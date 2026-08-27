Pelastakaa Lapset auttaa Nepalin tuhoisan tulvan vuoksi perheistään eroon joutuneita koululaisia
28.8.2026 16:36:41 EEST | Pelastakaa Lapset ry | Tiedote
Yhdeksän koululaista on saatettu yhteen perheidensä kanssa heidän oltuaan kaksi päivää eristyksissä koululla Pohjois-Nepalin tuhoisan äkkitulvan vuoksi. Pelastakaa Lapset kertoo pelastustoimien jatkuvan edelleen muiden oppilaiden tavoittamiseksi.
Pelastakaa Lapset on Nepalissa osana avustustoimiaan saattanut tuhoisan tulvan vuoksi huoltajistaan eroon joutuneita lapsia yhteen omaistensa kanssa. Lapset saapuivat Pelastakaa Lasten hätäavun jakelupisteelle käveltyään sinne koulultaan. Tuhotulvan koettelemalla alueella monet lapset joutuvat kulkemaan pitkiä matkoja kouluun, ja massiivinen tulva-aalto eristi heidät muulta alueelta. Pelastakaa Lasten tuella lapset pystyivät löytämään omaisensa.
Pelastakaa Lasten mukaan ainakin 69 koulua on tuhoutunut tai vaurioitunut, mikä vaarantaa lähes 19 000 lapsen koulunkäynnin. Tiedot perustuvat alustavaan arvioon, ja lukujen odotetaan kasvavan sitä myötä, kun pelastus- ja avustustyöntekijät pääsevät yhä uusille alueille ja saavat tarkemmin kartoitettua tuhojen laajuuden.
Pelastakaa Lasten työntekijät Nuwakotissa kertovat, että tuhoalueiden lapset yrittävät pitää kiinni harvoista jäljelle jääneistä tavaroistaan tai etsivät esimerkiksi tulvissa menettämiään koulukirjoja ja koulupukuja.
Pelko uusista tulvista aiheuttaa myös lisää huolta, ja perheet siirtyvät korkeammille alueille turvaan. Monille lapsille kyseessä on ensimmäinen näin mittava katastrofi, jonka he ovat kokeneet. Lapset ovat peloissaan, järkyttyneitä ja huolissaan tulevaisuudestaan.
Nepalin katastrofissa yli 500 ihmistä on kuollut, ja sadat ovat edelleen kateissa. Jotkut perheet yöpyvät teltoissa vaurioituneiden kotiensa edustalla pelastustoimien ja eloonjääneiden etsintöjen jatkuessa. Toiset asuvat sukulaistensa luona tai yhteisökeskuksissa.
– Lasten saaminen takaisin perheidensä luo katastrofin jälkeen on kiireellinen ja ensisijainen tehtävä. Siksi kouluun palaaminen ei välttämättä vaikuta katastrofin keskellä kaikkein kiireellisimmältä asialta. Koulutus on kuitenkin elintärkeää. Lapsille, jotka ovat menettäneet kotinsa, tavaransa ja turvallisuuden tunteensa, turvallinen oppimisympäristö voi olla olennaisen tärkeä tukipilari, kertoo Pelastakaa Lasten Nepalin maajohtaja Tara Chettry.
Katastrofialueella Pelastakaa Lasten avustustyöntekijät toimittavat perheille välttämättömiä tarvikkeita. Ensimmäisessä avustusvaiheessa jaetaan 1 000 kotitaloudelle muun muassa kotitalous- ja ruoanlaittotarvikkeita, hyttysverkkoja ja peittoja.
Pelastakaa Lapset toimii yhteistyössä kansallisten ja paikallisten viranomaisten kanssa selvittääkseen lasten ja perheiden välittömät sekä pitkän aikavälin tarpeet. Olemme valmiit laajentamaan avustustoimia tilanteen vaatimalla tavalla.
Pelastakaa Lapset on työskennellyt Nepalissa vuodesta 1976 lähtien. Järjestö toteuttaa Nepalissa ohjelmia muun muassa lastensuojelun, lasten oikeuksien, koulutuksen, katastrofivalmiuden, sukupuolten tasa-arvon, terveyden ja ravitsemuksen sekä lapsiköyhyyden parissa.
Toimituksille tiedoksi:
Tuhoutuneita kouluja koskevat tiedot ovat peräisin hätäapua koordinoivalta koulutusta koskevalta klusterilta, joka on kansalaisjärjestöjen, YK:n ja Nepalin hallituksen yhteinen elin. Pelastakaa Lapset toimii koulutusklusterin toisena vetovastuullisena järjestönä.
Haastattelupyynnöt Nepaliin: Rachel Thompson, viestintäpäällikkö (Aasia) rachel.thompson@savethechildren.org;
Amy Lefevre, globaali viestintäpäällikkö (Aasia): amy.lefevre@savethechildren.org;
tai toimistoajan ulkopuolella : media@savethechildren.org.uk / +44 7831 650409.
Kuva-aineistoja toimitusten käyttöön: http://www.contenthubsavethechildren.org/Package/2O4C2SPMGEHF
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Yhteyshenkilöt
Mira AhlstedtViestinnän asiantuntijaPelastakaa Lapset ry
Kansainväliset teemat, kehitysyhteistyö, humanitaarinen apu ja kontaktit maatoimistoihin
Pelastakaa Lapset ry
Pelastakaa Lapset on maailman johtava sitoutumaton lapsijärjestö ja lastensuojelun ammattilainen. Turvaamme jokaisen lapsen oikeuden elämään, suojeluun, oppimiseen ja osallisuuteen Suomessa ja maailmalla. Meillä on yli sadan vuoden kokemus lapsen oikeuksien edistämisestä. Tuomme lapset ja aikuiset yhteen rakentamaan pysyvästi parempaa tulevaisuutta. Koska lasten tulevaisuus alkaa nyt.
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