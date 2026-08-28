Katutyömaiden turvallisuus parani hieman toukokuusta - kehotuksia jaettiin edelleen lähes 80
28.8.2026 13:01:02 EEST | Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala | Tiedote
Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupungit sekä poliisi valvoivat tehostetusti katutyömaiden turvallisuutta elokuussa. Tarkastuksia tehtiin erityisesti koulujen ja päiväkotien läheisyydessä.
Tehovalvontaviikolla 17.–21. elokuuta tarkastettiin 74 työmaakohdetta, joista Helsingissä sijaitsi 40, Vantaalla 17 ja Espoossa 17. Viikon aikana jaettiin 19 huomautusta, 77 kehotusta ja yhdeksän sakkoa. Lisäksi neljä työmaata keskeytettiin.
Ongelmia aiheuttivat muun muassa puutteelliset kiertotieopasteet ja työmaa-aitaukset sekä virheelliset liikennemerkit. Valvonnan aikana havaittiin myös työmaita, joissa luvat olivat vanhentuneet tai puuttuivat kokonaan.
”Työmaiden puutteilla voi olla isokin vaikutus jalankulkijoiden, pyöräilijöiden ja koululaisten turvallisuuteen ja esteettömään liikkumiseen. Tehovalvonnan tavoitteena on varmistaa, että työmaiden liikennejärjestelyt toteutetaan turvallisesti ja määräysten mukaisesti”, toteaa tiimipäällikkö Elina Airaksinen Helsingin kaupungin yleisten alueiden valvonnasta.
Työmaiden turvallisuudessa kehitystä parempaan
Aikaisemmin tämän vuoden toukokuussa järjestetyllä tehovalvontaviikolla tarkastukseen joutui 97 katutyömaata. Puutteita oli suhteellisesti enemmän nyt tehtyyn tarkastukseen nähden. Tuolloin seitsemän työmaata sai sakkoja, ja pelkästään Espoossa ja Vantaalla annettiin 85 huomautusta.
”Työmaiden järjestelyissä ja turvallisuudessa on nähtävissä positiivinen kehitys. Tilanne paranee vuosi vuodelta”, toteaa ylikomisario Dennis Pasterstein Helsingin poliisilaitokselta.
Tehovalvontaviikkoja jatketaan tulevaisuudessakin yhteistyönä pääkaupunkiseudun kuntien ja poliisin kesken. Tarkoituksena ei ole ainoastaan havaita epäkohtia, vaan ennaltaehkäistä vaaratilanteita sekä jakaa hyviä käytäntöjä kaupunkien, poliisin ja työmaatoimijoiden välillä.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Elina Airaksinen, tiimipäällikkö
kaupunkiympäristön toimiala, alueiden valvonta
p. 09 310 21981
elina.airaksinen@hel.fi
Dennis Pasterstein, ylikomisario
Helsingin poliisilaitoksen liikennevalvontatoiminnon johtaja
p. 0295 474503
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Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
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