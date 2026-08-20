Akkreditointi Huuhkajien UEFA Nations League -otteluihin (26.9.–6.10.)
28.8.2026 16:35:28 EEST | Suomen Palloliitto | Tiedote
Suomi pelaa Nations Leaguen C-liigassa, jossa se kohtaa San Marinon, Albanian ja Valko-Venäjän.
Nations League käynnistyy syys-lokakuussa uudella pidennetyllä maaotteluikkunalla, jossa Suomi pelaa neljä ottelua.
Huuhkajat aloittaa Nations Leaguen vierasottelulla San Marinoa vastaan. Tämän jälkeen Suomi kohtaa Olympiastadionilla Valko-Venäjän ja Albanian. Maaotteluikkuna päättyy vierasotteluun Valko-Venäjää vastaan Budapestissa.
Median akkreditointi syys-lokakuun otteluihin on avattu. Akkreditointia voi hakea vierasotteluihin viimeistään sunnuntaina 20. syyskuuta ja kotiotteluihin viimeistään tiistaina 22. syyskuuta.
Huuhkajien ottelut 26.9.–6.10.
Ajat Suomen aikaa
La 26.9. 19.00 San Marino – Suomi (San Marino Stadium, Serravalle)
Hae akkreditointia tällä lomakkeella
Ti 29.9. 19.00 Suomi – Valko-Venäjä (Olympiastadion, Helsinki)
Hae akkreditointia tällä lomakkeella
La 3.10. 16.00 Suomi – Albania (Olympiastadion, Helsinki)
Hae akkreditointia tällä lomakkeella
Ti 6.10. 21.45 Valko-Venäjä – Suomi (Illovszky Rudolf Stadion, Budapest)
Hae akkreditointia tällä lomakkeella
C-liigan lohkovoittajat nousevat automaattisesti B-liigaan. Lohkokakkoset pelaavat nousukarsinnat B-liigan lohkokolmosia vastaan. C-liigan kaksi huonointa lohkonelosta tippuu D-liigaan. Kaksi parasta lohkonelosta karsii paikastaan C-liigassa D-liigan lohkokakkosia vastaan.
Nations League linkittyy myös tuleviin EM-karsintoihin. Nations Leaguen parhaiten sijoitetuilla lohkovoittajilla, jotka eivät ole saavuttaneet lopputurnauspaikkaa EM-karsintojen kautta, on mahdollisuus selviytyä Iso-Britanniassa ja Irlannissa pelattaviin EM-kisoihin 2028 jatkokarsintojen kautta.
Lisätiedot:
SUOMEN PALLOLIITTO
Roope Kuisma, tiedottaja
+358407298473
roope.kuisma@palloliitto.fi
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