Proventia Group Oyj:n puolivuosikatsaus tammi–kesäkuu 2026
31.8.2026 09:00:00 EEST | Proventia Group Oyj | Tiedote
Vahvaa liikevaihdon ja kannattavuuden kasvua
Huhti–kesäkuu 2026 lyhyesti
- Konsernin liikevaihto kasvoi 22,5 % edellisvuodesta 15,2 miljoonaan euroon (12,4 miljoonaa euroa)
- Liikevoitto oli 2,4 miljoonaa euroa (1,6 miljoonaa euroa)
- Liikevoittoprosentti oli 15,8 % (13,2 %)
- Kauden tulos oli 2,6 miljoonaa euroa (1,0 miljoonaa euroa)
- Osakekohtainen tulos (laimentamaton) oli 0,16 euroa (0,06 euroa)
Tammi–kesäkuu 2026 lyhyesti
- Konsernin liikevaihto kasvoi 17,4 % edellisvuodesta 28,8 miljoonaan euroon (24,6 miljoonaa euroa)
- Liikevoitto oli 4,0 miljoonaa euroa (3,4 miljoonaa euroa)
- Liikevoittoprosentti oli 13,7 % (13,9 %)
- Kauden tulos oli 3,7 miljoonaa euroa (2,4 miljoonaa euroa)
- Osakekohtainen tulos (laimentamaton) oli 0,23 euroa (0,15 euroa)
- Konsernin henkilöstön määrä kesäkuun lopussa oli 204 (173)
Suluissa olevat luvut viittaavat edellisvuoden vastaavaan kauteen.
Avainluvut
|1000 EUR
|4-6/2026
|4-6/2025
|1-6/2026
|1-6/2025
|1-12/2025
|Liikevaihto
|15 191
|12 402
|28 837
|24 557
|47 426
|Liikevaihdon muutos, %
|22,5 %
|6,3 %
|17,4 %
|10,8 %
|13,1 %
|Liikevoitto
|2 400
|1 632
|3 962
|3 411
|5 717
|Liikevoitto, %
|15,8 %
|13,2 %
|13,7 %
|13,9 %
|12,1 %
|Osakekohtainen tulos (EPS), laimentamaton, EUR
|0,16
|0,06
|0,23
|0,15
|0,26
|Osakekohtainen tulos (EPS), laimennettu, EUR
|0,15
|0,06
|0,21
|0,14
|0,25
|Oman pääoman tuotto % (ROE)
|21,4 %
|6,6 %
|21,4 %
|6,6 %
|9,3 %
|Omavaraisuusaste %
|53,1 %
|66,2 %
|53,1 %
|66,2 %
|59,1 %
|Sijoitetun pääoman tuotto % (ROCE)
|18,5 %
|10,6 %
|18,5 %
|10,6 %
|11,8 %
|Korolliset velat
|6 774
|3 246
|6 774
|3 246
|7 173
|Nettovelka
|2 851
|-2 153
|2 851
|-2 153
|68
|Investoinnit
|1 153
|239
|1 630
|1 299
|1 853
Toimitusjohtaja Jari Lotvonen:
Liikevaihdon vahva kehitys jatkui vuoden 2026 toisella vuosineljänneksellä. Huhti–kesäkuun liikevaihto kasvoi 22,5 % vertailukaudesta ja oli 15,2 (12,4) miljoonaa euroa. Liikevoitto nousi 2,4 (1,6) miljoonaan euroon liikevoittoprosentin ollessa 15,8 % (13,2 %). Liikevaihdon kasvuun ja kannattavuuden parantumiseen vaikuttivat erityisesti syksyllä 2025 alkanut uuden tuotteen sarjavalmistus sekä kaivosteollisuuden suotuisa markkinatilanne. Maa- ja metsätaloustyökoneiden valmistajien tuotantomäärät pysyivät yleisesti edelleen maltillisella tasolla.
Tammi–kesäkuun liikevaihto kasvoi 17,4 % edellisvuodesta 28,8 (24,6) miljoonaan euroon ja liikevoittoprosentti oli vertailukauden tasolla. Odotamme liikevaihdon kasvun jatkuvan, mutta hidastuvan vuoden jälkimmäisellä puoliskolla. Tähän vaikuttavat maa- ja metsätaloustyökoneiden maltillisen kysynnän lisäksi asiakkaidemme lomakaudet.
Tuotekehityskantamme on edelleen erittäin vahva ja asiakaskysyntä uusille kehitysprojekteille on ennätystasolla. Katsauskaudella etenimme suunnitellusti asiakaskohtaisissa tuotekehitysprojekteissa ja jatkoimme panostuksia suurempiin moottoriteholuokkiin soveltuvien päästöjenhallintajärjestelmien kehittämiseen. Potentiaalisia kohteita suuremmille moottoreille ovat muun muassa datakeskusten sekä sähköverkon vakauttamiseen käytettävät generaattorit, joiden kysynnän odotetaan kasvavan.
Toimitimme katsauskaudella ensimmäiset litiumrautafosfaattikemiaan (LFP) perustuvat akkujärjestelmät asiakkaalle. Nämä ensimmäiset asiakastoimitukset ovat merkittävä virstanpylväs sähköinen voimalinja -tuoteperheen kehityksessä ja osoitus LFP-akkujärjestelmämme kaupallisesta potentiaalista. Toukokuussa tiedottamallamme akkukennotoimittajamme Morrow Batteriesin konkurssihakemuksella ei ole ollut vaikutuksia Proventian asiakastoimituksiin.
Olemme katsauskauden aikana vahvistaneet tuotekehitys- ja tuotantoresurssejamme sekä kehittäneet organisaatiomme valmiuksia vastata kasvavaan asiakaskysyntään. Tämä näkyi henkilöstö- ja muiden liiketoiminnan kulujen kasvuna.
Ensimmäisen vuosipuoliskon vahva liiketoiminnan kehitys, ennätystasolla oleva tuotekehityskanta sekä sähköinen voimalinja -tuoteperheen kaupalliset edistysaskeleet tukevat strategiamme toteuttamista ja pitkän aikavälin kasvutavoitteidemme saavuttamista.
Tulosohjeistus vuodelle 2026 (ennallaan)
Vuoden 2026 liikevaihdon ja liikevoiton arvioidaan kasvavan vuoden 2025 tasosta. Vuoden 2025 liikevaihto oli 47,4 miljoonaa euroa ja liikevoitto oli 5,7 miljoonaa euroa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jari Lotvonen
Toimitusjohtaja
Proventia Group Oyj
Puh: +358 400 68 4072
jari.lotvonen@proventia.com
Liitteet
Proventia Group lyhyesti
Proventia on kansainvälisesti toimiva suomalainen teknologiayhtiö, joka kehittää ja valmistaa huippuluokan ratkaisuja päästöjen vähentämiseen ja energiatehokkuuden parantamiseen. Tuotevalikoimaamme kuuluvat innovatiiviset päästöjenhallintajärjestelmät, tehokkaat lämpöeristeet sekä edistykselliset sähköiset voimalinjat ja akustot. Asiakkaitamme ovat moottori- ja työkoneteollisuuden kärkinimet maailmalla. Huomioimme kaikessa toiminnassamme ihmiset, ympäristön ja tulevat sukupolvet – visiomme on nollapäästöisyys. Proventian palveluksessa työskentelee noin 200 alan ammattilaista Suomessa ja Tšekissä. Tutustu lisää osoitteessa proventia.com ja seuraa meitä LinkedInissä @proventia.
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