Aurinkoinen Keskustori virittäytyi MM-tunnelmaan

Keskustorilla riitti väkeä tasaisesti koko päivän ajan. Tapahtuma toi salibandyn keskelle kaupunkia ja tarjosi ohjelmaa kaikenikäisille aina lajikokeiluista ja leikkimielisistä haasteista maajoukkuepelaajien tapaamiseen.

Kun kello lähestyi viittä, tunnelma tiivistyi entisestään. Tampereen ja Turun joukkueiden astellessa kentälle Keskustorin lehterit olivat täynnä.

Vaikka kyseessä oli ystävyysottelu, kaupunkien välinen asetelma piti huolen siitä, ettei kentälle lähdetty vain hymyilemään yhteiskuvia varten.

Tampereen maalihanat aukesivat

ja Urheiluhullu soi Keskustorilla

Tampereen kapteenina pelannut pormestari Ilmari Nurminen sai ympärilleen värikkään joukkueen. Mukana olivat muun muassa salibandyn maajoukkuepelaajat Joona Rantala, Nico Salo ja Julia Saarinen sekä pesäpalloilija Nina Taipale, jääkiekkoilijat Jukka Peltola ja Vesa Toskala, koripalloilija Saana Kujala ja Eppu Normaalin Juha Torvinen. Mukana olivat myös Pikku Kakkosen tuottaja Jyrki Laaksonen sekä sosiaalisen median vaikuttajat Arttu Laitinen ja Nella Lipsanen.

Turun riveissä nähtiin niin ikään vahvaa salibandyosaamista ja muiden lajien urheilijoita. Joukkueen kapteenina toimi Turun kaupungin kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen. Mukana olivat muun muassa salibandyn pelaajat Veera Kuosmanen, Jenna Saario, Reetta Käpylä ja Olli Laine sekä salibandymaalivahti Maria Viitala. Joukkueessa pelasivat myös lentopalloilija Eemeli Kouki, mediapersoona Laura Satamo, tankotanssija Iida Sulonen, urheilija Salma Koskelainen ja HYROX-kisaajat Maria Bang ja Susanna Juntunen.

Ottelun ensimmäisestä osumasta vastasi pesäpallokentiltä tuttu Nina Taipale. Sen jälkeen Tampere pääsi juhlimaan maaleja useampaankin otteeseen.

Kotijoukkueen onnistumisia säesti Eppu Normaalin Urheiluhullu ja varsin sopivasti, sillä kappaleen kitaristi Juha Torvinen viiletti itse kentällä Tampereen paidassa. Turun maalien soidessa paikallisväriä toi puolestaan Robin Packalenin Boom Kah.

Tampere karkasi ottelussa lopulta selvään voittoon ja piti näin kotikaupungin puolia Keskustorin ilta-auringossa.

Team Tamperetta valmentaneelle MM-kisojen pääsihteeri Kati Voutilaiselle päivä jäi mieleen muustakin kuin voitosta.

– Tänään oli yksi hienoimmista ja aurinkoisimmista päivistä Suomen suvessa tänä kesänä. Oli upeaa nähdä, miten tapahtuma toi kaupunkilaiset yhteen keskelle Tamperetta ja käynnisti samalla sadan päivän lähtölaskennan kohti MM-kotikisoja. Pääsihteerin oli helppo koutsata Team Tampere voittoon. Ensi vuonna tavataan Turussa naisten MM-kisojen merkeissä ja katsotaan, ottaako kotijoukkue silloin revanssin, Voutilainen iloitsee.

-Lämpimät kiitokset Tampereen kaupungille, Turun joukkueelle ja ennen kaikkea Keskustorille saapuneelle yleisölle onnistuneesta päivästä.

Pelissä oli tulosta suurempi tavoite

Vaikka kentällä ratkottiin Tampereen ja Turun paremmuutta, ottelun tärkein tavoite löytyi tulostaulun ulkopuolelta.

Hyväntekeväisyysottelu pelattiin osana MM-kisojen ja Hope ry:n yhteistyötä, jolla edistetään lasten ja nuorten yhdenvertaisia mahdollisuuksia harrastaa. Päivän aikana Keskustorilla kerättiin myös hyväkuntoisia urheiluvälineitä ja -tarvikkeita niitä tarvitseville lapsille ja nuorille.

Yhteistyö on osa kisojen Free of Limits -ajattelua: MM-kisoilla halutaan saada aikaan hyvää myös pelikentän ulkopuolella.

Seuraavaksi katseet kohti joulukuuta

Keskustorin tapahtuma järjestettiin tasan 100 päivää ennen miesten salibandyn MM-kisojen alkua. Aurinkoinen elokuun päivä antoi samalla ensimmäisen maistiaisen siitä tunnelmasta, jota Tampereelle rakennetaan joulukuuksi.

Miesten salibandyn MM-kisat pelataan Tampereella 5.–13. joulukuuta 2026. Alkusarjan otteluita pelataan Hakametsässä ja Kauppi Sports Centerissä, ja kisojen ratkaisuottelut pelataan Nokia Arenalla.