Vuoden musiikkioivallus -palkinto Jossain on valo joka ei sammu -elokuvalle
28.8.2026 19:50:00 EEST | Gramex äänitemusiikin tekijänoikeusjärjestö ry | Tiedote
Elokuva ‘Jossain on valo joka ei sammu’ palkittiin Vuoden musiikkioivallus -palkinnolla Screen Helsinki -tapahtumassa 28.8.2026. Palkinnolla nostetaan esiin innovatiivista ja kekseliästä musiikin käyttöä elokuvissa ja tv-sarjoissa. Palkinnon jakoi Gramexin ja Teoston yhteinen AV Music -palvelu.
Vuoden musiikkioivallus -palkinnon voittajaksi valittiin teos, joka tekee musiikista sekä tarinan aiheen että sen kerronnallisen voiman. Tuomaristo vaikuttui tavasta, jolla musiikki ei ainoastaan tue tarinaa, vaan muodostaa sen ytimen ja avaa uusia näkökulmia ihmisten välisiin suhteisiin, luovuuteen ja yhteisöllisyyteen.
Voittajateokseksi valikoitui Lauri-Matti Parppein ohjaama ja käsikirjoittama ‘Jossain on valo joka ei sammu’, joka tuli ensi-iltaan syyskuussa 2025. Teos on palkittu myös aiemmin seitsemällä Jussi-palkinnolla.
”Voittajateoksessa musiikki ja muu kerronta ovat poikkeuksellisessa synergiassa. Tuntuu jopa siltä, että elokuva on tehty musiikin ympärille, ei päinvastoin. Musisoinnin kuvaus on toteutettu poikkeuksellisen hienovaraisesti ja aidosti, ja teos tavoittaa harvinaisen osuvasti sen, mistä musiikissa pohjimmiltaan on kyse”, raati kuvailee.
Elokuva kertoo huippuhuilisti Paulista, joka palaa kotiseudulleen toipumaan ja saa elämästään jälleen kiinni, kun hän alkaa tehdä musiikkia vanhan koulukaverinsa Iiriksen kanssa. Musiikki on ikään kuin yksi elokuvan päähenkilöistä, kasvaen ja eläen muiden henkilöiden mukana. Kaikki musiikki äänitettiin livenä kuvauksissa. Musiikin sävellyksestä vastasi ohjaaja-käsikirjoittaja Lauri-Matti Parppei ja pääosan esittäjät olivat tiiviisti mukana sovituksissa. Elokuvassa kuullaan kokeilevaa musiikkia, mutta myös melankolista lyyristä tulkintaa ja vaikutteita klassisesta musiikista.
Palkinnon saajan valitsi riippumaton asiantuntijaraati, johon kuuluivat tietokirjailija-toimittaja Jussi Ahlroth, Creative & Strategic Partner Emmy Puustjärvi, Helsingin yliopiston musiikkitieteen professori Susanna Välimäki sekä peli- ja mediasäveltäjä Jukio Kallio. Raadin sihteerinä toimi Gramexin viestintä- ja yhteiskuntasuhteiden johtaja Riku Lievonen.
Screen Helsinki -tapahtuman järjesti Audiovisual Producers Finland – APFI ry, joka on kotimaisten elokuva- ja tv-alan sisällöntuottajien etujärjestö.
Jossain on valo joka ei sammu
Ohjaus: Lauri-Matti Parppei
Käsikirjoitus: Lauri-Matti Parppei
Kuvaaja: Mikko Parttimaa
Leikkaaja: Frida Eggum Michaelsen
Musiikki: Lauri-Matti Parppei
Äänisuunnittelu: Yngve Leidulv Sætre, Juuso Oksala
Tuotanto: Ilona Tolmunen / Made Oy
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Riku LievonenJohtaja, viestintä ja yhteiskuntasuhteet Gramex äänitemusiikin tekijänoikeusjärjestö ryPuh:+358 40 832 7479riku.lievonen@gramex.fi
Laura KuulasmaaToiminnanjohtaja, Audiovisual Producers Finland – APFIPuh:050 3450 056laura.kuulasmaa@apfi.fi
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Gramex on äänitemusiikin esittäjien ja tuottajien tekijänoikeusjärjestö. Teemme töitä, jotta äänitteillä esiintyvät muusikot ja tuottajat saisivat työstään korvauksen ja jotta yritykset ja organisaatiot voivat hyödyntää musiikkia helposti, arvoa tuottavasti ja vastuullisesti. Meillä on yli 60 000 asiakassopimusta musiikin esittäjien ja tuottajien kanssa sekä noin 32 000 korvauksia maksavaa asiakasta.
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