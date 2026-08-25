Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan 1.9. kokouksen ennakkotiedote
28.8.2026 12:46:39 EEST | Helsingin kaupunki, sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala | Tiedote
Helsingin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan kokous on tiistaina 1. syyskuuta klo 16.15. Kokouksessa käsitellään muun muassa toimialan vuoden 2027 talousarvioehdotusta ja vuosien 2027–2029 taloussuunnitelmaa. Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala tavoittelee ensi vuodelle 31 miljoonan euron ylijäämäistä tulosta ja jatkaa muun muassa peruspalvelujen saatavuuden parantamista.
Vuoden 2027 talousarvioehdotus ja vuosien 2027–2029 taloussuunnitelma
Helsingin sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala tavoittelee ensi vuonna 31 miljoonan euron ylijäämäistä tulosta. Ylijäämällä varaudutaan valtion rahoituksen nopeaan tiukkenemiseen.
Toimialan vuoden 2027 arvioidut tulot ovat 288,6 miljoonaa euroa ja menot 3 446,1 miljoonaa euroa. Valtion rahoitus Helsingille on tämän hetken tiedon mukaan ensi vuodelle 3 185,6 miljoonaa euroa. Menojen arvioidaan kasvavan noin 4,8 prosenttia vuoden 2026 talousarvioon verrattuna.
Merkittävimmät kustannusten kasvua selittävät tekijät ovat palkankorotukset, ostettavien palvelujen ja tarvikkeiden kustannustason nousu sekä lakisääteisten muutosten kustannusvaikutukset.
”Vaikka olemme onnistuneet hillitsemään menokehitystämme, meidän tulee jatkaa kustannusrakenteemme keventämistä ja tuottavuutemme parantamista. Muuten tuloksemme kääntyy jo tulevalla taloussuunnittelukaudella selvästi alijäämäiseksi. Samaan aikaan lupaamme turvata helsinkiläisille riittävät ja laadukkaat palvelut ja pitää huolta osaavista ammattilaisistamme”, sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen toimialajohtaja Juha Jolkkonen kuvaa tilannetta.
Vuoden 2027 talousarvioehdotuksen pohjana on käytetty valtionvarainministeriön huhtikuussa julkaisemia rahoituslaskelmia. Lopulliset rahoituslaskelmat vahvistuvat syyskuun loppupuolella, jolloin myös talousarvioehdotusta päivitetään tarvittaessa.
Yksi tulevan vuoden keskeisistä tavoitteista on edelleen peruspalvelujen saatavuuden parantaminen. Kehitämme digitaalisia palveluja, sujuvoitamme pääsyä kiireettömään lääkärin hoitoon terveysasemilla ja vahvistamme hoidon jatkuvuutta.
Merkittäviä palveluverkon kehittämishankkeita ovat Kampin uuden terveys- ja hyvinvointikeskuksen avaaminen sekä uuden Laakson sairaalan asteittaisen käyttöönoton käynnistyminen.
Lisätietoa
- Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan talousarvioehdotus 2027 ja talousarviosuunnitelma 2027–2029
- toimialajohtaja Juha Jolkkonen, p. 09 310 42215, juha.jolkkonen@hel.fi
- talous- ja strategiajohtaja Sampo Pajari, p. 09 310 42246, sampo.pajari@hel.fi
Linkit
- Kokouksen esityslista liitteineen
- Kokouksen päätöstiedote julkaistaan sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan verkkosivuilla kokouksen jälkeen.
Yhteyshenkilöt
Jaana Juutilainen-SaariViestintä- ja osallisuuspäällikköPuh:09 310 42240jaana.juutilainen-saari@hel.fi
Outi HuidaPalvelu- ja henkilöstöviestintäpäällikköPuh:09 310 27979outi.huida@hel.fi
Helsingin kaupunki, sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala
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