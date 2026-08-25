PeeÄssä laajentaa asiakasomistajien palveluita Leppävirralla – ”emme investoi pelkästään kasvukeskuksiin"

Prisma Kuopion alueen kehittäminen vahvistuu tonttikaupalla 20.8.2026 10:28:18 EEST | Tiedote

Osuuskauppa PeeÄssä on ostanut A-katsastus Oy:ltä kiinteistötontin osoitteessa Savilahdentie 12, Kuopio. Tontti sijaitsee Prisma Kuopion välittömässä läheisyydessä. Alue on liike- ja toimistorakennusten korttelialuetta. Tonttikaupalla PeeÄssä vahvistaa tulevaisuudessa Prisma Kuopion seutua keskeisenä asiakasomistajien kauppapaikkana – Sen lisäksi, että parannamme ja kehitämme olemassa olevia kauppapaikkoja, teemme jatkuvasti työtä myös tulevaisuuden kauppapaikkojen eteen. Näin varmistamme, että omistajamme tulevat nyt ja jatkossa saamaan parhaan hyödyn oman osuuskauppansa palveluista, kertoo Osuuskauppa PeeÄssän toimitusjohtaja Mikko Junttila. Tonttikauppa ei tuo muutoksia lyhyellä tähtäimellä ko. osoitteessa toimivien tahojen toimintaan.