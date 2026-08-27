Lounais-Suomen päällystystyöt viikolla 36
28.8.2026 13:41:07 EEST | Lounais-Suomen elinvoimakeskus | Tiedote
Viikolla 36 Varsinais-Suomessa päällystystöitä on käynnissä Nousiaisissa ja Maskussa. Satakunnassa päällystystöitä tehdään Merikarvialla ja Honkajoella.
Viikolla 36 päällystyskohteena olevia teitä:
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vt 8 Lankoski – Tuorila, Merikarvia, jatkuu
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mt 2700 Honkajoen keskusta, Honkajoki
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mt 1893 Mäksmäki – Vt8 & rampit 22106 Turun suunnan rampit, Masku
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mt 1912 Nousiainen – Lemu, Nousiainen
Lisäksi tehdään siltojen liikuntasaumalaitteiden saumauksia valtateillä 2 ja 12 Huittisissa.
Työnaikaiset liikennejärjestelyt
Työt ajoittuvat pääosin aamu- ja päiväaikaan.
Matkantekoon ja mahdollisiin viivästyksiin on hyvä varata riittävästi aikaa, ja tarvittaessa suosia vaihtoehtoisia reittejä.
Töiden aikana ajoradan toinen ajokaista joudutaan sulkemaan liikenteeltä, ja liikenteen käytössä on yksi ajokaista. Paikalla on liikenteen ohjaus.
Työmaiden läheisyydessä on tärkeää olla tarkkaavainen, noudattaa alennettuja nopeusrajoituksia sekä säilyttää riittävä turvaväli edellä ajaviin. Tämä takaa turvallisen liikkumisen tienkäyttäjille, työmailla työskenteleville sekä muille liikkujille.
Päällystämisen jälkeisillä viikoilla tehdään vielä tiemerkintä- ja muita viimeistelytöitä, ennen kuin kohde on kokonaisuudessaan valmis ja nopeusrajoitukset voidaan palauttaa normaaleiksi.
Ajantasaisimman tiedon päällystystyömaiden etenemisestä, sijainneista ja mahdolliset liikennejärjestelyt löydä Fintrafficin Liikennetilanne-palvelusta.
On myös hyvä huomioida, että suunniteltuihin aikatauluihin voi tulla muutoksia muun muassa sään tai esimerkiksi kalustorikkojen vuoksi.
Kesän päällystysohjelma kokonaisuudessaan löytyy Suomen Väylät -palvelusta.
Lisätietoja:
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Lounais-Suomen elinvoimakeskus: päällysteinsinööri Tero Ahokas, p. 0295 022 777, tienpidon asiantuntija Hanna Skants, p. 0295 022 824
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