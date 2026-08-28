Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

Helsingin kantakaupungissa suojellaan useita kymmeniä rakennuksia

28.8.2026 12:24:33 EEST | Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala | Tiedote

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Kantakaupungin vanhoja asemakaavoja ajantasaistetaan. Kaartinkaupungissa, Punavuoressa ja Ullanlinnassa sekä muutamassa Eiran ja Länsisataman korttelissa asemakaavat muutetaan vastaamaan todellista rakennettua tilannetta. Työn yhteydessä myös suojellaan rakennuksia, puistoja ja muita kaupunkitiloja.

Ilmakuva Helsingin keskusta-alueesta.
Helsingin kantakaupungissa ajantasaistetaan asemakaavoja. Jussi Hellsten

Kantakaupungin asemakaavojen ajantasaistaminen on laaja työ, jota tehdään kaupunginosa kerrallaan. Vuonna 2019 alkanut ajantasaistustyö on alkanut Kampista ja jatkunut siitä muihin kaupunginosiin.

"Kantakaupungille on tyypillistä, että osa toteutuneesta rakentamisesta ei vastaa asemakaavaa eivätkä asemakaavojen merkinnät, tavoitteet ja arvotukset ole keskenään yhtenäisiä. Rakennusoikeudet ja käyttötarkoitukset eivät siis vastaa olemassa olevien rakennusten tilannetta. Ajantasaistamalla asemakaavat haluamme turvata alueen kulttuurihistorialliset ja kaupunkikuvalliset arvot", kertoo johtava arkkitehti Otso Huhtala.

Asemakaavojen ajantasaistamistyössä päivitetään tonttien rakennusoikeudet, rakennusalat ja käyttötarkoitukset vastaamaan nykytilannetta. Samalla sekä tarkistetaan ja tarvittaessa lisätään alue- ja kohdekohtaiset suojelumerkinnät ja kaupunkikuvalliset määräykset, joilla varmistetaan merkittävien arvoympäristöjen ja yksittäisten kohteiden säilyminen. Uusia suojelumerkintöjä tulee kymmeniin vanhoihin rakennuksiin.

Asemakaavoissa tuodaan ensimmäistä kertaa alueen arvokkaat puistot sekä kaupunki- ja katutilat laaja-alaisen suojelun piiriin. Puistojen lisäksi myös yksittäisiä puita ja katupuurivejä määrätään säilytettäväksi.

Asemakaavojen ajantasaistamistyö ei mahdollista merkittäviä muutoksia. Nykyrakenteesta merkittävästi poikkeava lisä- tai uudisrakentaminen vaatii jatkossakin oman erillisen asemakaavamuutoksensa. Asemakaavan muutokset mahdollistavat kuitenkin erityyppisten toimitilojen ja palvelujen joustavaa sijoittamista sekä vaikutuksiltaan vähäisiä tilankäytön muutoksia. Ullakkorakentaminen asuin- tai toimitilakäyttöön voi myös olla tietyin reunaehdoin mahdollista.

Kaavaehdotukset nähtävillä syyskuun loppuun asti

Kaartinkaupungin, Punavuoren ja Ullanlinnan alueiden asemakaavaehdotukset ovat nähtävillä 28.8.-30.9.2026 osoitteessa hel.fi/suunnitelmat. Kaavaehdotuksista on mahdollisuus tehdä muistutus.

Asemakaavojen ajantasaistamisesta järjestetään kaikkien alueiden yhteinen verkkotilaisuus 16.9. klo 17.00–18.30. Tilaisuudessa on mahdollista esittää kysymyksiä suunnittelijoille.

Avainsanat

helsinkikeskustaasemakaavoitus

Yhteyshenkilöt

Kaartinkaupunki:
Otso Huhtala
Johtava arkkitehti
Kaupunkiympäristön toimiala
Asemakaavoitus
puh. 09 310 37296
otso.huhtala@hel.fi

Ullanlinna:
Aapo Niinikoski
Arkkitehti
Kaupunkiympäristön toimiala
Asemakaavoitus
puh. 09 310 86113
aapo.niinikoski@hel.fi

Punavuori sekä Eiran ja Länsisataman kortteleita:
Elina Jaara
Arkkitehti
Kaupunkiympäristön toimiala
Asemakaavoitus
puh. 09 310 52742
elina.jaara@hel.fi

Linkit

Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
PL 58200, 00099 Helsingin kaupunki
09 310 2611

http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto

Kaupunkiympäristön toimiala huolehtii Helsingin kaupunkiympäristön suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta, rakennusvalvonnasta sekä ympäristöön liittyvistä palveluista.

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