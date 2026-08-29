Yrittäjägallup: Rahoituksen saatavuus hieman parantunut, tilanne on kasvun kannalta edelleen kriittinen
31.8.2026 09:11:27 EEST | Suomen Yrittäjät | Tiedote
Pk-yritysten rahoituksen saatavuudessa näkyy pieniä paranemisen merkkejä, mutta merkittävää käännettä parempaan ei ole tapahtunut. – Lähes joka viides yritys kertoo rahoituksen saatavuuden heikentyneen. Yritysten on mahdoton kasvaa ilman rahoitusta. Asia on Suomen kasvun kannalta kriittinen. Pankkien on tarkistettava linjaansa. Luotamme, että rahoittajat aktivoituvat nyt, toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen sanoo.
Pk-yrityksen edustajista 17 prosenttia kertoo rahoituksen saannin vaikeutuneen viimeisen vuoden aikana. Huhtikuussa vastaava osuus oli 20 prosenttia.
Yrityksistä 57 prosenttia arvioi, ettei rahoituksen saatavuudessa ole tapahtunut muutoksia. Huhtikuussa vastaava osuus oli 59 prosenttia.
– Uskottavien investointi- ja kasvuhankkeiden on saatava tarvitsemansa rahoitus. On tärkeää, että rahoittajat eli pankit aktivoituvat nykyistä voimakkaammin ja tarkistavat linjaansa, Pentikäinen sanoo.
– Nämä tulokset eivät ole vielä sitä, mitä pankit ovat lupailleet. Muutos on sen verran maltillinen, ettei pankkien kertoma halu keventää luottopolitiikkaa näy vielä yritysten arjessa, johtava ekonomisti Petri Malinen sanoo.
Rahoituksen saatavuus näyttää olevan parhaalla tasolla kasvuhakuisissa yrityksissä, joihin rahoitusta kohdistuu muita yrityksiä enemmän.
Maksuehtolain valvonta kuntoon
– Erittäin tärkeä on myös nopeuttaa rahankiertoa yritysten välillä. Monet – varsinkin isot yritykset – edelleen pidentävät sanelemalla maksuehtojaan jopa kolmeen kuukauteen. Tämä on paitsi lainvastaista myös vaikeuttaa kasvua. Pk-yritys ei voi odottaa kuukausitolkulla maksua palveluistaan tai tuotteistaan. Hallituksen pitää edistää nopeasti maksuehtolain valvontaa, Pentikäinen sanoo.
Alkutuotannossa eniten haasteita
Vaikeimmalta tilanne näyttää alkutuotannossa, jossa rahoituksen saatavuuden ongelmat korostuvat edelleen.
– Alkutuotannossa yritykset kokevat rahoituksen saatavuuden muita toimialoja heikommaksi. Se kertoo siitä, ettei rahoitusmarkkinoiden asteittainen elpyminen näy vielä tasaisesti kaikilla aloilla, Malinen sanoo.
Kooltaan vähintään 10 hengen yritykset raportoivat pienempiä useammin ongelmista.
Rahoitusvaikeudet hidastavat edelleen kasvua
Rahoituksen saatavuuden ongelmat näkyvät myös yritysten kasvussa. Yrityksistä 18 prosenttia kertoo rahoitusvaikeuksien hidastaneen kasvuaan. Huhtikuussa vastaava osuus oli 20 prosenttia.
– Tilanne on hieman parantunut, mutta rahoituksen saatavuudessa on edelleen pullonkauloja. Moni yritys joutuu edelleen lykkäämään kasvua tai investointeja rahoituksen saatavuuteen liittyvien haasteiden vuoksi, Malinen sanoo.
Valtaosa yrityksistä ei kuitenkaan koe rahoituksen saatavuuden vaikuttaneen kasvuunsa. Näin arvioi 68 prosenttia vastaajista.
Euroopassa haetaan ratkaisuja yritysrahoituksen vahvistamiseksi
Tulokset osoittavat, että yritysrahoituksen toimivuuden parantamiseen on tarve sekä Suomessa että Euroopassa. Euroopassa vahvistetaan rahoitusmarkkinoiden toimintaa ja monipuolistetaan yritysten rahoitusmahdollisuuksia.
– EU:ssa on herätty siihen, että yritysten rahoitushanoja on avattava. Odotamme komissiolta ensi vuoden alussa lakialoitteita, joilla vahvistetaan rahoitusmarkkinoiden toimintaa ja yritysten mahdollisuuksia saada rahoitusta kasvuun ja investointeihin, Malinen sanoo.
Yrittäjägallupin toteutti Verian Suomen Yrittäjien toimeksiannosta 4.–13.8.2026. Kyselyyn vastasi 1 075 pk-yrityksen edustajaa. Tulosten virhemarginaali on enintään 2,8 prosenttiyksikköä suuntaansa. Tuloksiin voi tutustua tarkemmin täällä.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Mikael PentikäinentoimitusjohtajaPuh:040 504 1944mikael.pentikainen@yrittajat.fi
Petri Malinenjohtava ekonomistiPuh:050 434 5952petri.malinen@yrittajat.fi
Tietoja julkaisijasta
Suomen Yrittäjät on jäsenmäärältään elinkeinoelämän suurin keskusjärjestö, joka ajaa yrittäjien sekä pienten ja keskisuurten yritysten asiaa. Jäseniä Yrittäjien paikallisyhdistyksissä on lähes 70 000 ja toimialajärjestöissä noin 26 000. Ne työllistävät Tilastokeskuksen (2023) mukaan yrittäjät mukaan lukien noin 590 000 henkilöä ja yritysten yhteenlaskettu liikevaihto on noin 171 miljardia euroa. Yrittäjäjärjestön toiminta rakentuu 372 paikallisyhdistyksestä, 21 aluejärjestöstä ja 47 toimialajärjestöstä. Lisätietoa: www.yrittajat.fi.
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