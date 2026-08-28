Välkkiläntie poikki Urjalassa siltatyön vuoksi 7.–9.9.2026
28.8.2026 13:03:03 EEST | Sisä-Suomen elinvoimakeskus | Tiedote
Uusimme Urjalassa Välkkiläntien (maantie 13681) alittavan Särkilahden putkisillan. Työn vuoksi tie katkaistaan ja ajoneuvoliikenne ohjataan kiertoreitille. Sillan vaihtotyö tehdään 7.–9.9. välisenä aikana.
Särkilahden silta on v. 1982 rakennettu erittäin huonokuntoinen teräsputkisilta, joka on rakenteellisen käyttöikänsä päässä.
Tie on sillan kohdalla suljettuna maanantaina 7.9. klo 08.00 – keskiviikkona 9.9. klo 20.00 välisen ajan. Työkohde sijaitsee Välkkiläntiellä, noin 0,6 km Forssantien liittymästä itään.
Töiden ajan ajoneuvoliikenteen käytössä Hanhisuon ja Välkkilän välillä on kiertoreitti Forssantie (mt 284) - Kokkojärventie (mt 13683) - Suonpääntie (mt 13680) -Välkkiläntie (mt 13681)
Työstä aiheutuu merkittävää haittaa liikenteelle.
Työt ovat osa Sisä-Suomen putkisilta- ja rumpu-urakkaa 2026, jossa elinvoimakeskus uusii useita kohteita eri puolilla Pirkanmaata ja Kanta-Hämettä
Urakoitsijana toimii Ylöjärven Kiviset Oy.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Urakoitsijan edustaja työmaapäällikkö Henna Patinen, Kiviset Oy, p. 050 537 0401
Projektipäällikkö Veli-Pekka Pelttari, Lounais-Suomen elinvoimakeskus, p. 029 5022 821
Siltainsinööri Jyrki Toivonen Sisä-Suomen elinvoimakeskus, p. 029 503 6097
Tilaajan valvontakonsultti Markus Toivanen, Welado Oy, p. 040 511 6677
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Tietoja julkaisijasta
Uusi Sisä-Suomen elinvoimakeskus palvelee Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan asukkaita, yrityksiä ja organisaatioita monipuolisissa alueen elinvoimaa edistävissä tehtävissä – yhdessä ja lähellä.
Sisä-Suomen elinvoimakeskus hoitaa mm. elinkeinoihin, osaamiseen, maahanmuuttoon, kotoutumiseen, maatalouteen, maaseudun kehittämiseen, liikenteeseen ja tienpitoon, alueidenkäyttöön ja luonnon monimuotoisuuteen liittyviä tehtäviä.
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