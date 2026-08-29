Kansainvälinen beauty café -trendi saapui Suomeen – Bakerika x Smuuti -pop-upiin jonotettiin jo tunteja ennen avausta

Kauneuden ja ruoan yhdistävistä pop-upeista on viime vuosina tullut kansainvälisesti näkyvä ilmiö. Erityisesti kauneusbrändit ovat tuoneet tuotteitaan kuluttajien koettavaksi kahviloiden, jälkiruokien ja muiden elämyksellisten konseptien kautta. Suomessa vastaavia toteutuksia on kuitenkin nähty vielä vähän.

Nyt suomalaiset yrittäjät Jenni Ahokas ja Erika Poussa halusivat tuoda ilmiön Helsinkiin omalla tavallaan. Yhteistyön tuloksena Bakerikan kahvila muuttui rajoitetuksi ajaksi mansikkaiseksi Smuuti-kahvilaksi.

– Olemme Smuutilla aina halunneet tehdä markkinointia, joka tuntuu enemmän elämykseltä kuin perinteiseltä mainonnalta. Ulkomailla beauty- ja food-maailmojen yhdistämisestä on tullut iso ilmiö, ja Erikan kanssa aloimme miettiä, miksei jotain vastaavaa voisi tehdä myös Suomessa. Smuutin mansikkasarja suorastaan kutsui muuttamaan tuotteet myös syötäviksi herkuiksi, kertoo Smuuti Skinin perustaja Jenni Ahokas.

Smuutin mansikkatuotteet muuttuivat Bakerikan herkuiksi

Pop-upin lähtökohtana toimii Smuuti Skinin Strawberry Boost -ihonhoitosarja. Bakerikan perustaja Erika Poussa on suunnitellut kahvilaan neljä uniikkia herkkua, jotka ovat saaneet inspiraationsa Smuutin mansikkatuotteista ja niiden visuaalisesta maailmasta.

-Olen tosi ylpeä tästä yhteistyöstä. On ollut ihanaa päästä tuomaan Smuutin kanssa tätä trendiä Suomeen. 🍓

Pop upin tuotteet oli tosi helppo suunnitella, koska Smuuti on luonnostaan niin herkullinen ja inspiroiva brändi. Listalta löytyy mansikkachai, mansikkamatcha, mansikkapavlova sekä valkosuklaa-mansikka-keksijäätelö.

Toivottavasti kummankin brändin asiakkaat ottavat pop upin lämmöllä vastaan ja nauttivat tästä yhteistyöstä yhtä paljon kuin me, kertoo Bakerikan perustaja Erika Poussa.

Kiinnostus näkyi jo ennen ovien avautumista

Pop-up herätti sosiaalisessa mediassa runsaasti kiinnostusta jo ennen avaamista. Ensimmäisenä päivänä innokkaimmat asiakkaat saapuivat Fredrikinkadulle jonottamaan jo tunteja ennen kahvilan ovien avautumista.

Ahokkaan mukaan vastaanotto kertoo siitä, kuinka erityisesti nuoret kuluttajat etsivät brändeiltä yhä enemmän kokemuksia, joihin voi osallistua myös fyysisesti.

– Sosiaalinen media on meille valtavan tärkeä kanava, mutta on ihan eri asia päästä tuomaan Smuutin maailma hetkeksi oikeaan elämään. On ollut upeaa nähdä, miten innoissaan ihmiset ovat olleet konseptista jo ennen avaamista. Se kertoo meille siitä, että tällaisille uudenlaisille brändielämyksille on Suomessa kysyntää, Ahokas sanoo.

Bakerika x Smuuti -pop-up on avoinna 5.9.2026 asti Bakerikan kahvilassa osoitteessa Fredrikinkatu 25, Helsinki. Neljä yhteistyötä varten suunniteltua Smuuti-herkkua ovat saatavilla vain pop-upin ajan.