40-vuotias lottorivi toi 6 miljoonan euron voiton raumalaismiehelle
29.8.2026 09:00:00 EEST | Veikkaus Oy | Tiedote
Lauantai 22. elokuuta oli ikimuistoinen päivä raumalaismiehelle, jolle jysähti 6 miljoonan euron jättipotti Lotosta. Sen jälkeen hänellä on riittänyt unettomia öitä.
Raumalaismies oli käymässä normaalisti nukkumaan lauantai-iltana, kun hän päätti vielä lueskella uutisia.
– Näin, että mobiilisovelluksella pelannut raumalainen oli voittanut 6 miljoonaa euroa. Mietin siinä, että varmaan on aika paljon muitakin raumalaisia, jotka ovat pelanneet mobiilisovelluksella. Sitten menin katsomaan pelitiliäni ja näin, että kyllä siellä oli paljon tuttuja numeroita oikeassa rivissä. En meinannut uskoa, mitä näin. 7 oikein on niin mahdoton ajatus, mies kuvailee lauantain jännittäviä hetkiä Veikkauksen onnittelusoittajalle.
7 oikein -rivi oli miehelle hyvin tuttu, sillä hän oli pelannut samalla rivillä jo 40 vuoden ajan.
– Se on niin kätevää, kun voi vain uusia rivin, voittaja perustelee.
Hän kertoo, ettei yleensä tarkasta Loton tuloksia. Ei siihen ole välttämättä tarvettakaan, sillä kun kaikki pelaaminen on nykyisin tunnistautunutta, kaikki voittajat ovat Veikkauksen tiedossa. Mobiilisovelluksen kautta pelannut raumalaisvoittaja saa voittonsa tililleen kolmen viikon karenssiajan jälkeen 14. syyskuuta.
Voittorahoilla uusi asunto ja iloa jälkikasvulle
Tuore lottovoittaja alkoi heti sunnuntaina selata uusia asuntoja, ja pian yksi asunto olikin jo kiikarissa.
– Se vaikuttaa kyllä hyvältä ja olen menossa sitä pian katsomaan, voittaja kertoo.
Lisäksi miehen jälkikasvu on saamassa osansa voitosta. Muuten voittaja aikoo pitää tiedon voitostaan pienessä piirissä.
Jalat maassa oleva voittaja ei aio pistää elämäänsä täysin risaiseksi, mutta aikoo silti nauttia voitostaan.
– Kyllä minä uskon, että tämä voitto jotain muutosta tuo elämääni, voittaja pohtii.
Raumalle osui kierroksen 34/2026 lottoarvonnasta 6 miljoonan euron voitto.
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