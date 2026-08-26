Taajuuden laadun raportti vuodelta 2025 julkaistu

Taajuuden laadun raportissa on tutkittu, kuinka usein taajuus on poikennut normaalilta taajuusalueelta (49.9 - 50.1 Hz) ja kuinka kauan poikkeamat ovat kestäneet. Lisäksi raportissa on analysoitu pohjoismaisen sähköjärjestelmän taajuudessa esiintyvän jaksollisen heilahtelun määrää ja sen vaikutuksia taajuuden laatuun. Raporttiin on koottu myös muita taajuuden laatua kuvaavia tunnuslukuja sekä yhteenveto vuoden 2025 aikana tapahtuneista suurimmista taajuushäiriöistä.

Vuonna 2025 taajuuden laatu parani selvästi aiempiin vuosiin verrattuna. Vuoteen 2024 nähden merkittävin muutos oli taajuuden standardialueen (49,9–50,1 Hz) ulkopuolella vietetyn ajan puolittuminen. Myös 49,8–50,2 Hz alueen ulkopuolella vietetty aika väheni selvästi. Taajuus pysyi lisäksi tasalaatuisempana, mikä ilmeni keskihajonnan pienenemisenä sekä taajuuspoikkeamien ja kynnysarvon ylitysten määrän vähenemisenä. Myös jaksollisen heilahtelun määrä väheni huomattavasti aiempiin vuosiin verrattuna, ja vuoden 2025 taso oli tarkastelujakson 2020–2025 alhaisin. Suurten, yli 300 mHz taajuuspoikkeamien lukumäärä väheni kolmeen vuoden 2024 yhdestätoista tapahtumasta, ja kaikki vuoden 2025 suuret häiriöt aiheutuivat HVDC-yhteyksien vioista.

Taajuuden laadun paraneminen vuonna 2025 on usean samanaikaisen muutoksen yhteisvaikutuksen tulosta. Nopeampi FCR-vaste, erityisesti akkuresurssien osuuden kasvu, on voinut parantaa kykyä vaimentaa nopeita taajuusvaihteluita. Samanaikaisesti mFRR EAM:n käyttöönotto sekä hetkellinen aFRR-volyymien kasvattaminen ovat voineet vähentää pitkittyneitä taajuuspoikkeamia. Lisäksi siirtyminen 15 minuutin markkinaresoluutioon on voinut parantaa tuotannon ja kulutuksen tasapainotusta sekä vähentää säännöllisiä taajuuspoikkeamia.

Raportti on englanninkielinen ja luettavissa verkkosivuillamme. Fingrid on julkaissut myös lähdeaineistona käytetyn taajuusdatan Avoin data -palvelussa. Uutta taajuusdataa lisätään ajoittain.

Lisätietoja:

Joona Pesonen, asiantuntija, Fingrid Oyj

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Sanaselitys:

Sähköjärjestelmän taajuus on sähkön kulutuksen ja tuotannon välisen tasapainon mittari. Kun sähköä kulutetaan enemmän kuin tuotetaan, taajuus laskee. Vastaavasti kun sähköä tuotetaan enemmän kuin kulutetaan, taajuus nousee.

Normaalitilanteessa taajuuden sallitaan vaihdella 49,9 ja 50,1 hertsin välillä. Häiriötilanteissa, kuten suuren voimalaitoksen irrotessa järjestelmästä, taajuus saattaa hetkellisesti poiketa useita satoja millihertsejä taajuuden normaalialueelta (49,9 – 50,1 Hz). Taajuuden ylläpitoa ja siinä käytettäviä reservejä on esitelty tarkemmin verkkosivuillamme.