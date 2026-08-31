Tiedustelu-upseeri Toivo Salokorven jännittävä elämäntarina

Toivo Salokorpi päätyi tiedustelun maailmaan vapaussodassa Pietarin Erikomppaniassa toimittaessaan tiedustelutietoja Suomeen valkoisten käyttöön. Sodan jälkeen hän jäi sille tielleen ja palveli maailmansotien välisen ajan Karjalankannaksen agenttitiedustelun parissa ja johti sitä yli 10 vuoden ajan. Salokorven johtama Viipurin alatoimisto tuki talvisodassa Kannaksen Armeijaa, mutta välirauhan aikana Salokorpi siirtyi johtamaan tiedustelua Baltiassa. Sodan lopulla hän osallistui erilaisiin salahankkeisiin.



Nyt julkaistava teos on Suomen sotilastiedustelun maailmansotien välisen ajan kokeneimman tiedustelu-upseerin Salokorven elämäkerta ja kuvaus suomalaisen sotilastiedustelun synnystä ja kehityksestä. Se avaa myös rohkeaa tiedustelukulttuuria Suomessa ennen toista maailmansotaa. Moni mies otti suuren henkilökohtaisen riskin lähtiessään rajan yli Stalinin Neuvostoliittoon hankkimaan tietoja sotilastiedustelulle. Suomen ylin johto tiesi toiminnasta ja hyväksyi paljastumisista mahdollisesti aiheutuvat poliittiset seuraukset. Kirjan lopussa oleva ajankohtaisartikkeli käsittelee historiaosuuden jatkoksi nykypäivän siviileitä sotilastiedustelussa sekä agenttitiedustelua, joka teknologian kehittymisestä huolimatta on edelleen laajalti hyödynnetty, relevantti ja tehokas tapa hankkia tietoja.

Ekonomin koulutuksen saanut Salokorpi ei käynyt urallaan minkäänlaista muodollista sotilaskoulutusta, vaikka palveli tehtävissä, joissa hänen vertaisensa olivat kantahenkilökuntaan kuuluneita kapteeneita ja majureita. Siviilitaustainen Toivo Salokorpi oli kansainvälinen tiedustelu-upseeri, mutta samalla aviomies, isä ja isoisä, jonka yksityiselämän iloja ja suruja teos myös valottaa.



Kirjan ovat kirjoittaneet Toni Mononen ja Toivo Salokorven pojanpoika Jouko Salokorpi. Mononen on Suomen sotilastiedustelun historian dosentti (MPKK) ja sotatieteiden tohtori, joka on kirjoittanut teoksen Suomen sotilastiedustelu 1939–1945. (Otava). Jouko Salokorpi teki yli 30-vuotisen uran Yleisradiossa toimittajana, juontajana, tuottajana ja ohjaajana.



Siviili sotilastiedustelijana – Toivo Salokorpi ja uhka idästä ilmestyy painettuna sekä e- ja äänikirjana. Teos on arvostelu- ja käsittelyvapaa 10.9.

Kirjailijoiden haastattelupyynnöt, PDF-vedokset: ilmo.muuronen@otava.fi

Arvostelukappaleet: arvostelukappale@otava.fi