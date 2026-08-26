Euroopan on kyettävä irrottautumaan globaaleista fossiilisista energiavirroista

EU:n energiapoliittinen syksy on alkanut jälleen valitettavan epävarmoissa merkeissä. Iranissa jatkuva sota pitää yllä energiamarkkinoihin liittyviä epävarmuuksia, eikä Suomikaan välty vaikutuksilta. Fossiilisista polttoaineista irtautuneen energiantuotantomme myötä olemme kuitenkin paljon riippumattomampia globaaleista heilahteluista kuin useat muut EU-maat.

Keski-Euroopan lämmitykselle ja sähköntuotannolle tärkeän maakaasun hinta on koholla ja markkinat odottavat sen nousevan entisestään tulevana talvena. Tällä hetkellä kaasun hinta Keski-Euroopassa on yli kaksinkertainen suhteessa vuoden takaiseen. Maakaasua käytetään keskisessä Euroopassa paljon myös sähkön tuotantoon ja kallis polttoaine nostaa luonnollisesti sähkön hintaa. Esimerkiksi Saksassa tulevan talven tukkusähkötoimituksista tehdään nyt kauppaa 120–160 euron megawattituntihinnalla, mikä on merkittävästi Suomea korkeampi hintataso.

Euroopan kaasuvarastot ovat keskimääräistä alhaisemmalla tasolla. Varastojen täyttäminen kesän aikana on ollut haastavaa, sillä kaasua on maailmanmarkkinoilla vähemmän ja hinnat korkeammat. Lisäksi kaasua on tarvittu kuuman ja kuivan kesän aikana sähköntuotantoon. Kaasun ja sähkön kysyntään vaikuttavat myös tulevan talven säät – kylmän talven tapauksessa energian kysyntä on korkeampaa ja hintapaineet suurempia.

Säähän ja sotaan liittyvät riskit ovat vaikeita ennakoida. Euroopan tuleekin pitkällä aikavälillä kyetä irrottautumaan tai tekemään itsensä nykyistä riippumattomammaksi globaaleista fossiilisista energiavirroista. Lyhyellä aikavälillä irrottautumisesta tekee vaikeaa ihmisten aiheellinen huoli tulevasta talvesta ja kuumenevista kesistä. Päättäjät haluavat auttaa ihmisiä lyhyellä aikavälillä, ja nämä toimenpiteet harvoin edistävät pitkän aikavälin tavoitetta.

Turun Eurooppa-foorumissa 27. elokuuta keskusteltiin EU:n energiapolitiikan suunnasta osana geopoliittista turvallisuustilannetta Energiateollisuuden, Kemianteollisuuden, Teknologiateollisuuden ja Metsäteollisuuden yhdessä järjestämässä tilaisuudessa. Keskustelu alleviivasi, että Euroopan on yhdistettävä kunnianhimoinen ilmastopolitiikka turvallisuutta ja kilpailukykyä tukeviin ratkaisuihin. Fossiilienergiasta irtautuminen on koko Euroopan asia, ja sen kiihdyttämiseksi tarvitsemme laajaa sähköistämistä sekä hiilineutraalia sähköntuotantoa.