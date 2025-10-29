SINI on Suomen 9. arvostetuin brändi
28.8.2026 15:19:59 EEST | Sinituote Oy | Tiedote
Vuoden 2026 arvostetuimmat brändit on jälleen valittu. Suomalaisten rakastama SINI-brändi sijoittui TOP-10 brändien joukkoon upeasti sijalle 9. Taloustutkimuksen Suomen arvostetuimmat brändit -tutkimuksessa SINI nousi kuusi sijaa viime vuodesta, jolloin sijoitus oli 15.
– Sijoitus Suomen 9. arvostetuimpana brändinä tuntuu upealta, sillä Top-10 joukossa on hienoja ikonisia kuluttajabrändejä. SINI-brändin arvostus syntyy luottamuksesta, laadukkaista tuotteista ja vuosien työstä suomalaisten arjen helpottamiseksi, minkä vuoksi tämä tunnustus tuntuu erityisen merkitykselliseltä. Lisäksi SINI on selvästi oman kategoriansa ykkösbrändi. Meidän tärkein tehtävämme on valmistaa toimivia ja kestäviä tuotteita ihmisten tärkeimpään paikkaan – kotiin, Sinituotteen markkinointijohtaja Marika Saarinummi kiittää asiakkaita ja tuotteiden käyttäjiä yrityksen hyvästä menestyksestä tutkimuksessa.
Laadukkaat tuotteet ja vaihto-osat ovat SINIn juttu
Sinituotteen toiminnan keskiössä ovat laadukkaat ja pitkäikäiset tuotteet, joista hyvänä esimerkkinä vuosikymmeniä kestävä SINI-rikkasetti. SINI-välineet suunnitellaan siten, että kuluvat osat voi vaihtaa uuteen ilman, että tarvitsee ostaa kokonaan uusi tuote. Vaihtopääharjoja tiskiharjaan, teippiharjaan ja wc-harjaan on valmistettu jo 25 vuoden ajan. Tuotteet ovat myös yhteensopivia – riittää kun kodissa on yksi SINI-varsi, johon saa liitettyä kaikki kodin siivousvälineet.
Korkealaatuisia tuotteita kierrätysmuovista
Sinituotteella on tehty kunnianhimoista työtä neitseellisen muoviraaka-aineen käytön vähentämiseksi jo pitkään. Siivousvälineissä hygieenisin ja kestävin raaka-aine on muovi. Sinituotteen tehtailla Kokemäellä ja Akaassa käytetystä muoviraaka-aineesta on tällä hetkellä 62 prosenttia kierrätettyä muovia. – Uskomme, että kierrätysmuovin tehokas hyödyntäminen on avainasemassa, kun ratkotaan kahta suurta globaalia ympäristökriisiä: ilmastonmuutosta ja muoviroskavyöryä. Muoviroskan vähentämiseen on SINI-valikoimassa uusimpana myös tabletista valmistettavia puhdistusaineita kodin eri kohteisiin. SINI Puhdistusaineiden kestosuihkepulloa voidaan täyttää ja käyttää vuosia aina uudelleen, ja näin on säätetty muutaman vuoden aikana jo miljoonia turhia muovipulloja.
Taloustutkimuksen vuosittain tekemässä Brändien arvostus-tutkimuksessa suomalaiset kuluttajat arvioivat brändejä antamalla tuntemilleen brändeille arvosanan sen mukaan, kuinka paljon he kyseistä brändiä arvostavat. He kertovat myös, käyttävätkö he tuotemerkkiä pääasiallisesti sekä kuinka todennäköisesti he suosittelisivat brändiä. Tutkimuksessa oli mukana 693 brändiä ja tutkimukseen vastaajia lähes 8000.
Lisätietoja:
Marika Saarinummi, markkinointijohtaja, Sinituote Oy
marika.saarinummi@sinituote.fi
+358 400 408 170
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Yhteyshenkilöt
Marika SaarinummiMarkkinointijohtajaSinituote Oy / Markkinointi ja viestintämarika.saarinummi@sinituote.fi
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Sinituote Oy
Sinituote Oy on Pohjoismaiden johtava siivousvälineiden, vaatehuollon tuotteiden ja autonhoitotarvikkeiden valmistaja ja markkinoija. Vastuullisuus ohjaa meitä kaikessa tekemissä ja menestyksen takana on halu tehdä ja kehittää asioita yhteistyössä asiakkaidemme ja toistemme kanssa – ympäristöä unohtamatta.
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