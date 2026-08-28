Sisä-Suomen elinvoimakeskus

Kehrontie poikki Urjalassa siltatyön vuoksi 9.–10.9.2026

28.8.2026 13:12:47 EEST | Sisä-Suomen elinvoimakeskus | Tiedote

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Uusimme Urjalassa Kehrontien (maantie 13719) alittavan Rusthollin putkisillan. Työn vuoksi tie katkaistaan ja ajoneuvoliikenne ohjataan kiertoreitille. Sillan vaihtotyö tehdään 9.–10.9. välisenä aikana.

rusthollin silta
Kuva Väylävirasto

Rusthollin silta on v. 1984 rakennettu erittäin huonokuntoinen teräsputkisilta, joka on rakenteellisen käyttöikänsä päässä.

Tie on sillan kohdalla suljettuna keskiviikkona 9.9. klo 08.00 – torstaina 10.9. klo 20.00 välisen ajan. Työkohde sijaitsee Kehrontiellä, noin 1,2 km Savikoskentien liittymästä pohjoiseen.

Töiden ajan ajoneuvoliikenteen käytössä Kehron ja Onkemäen välillä on kiertoreitti Savikoskentie (mt 13721) - Kylmäkoskentie (13720) - Tampereenväylä (vt 9) - Lempääläntie (mt 190) - Koskenkyläntie (mt 2985) - Kehrontie (mt 13719)

Työstä aiheutuu merkittävää haittaa liikenteelle.

Työt ovat osa Sisä-Suomen putkisilta- ja rumpu-urakkaa 2026, jossa elinvoimakeskus uusii useita kohteita eri puolilla Pirkanmaata ja Kanta-Hämettä

Urakoitsijana toimii Ylöjärven Kiviset Oy.

Avainsanat

rumpu-urakkaurjalakiertoreittiliikennehaittatie poikki

Yhteyshenkilöt

Urakoitsijan edustaja työmaapäällikkö Henna Patinen, Kiviset Oy, p. 050 537 0401
Projektipäällikkö Veli-Pekka Pelttari, Lounais-Suomen elinvoimakeskus, p. 029 5022 821
Siltainsinööri Jyrki Toivonen Sisä-Suomen elinvoimakeskus, p. 029 503 6097
Tilaajan valvontakonsultti Markus Toivanen, Welado Oy, p. 040 511 6677

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Tietoja julkaisijasta

Uusi Sisä-Suomen elinvoimakeskus palvelee Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan asukkaita, yrityksiä ja organisaatioita monipuolisissa alueen elinvoimaa edistävissä tehtävissä – yhdessä ja lähellä.

Sisä-Suomen elinvoimakeskus hoitaa mm. elinkeinoihin, osaamiseen, maahanmuuttoon, kotoutumiseen, maatalouteen, maaseudun kehittämiseen, liikenteeseen ja tienpitoon, alueidenkäyttöön ja luonnon monimuotoisuuteen liittyviä tehtäviä.

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