Plan avasi keräyksen Nepalin tulvien uhreille – lapset jääneet eristyksiin
28.8.2026 15:44:19 EEST | Plan International | Tiedote
Plan International Suomi on avannut keräyksen Nepalin tuhoisista tulvista kärsivien lasten ja perheiden auttamiseksi. Tulvat ovat tuhonneet koteja, teitä ja siltoja sekä eristäneet kokonaisia yhteisöjä. Yli 500 ihmisen on vahvistettu kuolleen ja noin 1 000 on edelleen kateissa.
Plan International Nepalin vt. maajohtaja Srijana Gurung on median haastateltavissa.
Nepalin, Kiinan ja Tiibetin rajaseudulla tapahtuneet tuhot ovat jättäneet lapsia eristyksiin ja eroon perheistään. Pelastustöitä vaikeuttavat pahoin vaurioitunut infrastruktuuri ja tuhoutuneet sillat.
”Tilanne Nepalissa on äärimmäisen vakava. Monet perheet ovat menettäneet kotinsa ja kaiken omaisuutensa. Lapset tarvitsevat nyt nopeasti turvallisen paikan, suojaa ja välttämättömiä tarvikkeita”, sanoo Plan International Suomen vs. pääsihteeri Anna Könönen.
Plan International Nepal tukee viranomaisten hätäapua ja osallistuu parhaillaan tuhoalueiden tarpeiden arviointiin. Järjestö toimittaa alueelle muun muassa hätämajoitus- ja hygieniatarvikkeita. Ensivaiheen avun on tarkoitus tavoittaa noin 1 000 kotitaloutta.
Tulvat ovat huuhtoneet mennessään siltoja ja katkaisseet yhteydet Trishulijoen eri puolilta. Osa perheistä ja lapsista on joutunut jäämään kouluihin suojaan, koska joen yli ei ole enää mahdollista kulkea.
”Tuhojen laajuus on valtava. Ihmiset ovat menettäneet kotinsa ja kaiken omaisuutensa. Kaikkialla on epätoivoa ja huolta siitä, miten elämä voidaan rakentaa uudelleen”, kertoo Planin kumppanijärjestö DEPROSC Nepalin edustaja Rajendra Paudel.
Paudel kuvailee tilannetta Nuwakotin alueella, missä järjestö toimii. Nuwakoti on yksi tulvien pahiten koettelemista alueista Nepalissa.
”Ihmiset ovat erityisen huolissaan lapsista, jotka lähtivät kouluun ennen tulvia eivätkä ole päässeet palaamaan perheidensä luo”, Paudel sanoo.
Pelastajat käyttävät helikoptereita ihmisten evakuoimiseen ja eristyksiin jääneiden yhteisöjen tavoittamiseen. Kaikkia avuntarvitsijoita ei ole kuitenkaan vielä pystytty tavoittamaan.
Lisäksi alueella pelätään uusia tulvia. Tulvien seurauksena muodostunut järvi on nopeasti täyttymässä, ja sen mahdollinen purkautuminen voisi aiheuttaa lisää tuhoa.
”Olemme erittäin huolissamme uusien tulvien mahdollisuudesta sekä katastrofin aiheuttamasta stressistä ja traumasta, joka vaikuttaa erityisesti lapsiin. Lasten turvallisuus ja hyvinvointi ovat nyt etusijalla”, sanoo Plan International Nepalin vt. maajohtaja Srijana Gurung.
”Nepalissa yhteisöt joutuvat kohtaamaan ilmastokriisin aiheuttamia äärimmäisiä sääilmiöitä toisensa jälkeen, eikä toipumiselle jää juuri aikaa. Tulvia ja maanvyörymiä on esiintynyt Nepalissa aina, mutta ilmastokriisi tekee niistä yhä yleisempiä ja voimakkaampia.”
Plan International toimittaa tuhoalueille 300 hätämajoituspakkausta, 1 000 hygieniatarvikepakkausta sekä 100 kuukautishygieniapakkausta tytöille ja naisille, jotka ovat menettäneet kotinsa. Järjestö lähettää myös tiimin tukemaan laajempaa viranomaisten johtamaa tarvearviota.
Planin hätäapukeräykseen voi lahjoittaa
- tekstaamalla sana KRIISI numeroon 16155 (lahjoitus 20 €)
- lahjoittamalla MobilePaylla numeroon 80500
- lahjoittamalla osoitteessa plan.fi/hätäapu
Lisätiedot medialle:
Plan International Nepalin vt. maajohtaja Srijana Gurung on haastateltavissa.
Yhteyshenkilöt
Inka KovanenViestinnän erityisasiantuntijaPlan International SuomiPuh:+358503364705inka.kovanen@plan-international.org
Kuvat
Plan International Suomi
Kehitysyhteistyö- ja humanitaarinen järjestö Plan International haluaa oikeudenmukaisen maailman, jossa kaikkien lasten oikeudet ja tasa-arvo toteutuvat. Siksi Plan parantaa erityisesti heikoimmassa asemassa olevan tyttöjen elämää ja suojelua. Uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton Plan perustettiin 1937, ja Suomessa toiminta alkoi 1998. Työskentelemme yli 80 maassa.
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