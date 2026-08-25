PeeÄssä laajentaa asiakasomistajien palveluita Leppävirralla – ”emme investoi pelkästään kasvukeskuksiin"
28.8.2026 14:30:00 EEST | Osuuskauppa PeeÄssä | Tiedote
Osuuskauppa PeeÄssä on ostanut Leppävirran Kokoojatiellä sijaitsevan pinta-alaltaan noin 6000 m²:n tontin. Tontilla on tällä hetkellä polttonestejakelu.
Tonttikaupalla vastataan PeeÄssän palvelutarjonnan tulevaisuuden tarpeisiin.
– Jatkamme PeeÄssässä aktiivisesti uusien kauppapaikkojen hankintaa. Tämä tonttikauppa on tärkeä esimerkki siitä, että osuuskauppana investointimme kohdistuvat koko Pohjois-Savoon, ei vain kasvukeskuksiin. Leppävirta on elinvoimainen kunta ja alueen asiakasomistajat käyttävät runsaasti palveluitamme. Tulevaisuudessa pystymme parantamaan palveluiden saatavuutta entisestään, kertoo toimitusjohtaja Mikko Junttila.
Yhteyshenkilöt
Mikko JunttilatoimitusjohtajaPuh:044 719 7200mikko.junttila@sok.fi
Osuuskauppa PeeÄssä
Olemme yli 135 000 asiakasomistajan omistama palvelualan yritys Pohjois-Savossa. Tehtävänämme on tuottaa kilpailukykyisiä etuja ja palveluja asiakasomistajille. Omalla työllämme kehitämme jäseniemme ja koko Pohjois-Savon hyvinvointia. Olemme kehittyvä ja yksi maakunnan suurimmista yrityksistä.
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