Vuoden musiikkioivallus -palkinto Jossain on valo joka ei sammu -elokuvalle

Vuoden musiikkioivallus -palkinnon voittajaksi valittiin teos, joka tekee musiikista sekä tarinan aiheen että sen kerronnallisen voiman. Tuomaristo vaikuttui tavasta, jolla musiikki ei ainoastaan tue tarinaa, vaan muodostaa sen ytimen ja avaa uusia näkökulmia ihmisten välisiin suhteisiin, luovuuteen ja yhteisöllisyyteen.

Voittajateokseksi valikoitui Lauri-Matti Parppein ohjaama ja käsikirjoittama ‘Jossain on valo joka ei sammu’, joka tuli ensi-iltaan syyskuussa 2025. Teos on palkittu myös aiemmin seitsemällä Jussi-palkinnolla.

”Voittajateoksessa musiikki ja muu kerronta ovat poikkeuksellisessa synergiassa. Tuntuu jopa siltä, että elokuva on tehty musiikin ympärille, ei päinvastoin. Musisoinnin kuvaus on toteutettu poikkeuksellisen hienovaraisesti ja aidosti, ja teos tavoittaa harvinaisen osuvasti sen, mistä musiikissa pohjimmiltaan on kyse”, raati kuvailee.

Elokuva kertoo huippuhuilisti Paulista, joka palaa kotiseudulleen toipumaan ja saa elämästään jälleen kiinni, kun hän alkaa tehdä musiikkia vanhan koulukaverinsa Iiriksen kanssa. Musiikki on ikään kuin yksi elokuvan päähenkilöistä, kasvaen ja eläen muiden henkilöiden mukana. Kaikki musiikki äänitettiin livenä kuvauksissa. Musiikin sävellyksestä vastasi ohjaaja-käsikirjoittaja Lauri-Matti Parppei ja pääosan esittäjät olivat tiiviisti mukana sovituksissa. Elokuvassa kuullaan kokeilevaa musiikkia, mutta myös melankolista lyyristä tulkintaa ja vaikutteita klassisesta musiikista.

Palkinnon saajan valitsi riippumaton asiantuntijaraati, johon kuuluivat tietokirjailija-toimittaja Jussi Ahlroth, Creative & Strategic Partner Emmy Puustjärvi, Helsingin yliopiston musiikkitieteen professori Susanna Välimäki sekä peli- ja mediasäveltäjä Jukio Kallio. Raadin sihteerinä toimi Gramexin viestintä- ja yhteiskuntasuhteiden johtaja Riku Lievonen.

Screen Helsinki -tapahtuman järjesti Audiovisual Producers Finland – APFI ry, joka on kotimaisten elokuva- ja tv-alan sisällöntuottajien etujärjestö.

Jossain on valo joka ei sammu

Ohjaus: Lauri-Matti Parppei

Käsikirjoitus: Lauri-Matti Parppei

Kuvaaja: Mikko Parttimaa

Leikkaaja: Frida Eggum Michaelsen

Musiikki: Lauri-Matti Parppei

Äänisuunnittelu: Yngve Leidulv Sætre, Juuso Oksala

Tuotanto: Ilona Tolmunen / Made Oy