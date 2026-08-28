Koulujen maksuton harrastustoiminta tavoittaa jälleen satoja lapsia
28.8.2026 10:43:27 EEST | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote
Vaasan koululaiset pääsevät jälleen lukukaudella 2026–2027 osallistumaan monipuoliseen ja maksuttomaan harrastustoimintaan. Ilmoittautuminen harrastustoimintaan ja kerhoihin avataan 28.8., ja harrastustoiminta alkaa syyskuun aikana.
Vaasan perusopetuksen kouluissa järjestetään vuosiluokkien 1–9 oppilaille maksutonta harrastustoimintaa Harrastamisen Vaasan mallin kautta.
Harrastustoiminta on koulukohtaista.
- Kannattaa seurata erityisen tarkasti oman koulun viestejä ja tiedotteita Wilmassa. Kukin koulu ilmoittaa Wilmassa, milloin ilmoittautuminen kyseisen koulun harrastuksiin alkaa, vinkkaa nuorisopalvelukoordinaattori Anne Lamminen.
Harrastustoiminnat alkavat kouluilla syyskuun aikana.
Ensimmäiset ilmoittautumiset alkavat 28.8.
Harrastustoimintaan ilmoittaudutaan Hellewi-palvelussa, jossa näkyvät kunkin koulun oma harrastustoiminta sekä yläkouluille tarkoitetut yhteiset harrastustoiminnat.
Ilmoittautumisjärjestelmä avautuu 28.8. ja niitä lisätään palveluun sitä mukaa kun kukin koulu saa oman toimintansa käyntiin.
Kerhoihin voi ilmoittautua syyskuun aikana.
- Ilmoittautuminen: www.vaasa.fi/harrastamisenvaasanmalli
Harrastusvalikoima vaihtelee koulun mukaan
Harrastusvalikoima vaihtelee koulun mukaan. Tietyssä koulussa järjestettävä harrastus on suunnattu pelkästään kyseisen koulun oppilaille.
Kunkin koulun kerho- ja harrastustarjonta riippuu siitä, mitä toiveita oppilailla on, mitkä ovat koulun omat toiveet ja millaisia toimijoita on saatu mukaan järjestämään harrastustoimintaa kullakin alueella.
Uutuutena jenkkifutiskerho yläkoululaisille
Tarjolla on myös yläkoululaisille yhteistä maksutonta harrastustoimintaa, johon voivat ilmoittautua kaikki 7.–9.-luokkalaiset koulusta riippumatta.
- Tänä syksynä yläkoululaisille on uutuutena tarjolla amerikkalaisen jalkapallon harrastuskokeilu yhteistyössä Wasa Royalsin kanssa, Lamminen kertoo.
Ilmoittautuminen on avoinna Hellewi-palvelussa.
- Jenkkifutiskerhon kautta on mahdollista löytää se seuraava oma laji, mikäli aikaisempi liikuntaharrastus on päässyt loppumaan tai sitten vaan mielekästä liikunnallista tekemistä iltapäivään. Kutsumme kaikki rohkeasti mukaan kokeilemaan, kannustaa Wasa Royalsin urheilutoimenjohtaja Seppo Evwaraye.
Harrastukset valitaan lasten ja nuorten toiveiden perusteella
Harrastusvalikoiman suunnittelu jokaisessa koulussa perustuu aina lasten ja nuorten toiveiden kuulemiseen. Jokaisella koululla on oma harrastuslukujärjestys.
Harrastustoimintaa toteuttavat koulut itse, Vaasan kaupungin eri yksiköt, kuten TaiKon ja kirjasto sekä muut yhteistyökumppanit. Mukana on monia paikallisia yhdistyksiä ja urheiluseuroja.
Harrastamisen Vaasan mallin päätavoitteena on lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisääminen. Tavoitteena mahdollistaa jokaiselle vaasalaisille lapselle ja nuorelle mieluisa maksuton harrastus koulupäivän yhteyteen.
Toiminnan toteuttamista koordinoi Vaasassa kaupungin nuorisopalvelut.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Nuorisopalvelukoordinaattori Anne Lamminen, puh. 040 156 4046 tai hvm@vaasa.fi (Harrastamisen Vaasan malli)
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