Kymenlaakson hyvinvointialue

Elämään laatua -tapahtuma tuo tärpit omahoitoon ja hyvinvointiin Kotkan pääkirjastolle

28.8.2026 13:43:18 EEST | Kymenlaakson hyvinvointialue | Tiedote

Jaa

Omahoidolla on suuri merkitys kansansairauksien ehkäisyssä ja hoidossa, mutta sen toteuttaminen arjessa voi olla helpommin sanottu kuin tehty. Niin tietoa kuin inspiraatiota oman hyvinvoinnin ja terveyden tueksi voi tulla hakemaan Elämään laatua -tapahtumasta, joka järjestetään Kotkan pääkirjastossa torstaina 17. syyskuuta kello 12–15. 

Nainen seisoo puuta vasten ulkona. Teksti: "Elämään laatua 17.9. Kotkan pääkirjastolla".
Kymenlaakson hyvinvointialue

Tapahtuma tarjoaa asiantuntijapuheenvuoroja omahoidon merkityksestä ja elintapojen vaikutuksesta terveyteen sekä käytännön vinkkejä oman hyvinvoinnin tukemiseen. Päivän aikana puhutaan muun muassa kansansairauksien ehkäisystä, omahoitoon motivoitumisesta, liikunnasta, ravitsemuksesta ja muistiterveydestä.

Puheenvuorojen lisäksi tapahtumassa voi tutustua hyvinvointialueen, kuntien ja järjestöjen palveluihin esittelypisteillä. Tarjolla on tietoa esimerkiksi hyvinvointivalmennuksesta, liikuntaneuvonnasta ja Ikävinkki-palvelusta. Paikan päällä voi saada myös digiopastusta esimerkiksi Oma Kymenlaakson käyttöön sekä ohjausta verenpaineen mittaamiseen.

Elämään laatua -tapahtuma järjestetään osana Maailman asiakas- ja potilasturvallisuuspäivän viettoa. Vuoden 2026 teema on "Kansantautien hoidon turvallisuus – yhteinen asiamme". Päivän teemaväri on oranssi, ja sitä tunnustamalla esimerkiksi vaatetuksessa voi olla mukana juhlistamassa päivää.

Tapahtuman järjestävät yhteistyössä Kymenlaakson hyvinvointialue, alueen järjestöt ja Kotkan kaupunki. Tilaisuus on avoin kaikille, se on maksuton eikä siihen tarvitse ilmoittautua erikseen.

Ohjelmassa

Asiantuntijapuheenvuorot kello 12.00–13.30

Erikoislääkäri, el. Marja-Liisa ”Maisa” Mäntymaa: Elintapojen merkitys kansansairauksien ehkäisyssä ja hoidossa

Liikuntakoordinaattori Tarja Renlund: Liikunnan merkitys hyvinvoinnille

Kehittämispäällikkö, ETM Heli Salmenius-Suominen: Ravitsemus ja muistiterveys

Kokemusasiantuntija Timo-Janne Kokko: Motivaatio omahoitoon

Hoitotyön asiantuntija Hanna Hovi: Digihoitopolut ja digipalvelut arjen tukena

Koko tapahtuman ajan esittelypisteitä kello 12.00–15.00

Opastusta hyvinvointialueen digipalveluihin

IkäVinkki

Kymenlaakson hyvinvointialueen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palvelut

Liikuntaneuvonta

Gerontologinen ravitsemus Gery ry

Verenpaineen mittauksen opastusta

Yhteyshenkilöt

Petteri Alavahtola
asiakas- ja potilasturvallisuuspäällikkö

petteri.alavahtola@kymenhva.fi

Kymenlaakson hyvinvointialue

Järjestämme Kymenlaakson sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palvelut. Noin 159 500 asukkaan maakuntaan kuuluvat Hamina, Kotka, Kouvola, Miehikkälä, Pyhtää ja Virolahti.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Kymenlaakson hyvinvointialue

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye