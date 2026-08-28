Lätäkön ohjelma on valmis: luvassa taikuutta, seikkailuja, musiikkia ja mustekaloja
28.8.2026 13:36:55 EEST | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote
Vaasan kaupungin kulttuuri- ja kirjastopalveluiden tuottama tapahtumakokonaisuus Lätäkkö – lasten kulttuuriviikot tuo jälleen runsaasti tekemistä ja elämyksiä lapsiperheille koko lokakuun ajan.
Lätäkkö on täynnä työpajoja, lasten taidetta, konsertteja, tanssia ja laulua, satutuokioita ja museokierroksia. Lätäkköohjelmaa järjestetään lapsiperheille, varhaiskasvatukselle ja alakouluille eri puolilla kaupunkia. Suurin osa ohjelmasta on maksutonta.
Taianomaiset avajaiset 1.10. klo 17–19.30 pääkirjastolla
Lätäkkö käynnistyy 1.10. aamupäivällä Taikuri Karin avajaiskiertueella Suvilahden koulun oppilaille ja Teeriniemen päiväkodin lapsille. Kiertueen tarjoaa kulttuuripalvelut. Vaasan museoiden etkoilla pääsevät päiväkodit ja koulut osallistumaan taidetyöpajoihin.
Koko perheelle suunnatussa avajaistapahtumassa 1.10. klo 17.00–19.30 pääkirjastolla esiintyy Taikuri Kari klo 18.00. Avajaisohjelmassa lisäksi tanssia, Studio Lätäkön avajaiset, Myrskyn silmässä -pakopeli ja runsaasti muuta mukavaa ohjelmaa.
Avajaisissa esitellään TaiKonin yhteisötaideteos, johon voi osallistua koko Lätäkön ajan. Pääkirjaston lastenosastolla juhlitaan monin eri tavoin Nalle Puhin 100-vuotista taivalta. Hyvinvointiyksikön organisoimaan toimintaan kuuluva Lorunen kirjoituskampanja kutsuu loruilemaan. Hyvän mielen voi saada kirjaston pihalla erilaisilla tehtäväpisteillä ja kirjastoon voi jättää pullopostiviestin.
Merihirviön nimikilpailu ja Vaakkoset – Vaasan omat aakkoset
Kristillisen koulun oppilaat tekivät viime vuoden Lätäkköön komean maskotin, viisimetrisen merihirviön. Merihirviön nimikilpailu avataan 1.10. ja se päättyy 15.10. Osallistujien kesken arvotaan kirjapalkintoja.
Merihirviön nimipäiväjuhlia vietetään koko perheen tapahtumassa lauantaina 17.10.klo 10.30–13.00 pääkirjaston Draama-salissa tarinankerronnan ja meriseikkailujen hengessä sisällä sekä ulkona.
Vaasan täyttäessä 420-vuotta on aika luoda Vaasalle omat aakkoset. Siispä 2.10. klo 14.00–16.30 kootaan yhdessä Vaakkoset pääkirjaston Draama-salissa.
Studio Lätäkössä viihtyy koko perhe
Lokakuun ajan voi harrastaa omatoimista taiteilua Studio Lätäkössä (Matilda-tilassa), joka on avoinna kirjaston aukioloaikoina. Siellä on esillä Satamapuiston ja Pikku-Kasarmin päiväkotien sekä nuorisopalveluiden kesätaiteilijoiden teoksia ja koristeita. Studio Lätäkössä on lisäksi mahdollisuus omatoimiseen taiteiluun tai Hietalahden koulun oppilaiden kehittämän Lätäkkö-lautapelin pelailuun. Ratkaista voi myös Länsimetsän koulun 6 A-luokan suunnitteleman Myrskyn silmässä - pakopelin.
Lätäkössä lauletaan: yhteislauluilta lastenlaulujen parissa
Lätäkkö kutsuu myös laulamaan yhdessä lastenlauluja. Haitarimuija Aila Ala-Aho laulattaa yleisöä syyslomalla 15.10. klo 18–19.30 Draama-salissa pääkirjastolla. Silloin askarrellaan myös rytmisoittimet, joten kannattaa ottaa oma pikkupurkki mukaan.
Taideloiskahdukset - lapsiperheiden lauantait pääkirjastolla
Taideloiskahdukset tarjoavat mieleenpainuvia kulttuurikokemuksia lapsiperheille.
- 3.10. klo 10.30–13.00: Vips-päästäisen mukana tutustutaan syksyiseen metsään ja sen eläimiin sekä kasveihin. Kvarken naturskolanin tehtäväpisteillä touhutaan sisällä ja ulkona.
- 10.10. klo 10.30 & klo 12.00: Lätäkön rytmit -konserteissa osallistujat pääsevät tutustumaan erikoisiin soittimiin ja soittotapoihin multi-instrumentalisti Julius Rantalan johdolla: klo 10.30 konsertti juonnetaan suomeksi ja ruotsiksi ja klo 12 englanniksi. Työpajassa päästään tunnelmoimaan vesimaalauksen parissa.
Lätäkön tavoitteena on tarjota lapsille ja perheille mahdollisuus päästä tuottamaan ja kokemaan taidetta. Laaja verkosto lasten ja perheiden parissa toimivia tahoja ovat mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa ohjelmaa. Lisäksi varhaiskasvatus ja koulut osallistuvat Lätäkön tuottamiseen ja heille myös suunnataan ohjelmatarjontaa. Studio Lätäkön Toivomuslätäkköön voi jättää terveisiä ja toiveita tulevia Lätäköitä varten.
Koko ohjelma julkaistaan Vaasan kaupungin kulttuuripalveluiden sivuilla: vaasa.fi/latakko.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
kulttuuripedagogi Sanna Asikainen Vaasan kaupungin kulttuuri- ja kirjastopalvelut, p. 0401822702, sanna.asikainen@vaasa.fi
Linkit
Vaasa on Pohjolan energiapääkaupunki, jossa on helppo olla onnellinen.
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