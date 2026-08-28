Halmemäen tuulivoimahankkeen YVA-selostuksesta perusteltu päätelmä

Hanke sijoittuu Kärsämäen kuntaan Halmemäen alueelle noin 10 kilometriä Kärsämäen keskustaajamasta kaakkoon. Tuulivoimahankkeen suunnittelualue rajautuu Pyhäjärven kaupungin rajaan. Hankkeen sähkönsiirtoyhteydet sijoittuvat lisäksi Pyhäjärven kaupungin alueelle.

Noin 8 200 hehtaarin laajuiselle alueelle suunnitellaan enintään 68 tuulivoimalan rakentamista. Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 320 metriä, yksikköteho 6–10 MW ja kokonaisteho enintään 680 MW. Tuulivoimapuiston liittämiseksi kantaverkkoon tarkastellaan yhteistä sähkönsiirtoreittiä hankealueen eteläpuolella sijaitsevan Hautakankaan-Harvankankaan tuulivoimapuiston kanssa.

Perusteltu päätelmä on hankkeen YVA-menettelyssä yhteysviranomaisena toimineen Lupa- ja valvontaviraston näkemys tehtyjen arviointien riittävyydestä sekä hankkeen todennäköisesti merkittävistä ympäristövaikutuksista. Päätelmä on laadittu nähtävillä olleen arviointiselostuksen, siitä annettujen lausuntojen ja mielipiteiden sekä Lupa- ja valvontaviraston oman tarkastelun pohjalta.

Arviointiselostuksesta toimitettiin Lupa- ja valvontavirastolle kuulemisessa 13 lausuntoa ja yksi mielipide.

Perustellussa päätelmässään yhteysviranomainen toteaa, että arviointiselostus täyttää YVA-laissa ja YVA-asetuksessa sille säädetyt sisältövaatimukset. Selostuksen perusteella on mahdollista tunnistaa hankkeen merkittävät ympäristövaikutukset.

Hankkeen merkittävät vaikutukset kohdistuvat luontoon, yhdyskuntarakenteeseen ja maankäyttöön sekä ihmisten elinoloihin

Yhteysviranomainen yhtyy arviointiselostuksen näkemykseen, että hankkeen merkittävät vaikutukset kohdistuvat luontoon (maisemaan, kasvillisuuteen ja luontotyyppeihin, linnustoon ja metsäpeuraan) sekä yhdyskuntarakenteeseen ja maankäyttöön. Arviointiselostuksesta poiketen yhteysviranomainen nostaa merkittäviksi vaikutuksiksi myös suojelualueisiin, suurpetoihin sekä ihmisten elinoloihin kohdistuvat vaikutukset. Hankkeella on todennäköisesti myös merkittäviä kielteisiä yhteisvaikutuksia muiden alueelle sijoittuvien hankkeiden kanssa.

Hankkeen vaikutuksista on laadittu luonnonsuojelulain 35 §:n mukaiset Natura-arvioinnit Kärsämäenjärvien (FI1002002 SAC/SPA) ja Lapinniemen (FI1101803, SAC) Natura-alueille. Lupa- ja valvontavirasto on todennut, että Natura-arvioinnin toteutustapaan liittyvien puutteiden ja epävarmuuksien vuoksi merkittäviä vaikutuksia ei voida sulkea pois. Tämän vuoksi arviointeja tulee täydentää.

Yhteysviranomainen katsoo, että hankkeen jatkosuunnittelussa mm. maisemaan, linnustoon ja metsäpeuraan kohdistuvia vaikutuksia tulee lieventää.

Arviointiselostus ja Lupa- ja valvontaviraston perusteltu päätelmä kokonaisuudessaan löytyvät osoitteesta www.ymparisto.fi/halmemakituulivoimapuistoYVA