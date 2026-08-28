Helsingin kantakaupungissa suojellaan useita kymmeniä rakennuksia

Kantakaupungin asemakaavojen ajantasaistaminen on laaja työ, jota tehdään kaupunginosa kerrallaan. Vuonna 2019 alkanut ajantasaistustyö on alkanut Kampista ja jatkunut siitä muihin kaupunginosiin.

"Kantakaupungille on tyypillistä, että osa toteutuneesta rakentamisesta ei vastaa asemakaavaa eivätkä asemakaavojen merkinnät, tavoitteet ja arvotukset ole keskenään yhtenäisiä. Rakennusoikeudet ja käyttötarkoitukset eivät siis vastaa olemassa olevien rakennusten tilannetta. Ajantasaistamalla asemakaavat haluamme turvata alueen kulttuurihistorialliset ja kaupunkikuvalliset arvot", kertoo johtava arkkitehti Otso Huhtala.

Asemakaavojen ajantasaistamistyössä päivitetään tonttien rakennusoikeudet, rakennusalat ja käyttötarkoitukset vastaamaan nykytilannetta. Samalla sekä tarkistetaan ja tarvittaessa lisätään alue- ja kohdekohtaiset suojelumerkinnät ja kaupunkikuvalliset määräykset, joilla varmistetaan merkittävien arvoympäristöjen ja yksittäisten kohteiden säilyminen. Uusia suojelumerkintöjä tulee kymmeniin vanhoihin rakennuksiin.

Asemakaavoissa tuodaan ensimmäistä kertaa alueen arvokkaat puistot sekä kaupunki- ja katutilat laaja-alaisen suojelun piiriin. Puistojen lisäksi myös yksittäisiä puita ja katupuurivejä määrätään säilytettäväksi.

Asemakaavojen ajantasaistamistyö ei mahdollista merkittäviä muutoksia. Nykyrakenteesta merkittävästi poikkeava lisä- tai uudisrakentaminen vaatii jatkossakin oman erillisen asemakaavamuutoksensa. Asemakaavan muutokset mahdollistavat kuitenkin erityyppisten toimitilojen ja palvelujen joustavaa sijoittamista sekä vaikutuksiltaan vähäisiä tilankäytön muutoksia. Ullakkorakentaminen asuin- tai toimitilakäyttöön voi myös olla tietyin reunaehdoin mahdollista.

Kaavaehdotukset nähtävillä syyskuun loppuun asti

Kaartinkaupungin, Punavuoren ja Ullanlinnan alueiden asemakaavaehdotukset ovat nähtävillä 28.8.-30.9.2026 osoitteessa hel.fi/suunnitelmat. Kaavaehdotuksista on mahdollisuus tehdä muistutus.

Asemakaavojen ajantasaistamisesta järjestetään kaikkien alueiden yhteinen verkkotilaisuus 16.9. klo 17.00–18.30. Tilaisuudessa on mahdollista esittää kysymyksiä suunnittelijoille.