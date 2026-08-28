Elämään laatua -tapahtuma tuo tärpit omahoitoon ja hyvinvointiin Kotkan pääkirjastolle
28.8.2026 13:43:18 EEST | Kymenlaakson hyvinvointialue | Tiedote
Omahoidolla on suuri merkitys kansansairauksien ehkäisyssä ja hoidossa, mutta sen toteuttaminen arjessa voi olla helpommin sanottu kuin tehty. Niin tietoa kuin inspiraatiota oman hyvinvoinnin ja terveyden tueksi voi tulla hakemaan Elämään laatua -tapahtumasta, joka järjestetään Kotkan pääkirjastossa torstaina 17. syyskuuta kello 12–15.
Tapahtuma tarjoaa asiantuntijapuheenvuoroja omahoidon merkityksestä ja elintapojen vaikutuksesta terveyteen sekä käytännön vinkkejä oman hyvinvoinnin tukemiseen. Päivän aikana puhutaan muun muassa kansansairauksien ehkäisystä, omahoitoon motivoitumisesta, liikunnasta, ravitsemuksesta ja muistiterveydestä.
Puheenvuorojen lisäksi tapahtumassa voi tutustua hyvinvointialueen, kuntien ja järjestöjen palveluihin esittelypisteillä. Tarjolla on tietoa esimerkiksi hyvinvointivalmennuksesta, liikuntaneuvonnasta ja Ikävinkki-palvelusta. Paikan päällä voi saada myös digiopastusta esimerkiksi Oma Kymenlaakson käyttöön sekä ohjausta verenpaineen mittaamiseen.
Elämään laatua -tapahtuma järjestetään osana Maailman asiakas- ja potilasturvallisuuspäivän viettoa. Vuoden 2026 teema on "Kansantautien hoidon turvallisuus – yhteinen asiamme". Päivän teemaväri on oranssi, ja sitä tunnustamalla esimerkiksi vaatetuksessa voi olla mukana juhlistamassa päivää.
Tapahtuman järjestävät yhteistyössä Kymenlaakson hyvinvointialue, alueen järjestöt ja Kotkan kaupunki. Tilaisuus on avoin kaikille, se on maksuton eikä siihen tarvitse ilmoittautua erikseen.
Ohjelmassa
Asiantuntijapuheenvuorot kello 12.00–13.30
Erikoislääkäri, el. Marja-Liisa ”Maisa” Mäntymaa: Elintapojen merkitys kansansairauksien ehkäisyssä ja hoidossa
Liikuntakoordinaattori Tarja Renlund: Liikunnan merkitys hyvinvoinnille
Kehittämispäällikkö, ETM Heli Salmenius-Suominen: Ravitsemus ja muistiterveys
Kokemusasiantuntija Timo-Janne Kokko: Motivaatio omahoitoon
Hoitotyön asiantuntija Hanna Hovi: Digihoitopolut ja digipalvelut arjen tukena
Koko tapahtuman ajan esittelypisteitä kello 12.00–15.00
Opastusta hyvinvointialueen digipalveluihin
IkäVinkki
Kymenlaakson hyvinvointialueen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palvelut
Liikuntaneuvonta
Gerontologinen ravitsemus Gery ry
Verenpaineen mittauksen opastusta
Yhteyshenkilöt
Petteri Alavahtola
asiakas- ja potilasturvallisuuspäällikkö
petteri.alavahtola@kymenhva.fi
Kymenlaakson hyvinvointialue
Järjestämme Kymenlaakson sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palvelut. Noin 159 500 asukkaan maakuntaan kuuluvat Hamina, Kotka, Kouvola, Miehikkälä, Pyhtää ja Virolahti.
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