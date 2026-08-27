Kalevanniemen kampus ja upea liikuntahalli valmistuvat Naantalissa

Uuden kampuksen mahdollisuuksista tulevat jatkossa nauttimaan lapset, nuoret, liikunnan ja kulttuurin ystävät sekä opistojen opiskelijat. Elokuussa uudessa opetussiivessä opetuksen aloittivat viisivuotiaat "viskarit" ja eskarilaiset. Syysloman jälkeen Kuparivuoren alakoulun oppilaat aloittavat koulun Kalevanniemessä uudessa opetussiivessä. Kampuksessa työskentelee päivittäin noin sata aikuista.

Kampuksessa on aurinkovoimala, jonka tuotto käytetään kokonaan rakennuksen sisäisessä käytössä. Lisäksi pysäköintihalli lämmitetään poistoilmalla. Koko liikuntahallirakennus on toteutettu esteettömäksi.

Liikuntahallissa voi harrastaa monta lajia ja nähdä meren

Urakoitsija NCC Suomi luovutti Kalevanniemen uuden liikuntahallin kaupungille 27.8.2026. Uuden liikuntahallin käyttövuorot avautuvat syyskuun aikana.

– Liikuntahalli on kaupungin valtava panostus kuntalaisten hyvinvointiin ja liikkumiseen. Voimme nyt ylpeinä todeta, että tästä taisi tulla Varsinais-Suomen upein liikuntahalli, ja kuten saaristokaupunkiin kuuluu, merinäköalalla. Tervetuloa tutustumaan ja liikkumaan! iloitsee Naantalin kaupunginjohtaja Laura Leppänen.

Uudesta hallista löytyy mm. sulkapallokenttiä, täysimittainen salibandy- ja futsalkenttä, heittonurkka, boulderointiseinä ja juoksusuora. Katsomokapasiteetti on 269 paikkaa, ja uudesta parkkihallista löytyy hyvin myös parkkitilaa. Hallista löytyy myös kahviotila, jota tapahtumien järjestäjät voivat halutessaan pitää auki itse.

Koulut hyödyntävät liikuntahallin tiloja arkisin opetuksessa. Muutoin liikuntaseurat ovat suurimpia käyttäjiä, mutta myös mm. sulkapallovuoroja on tulossa kuntalaisille haettavaksi. Lisäksi sekä liikunta- että nuorisopalvelut järjestävät toimintaa erityisesti boulderoinnin merkeissä ja lasten ja nuorten kerhotoimintaa on tulossa.

– Liikuntahallin monipuoliset tilat antavat mahdollisuuden myös pienemmille ryhmille, esimerkiksi juoksusuoralla voi pitää lihashuoltotunteja. Ajan myötä toiminta muotoutuu monipuoliseksi ja useat eri ryhmät pääsevät liikkumaan hallissa, sanoo Naantalin liikuntapalvelupäällikkö Maija Puolakanaho.

Kalevanniemen kampushankkeeseen liittyviä viimeistelytöitä joudutaan jatkamaan vielä vuoden 2027 alkupuolelle saakka. Hankkeen pitkittäminen johtuu muun muassa siitä, että koulutoiminnan häiriöt halutaan pitää mahdollisimman pieninä.

Kristoffer-sali varattavissa eri tilaisuuksiin

Töiden ajan suljettuna olleet Kristoffer- ja Birgitta-salit ovat syyskuun alusta jälleen varattavissa erilaisiin tilaisuuksiin. Rakennustyöt kuitenkin rajoittavat Kristoffer-salin esiintymislavan takaosan käyttöä vuoden loppuun saakka. Lisätietoja voi tiedustella tilanvaraus@naantali.fi.

Osa Birgitta-salista on lohkottu musiikkitilaksi, jota hyödyntävät koulujen musiikinopetus, Naantalin musiikkiopisto ja Naantalin opiston musiikkiryhmät. Muunneltavat tilat mahdollistavat Birgitta-salin käytön entiseen tapaan myös lämpiötilana ja muissa isommissa tilaisuuksissa.

Naantalin opiston uudet keramiikkatilat ja ruokalan laajennus valmistuvat kokonaisuudessa viimeisinä vuoden 2026 loppuun mennessä. Lisäksi Kalevanniemessä on peruskorjattu vanhoja tiloja.

– Uudet taide- ja kädentaitotilat sekä valmistuva keramiikkatila tarjoavat terveelliset ja turvalliset oppimisympäristöt eri-ikäisille, kertoo Naantalin opiston rehtori Erja Launiala.

Avoimet ovet alkuvuodesta 2027

Suurten rakennus- ja remonttihankkeiden keskellä Kalevanniemen arki niin koulu- kuin opistokäytössäkin on pyörinyt lähes normaalisti. Sivistysjohtaja Kimmo Kuusimäki kiittää kaikkia kampuksen tilojen käyttäjiä kärsivällisyydestä ja sopeutumisesta.

– Kampuksen henkilökunta on suhtautunut todella joustavasti eri rakennusvaiheisiin sekä ollut innokkaasti mukana suunnittelemassa kampuksen arkea. Ilman heitä tämä hanke ei olisi sujunut näin hyvin, Kuusimäki kiittelee.

Asianmukaiset, modernit ja turvalliset tilat tehdä ja harrastaa antavat Kuusimäen mukaan kuntalaisille mahdollisuuden kehittää itseään.

Suunnitelmissa on järjestää alkuvuodesta 2027 kaikille avoimet ovet, jolloin kuntalaiset pääsevät tutustumaan kampukseen ja liikuntahalliin.

Rakennusliike Kemppe ja NCC pääurakoitsijoina

Kalevanniemen rakennusprojektin pääurakoitsijoina toimivat Rakennusliike Kemppe Oy ja NCC Suomi Oy.

Rakennusliike Kemppen osalta työt alueella alkoivat jo vuonna 2021, jolloin rakennuksessa olevat vanhat opetustilat muutettiin päiväkotikäyttöön. Tällä hetkellä tiloissa toimii Aurinkometsän päiväkoti.

Kalevanniemen kampushankkeessa Kemppe on ollut mukana jo vuodesta 2024, jolloin Kemppe rakensi kampuksen kädentaitotöiden opetustiloja. Tämän jälkeen Rakennusliike Kemppe on toteuttanut kesällä 2026 valmistuneet luokkahuoneet, jonne Kuparivuoren koulun entiset oppilaat siirtyvät tänä syksynä. Samalla tehtiin piha-alueen kunnostukset uusine leikkipihoineen.

Tällä hetkellä Kemppe rakentaa koulun uutta ruokalaa.

– Kampusalueen työt ovat vaatineet huolellista ja tarkkaa suunnittelua, sillä rakennusalueella on ollut samanaikaisesti käytössä varhaiskasvatus- ja opetustiloja, ja liikuntahallin työt alkoivat myös viime kesänä, kertoo Rakennusliike Kemppen hallintojohtaja Hanna Kemppe.

Liikuntahallin pääurakoitsija NCC Oy kehuu Naantalin uutta liikuntahallia laadukkaaksi kokonaisuudeksi, jonka vahvuus on sen monipuolisuus.

– Tällaisissa hankkeissa on palkitsevaa nähdä, miten rakennettava ympäristö tukee ihmisten arkea ja hyvinvointia vuosiksi eteenpäin. NCC:llä liikunta- ja urheilutilojen rakentaminen on tärkeä osa toimintaamme, ja tämä kohde täydentää hienosti laajaa toteuttamiemme liikuntarakennusten joukkoa, sanoo NCC Oy:n toimialajohtaja Esa Lehmusvuori.

Kalevanniemen kampus lukuina

Kampuksen kerrosala on noin 16 600 bruttoneliötä

Kampuksen kokonaisbudjetti on 23 150 000 euroa





Päivittäin Kalevanniemessä toimii syyskaudesta alkaen

120 varhaiskasvatukseen osallistuvaa lasta

35 eskarilaista

150 alakoululaista

70–100 yläkoululaista

noin 100 aikuista työntekijää





Lisäksi tiloissa opiskelee vuositasolla