahasto.
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