Suomen Punaiselta Ristiltä puoli miljoonaa euroa Nepalin tulvista kärsivien auttamiseen

Tulvat Nepalin pohjoisosissa ovat huuhtoneet mennessään koteja, voimalaitoksia sekä lukuisia siltoja ja teitä. Infrastruktuurin tuhoutuminen vaikeuttaa pahimmin kärsineiden yhteisöjen luokse pääsemistä ja tuhojen laajuuden arvioimista.

– Kokonaisia kyliä on tuhoutunut, ja avun tarve kasvaa edelleen tulevien tuntien ja päivien aikana. Juuri nyt tärkeintä on jatkaa etsintä- ja pelastustyötä, tarjota nopeasti ensiapua loukkaantuneille, järjestää hätämajoitus kotinsa menettäneille sekä varmistaa turvallisen juomaveden ja välttämättömien perustarvikkeiden saatavuus. Yhteyksien palauttaminen eristyksiin jääneisiin kyliin on elintärkeää, jotta apu pääsee perille ja jotta ihmiset saavat tiedon läheistensä tilanteesta, sanoo Suomen Punaisen Ristin kansainvälisen katastrofiavun päällikkö Marko Korhonen.

Nepalin Punaisen Ristin tiimit ovat työskennelleet paikan päällä katastrofin ensihetkistä lähtien. Tiimit ovat jakaneet ruokaa ja vettä sekä toimittaneet hätäaputarvikkeita, kuten majoitustarvikkeita, ensiapupakkauksia, paareja ja hygieniapakkauksia.

Suomen Punaisen Ristin katastrofirahastosta tuetaan puolella miljoonalla eurolla Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun kansallisten yhdistysten liiton IFRC:n avustusoperaatiota, jolla vahvistetaan Nepalin Punaisen Ristin avustustyötä paikan päällä.

Punaisen Ristin avustusoperaatiossa tullaan tarjoamaan muun muassa välttämättömiä kotitaloustarvikkeita, hätämajoitusta, terveyspalveluja ja käteisapua kotinsa menettäneille. Lisäksi parannetaan puhtaan veden saatavuutta ja sanitaatiota. Operaatiossa annetaan psykososiaalista tukea kriisin järkyttämille ja autetaan toisistaan erilleen joutuneita perheenjäseniä yhteen.

Lahjoita Suomen Punaisen Ristin katastrofirahastoon:

MobilePaylla numeroon 10900. Maksun saaja on Suomen Punainen Risti.

Tekstiviestillä: Lähetä viesti SPR40 numeroon 16499 (40 €) tai SPR numeroon 16499 (15 €)

Tilisiirrolla: tili OP FI52 5000 0120 4156 73. Saaja: Suomen Punainen Risti. Viite: 5186.

Lisätiedot:

Suomen Punaisen Ristin kansainvälisen katastrofiavun päällikkö Marko Korhonen, marko.korhonen@punainenristi.fi, p. 040 120 9728

Suomen Punaisen Ristin viestinnän asiantuntija Sari Häkkinen, sari.hakkinen@punainenristi.fi, p. 040 664 3236