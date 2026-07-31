Plan International

Plan avasi keräyksen Nepalin tulvien uhreille – lapset jääneet eristyksiin

28.8.2026 15:44:19 EEST | Plan International | Tiedote

Jaa

Plan International Suomi on avannut keräyksen Nepalin tuhoisista tulvista kärsivien lasten ja perheiden auttamiseksi. Tulvat ovat tuhonneet koteja, teitä ja siltoja sekä eristäneet kokonaisia yhteisöjä. Yli 500 ihmisen on vahvistettu kuolleen ja noin 1 000 on edelleen kateissa. 

Plan International Nepalin vt. maajohtaja Srijana Gurung on median haastateltavissa.

Nuwakotin alue on kärsinyt vakavia tulvatuhoja. Tulvavesi huuhtoi mukanaan tärkeitä riippusiltoja ja ajosiltoja, vaurioitti pahoin vesivoimaloita ja peitti asuinalueita ja markkinapaikkoja veden alle. Mutakerros on peittänyt katuja, rakennuksia ja ajoneuvoja. Useita kyliä on jäänyt eristyksiin.
Nuwakotin alue on kärsinyt vakavia tulvatuhoja. Tulvavesi huuhtoi mukanaan tärkeitä riippusiltoja ja ajosiltoja, vaurioitti pahoin vesivoimaloita ja peitti asuinalueita ja markkinapaikkoja veden alle. Mutakerros on peittänyt katuja, rakennuksia ja ajoneuvoja. Useita kyliä on jäänyt eristyksiin. Ganesh Jee / Plan International

Nepalin, Kiinan ja Tiibetin rajaseudulla tapahtuneet tuhot ovat jättäneet lapsia eristyksiin ja eroon perheistään. Pelastustöitä vaikeuttavat pahoin vaurioitunut infrastruktuuri ja tuhoutuneet sillat.

”Tilanne Nepalissa on äärimmäisen vakava. Monet perheet ovat menettäneet kotinsa ja kaiken omaisuutensa. Lapset tarvitsevat nyt nopeasti turvallisen paikan, suojaa ja välttämättömiä tarvikkeita”, sanoo Plan International Suomen vs. pääsihteeri Anna Könönen.

Plan International Nepal tukee viranomaisten hätäapua ja osallistuu parhaillaan tuhoalueiden tarpeiden arviointiin. Järjestö toimittaa alueelle muun muassa hätämajoitus- ja hygieniatarvikkeita. Ensivaiheen avun on tarkoitus tavoittaa noin 1 000 kotitaloutta.

Tulvat ovat huuhtoneet mennessään siltoja ja katkaisseet yhteydet Trishulijoen eri puolilta. Osa perheistä ja lapsista on joutunut jäämään kouluihin suojaan, koska joen yli ei ole enää mahdollista kulkea.

”Tuhojen laajuus on valtava. Ihmiset ovat menettäneet kotinsa ja kaiken omaisuutensa. Kaikkialla on epätoivoa ja huolta siitä, miten elämä voidaan rakentaa uudelleen”, kertoo Planin kumppanijärjestö DEPROSC Nepalin edustaja Rajendra Paudel.

Paudel kuvailee tilannetta Nuwakotin alueella, missä järjestö toimii. Nuwakoti on yksi tulvien pahiten koettelemista alueista Nepalissa.

”Ihmiset ovat erityisen huolissaan lapsista, jotka lähtivät kouluun ennen tulvia eivätkä ole päässeet palaamaan perheidensä luo”, Paudel sanoo.

Pelastajat käyttävät helikoptereita ihmisten evakuoimiseen ja eristyksiin jääneiden yhteisöjen tavoittamiseen. Kaikkia avuntarvitsijoita ei ole kuitenkaan vielä pystytty tavoittamaan.

Lisäksi alueella pelätään uusia tulvia. Tulvien seurauksena muodostunut järvi on nopeasti täyttymässä, ja sen mahdollinen purkautuminen voisi aiheuttaa lisää tuhoa.

”Olemme erittäin huolissamme uusien tulvien mahdollisuudesta sekä katastrofin aiheuttamasta stressistä ja traumasta, joka vaikuttaa erityisesti lapsiin. Lasten turvallisuus ja hyvinvointi ovat nyt etusijalla”, sanoo Plan International Nepalin vt. maajohtaja Srijana Gurung.

”Nepalissa yhteisöt joutuvat kohtaamaan ilmastokriisin aiheuttamia äärimmäisiä sääilmiöitä toisensa jälkeen, eikä toipumiselle jää juuri aikaa. Tulvia ja maanvyörymiä on esiintynyt Nepalissa aina, mutta ilmastokriisi tekee niistä yhä yleisempiä ja voimakkaampia.”

Plan International toimittaa tuhoalueille 300 hätämajoituspakkausta, 1 000 hygieniatarvikepakkausta sekä 100 kuukautishygieniapakkausta tytöille ja naisille, jotka ovat menettäneet kotinsa. Järjestö lähettää myös tiimin tukemaan laajempaa viranomaisten johtamaa tarvearviota.


Planin hätäapukeräykseen voi lahjoittaa

  • tekstaamalla sana KRIISI numeroon 16155 (lahjoitus 20 €)
  • lahjoittamalla MobilePaylla numeroon 80500
  • lahjoittamalla osoitteessa plan.fi/hätäapu

Lisätiedot medialle:

Plan International Nepalin vt. maajohtaja Srijana Gurung on haastateltavissa.

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Nuwakotin alue on kärsinyt vakavia tulvatuhoja. Tulvavesi huuhtoi mukanaan tärkeitä riippusiltoja ja ajosiltoja, vaurioitti pahoin vesivoimaloita ja peitti asuinalueita ja markkinapaikkoja veden alle. Mutakerros on peittänyt katuja, rakennuksia ja ajoneuvoja. Useita kyliä on jäänyt eristyksiin.
Nuwakotin alue on kärsinyt vakavia tulvatuhoja. Tulvavesi huuhtoi mukanaan tärkeitä riippusiltoja ja ajosiltoja, vaurioitti pahoin vesivoimaloita ja peitti asuinalueita ja markkinapaikkoja veden alle. Mutakerros on peittänyt katuja, rakennuksia ja ajoneuvoja. Useita kyliä on jäänyt eristyksiin.
Ganesh Jee / Plan International
Lataa
Planin työntekijät valmistelevat hätäaputarvikkeita jaettaviksi katastrofialueiden perheille Plan Internationalin varastolla Dhanushan piirikunnassa. Etsintä- ja pelastustoimet ovat käynnissä rajan molemmin puolin, ja kuolonuhrien ja loukkaantuneiden määrä jatkaa kasvuaan.
Planin työntekijät valmistelevat hätäaputarvikkeita jaettaviksi katastrofialueiden perheille Plan Internationalin varastolla Dhanushan piirikunnassa. Etsintä- ja pelastustoimet ovat käynnissä rajan molemmin puolin, ja kuolonuhrien ja loukkaantuneiden määrä jatkaa kasvuaan.
Plan International
Lataa

Plan International Suomi

Kehitysyhteistyö- ja humanitaarinen järjestö Plan International haluaa oikeudenmukaisen maailman, jossa kaikkien lasten oikeudet ja tasa-arvo toteutuvat. Siksi Plan parantaa erityisesti heikoimmassa asemassa olevan tyttöjen elämää ja suojelua. Uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton Plan perustettiin 1937, ja Suomessa toiminta alkoi 1998. Työskentelemme yli 80 maassa.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Plan International

Venezuelan maanjäristyksen uhrit tarvitsevat kiireellistä apua – Suomen Plan lähettää hätäapurahastostaan 45 000 euroa1.7.2026 13:23:11 EEST | Tiedote

Lastenoikeus- ja humanitaarinen järjestö Plan International on aloittanut avustustyön Venezuelassa yhdessä paikallisten kumppaneidensa kanssa. Maanjäristysalueilla asuvat lapset ja perheet tarvitsevat ruokaa, puhdasta vettä, hygieniatarvikkeita, suojaa ja psykososiaalista tukea. Planin kumppanijärjestön CESVI:n aluejohtaja Mike Boomer on median haastateltavissa.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye