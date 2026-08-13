Sweco siirtää 3D-suunnitelmat suoraan selaimeen

VisuLight –palvelu mahdollistaa rakennusten 3D-mallien tarkastelun osana ympäristöä. Uusi sovellus toimii laiteriippumattomasti suoraan selaimella. Se soveltuu eri mittakaavojen havainnollistamiseen aluesuunnittelusta rakennuksiin ja sisätiloihin sekä myös ilmiöiden, kuten tuulen, havainnollistamiseen.

Mallissa voi liikkua vapaasti ja tarkastella suunnitelmia eri näkökulmista. Näkymään voidaan liittää myös muuta aineistoa, kuten kuvia, tekstiä ja graafeja, mikä tukee kokonaisuuden ymmärtämistä. Ratkaisu nopeuttaa yhteistyötä ja varmistaa, että kaikki työskentelevät saman ajantasaisen näkymän kanssa.



“Palvelun kehittäminen syntyi tarpeesta yhdistää eri suunnitelmia ja tarkastella niitä samassa näkymässä, sekä mahdollisuuteen liittää suoraan malliin erilaisia toiminnallisuuksia, kuten hotspotteja ja animaatioita. Sisältöä voidaan myös räätälöidä kohteen ja käyttäjätarpeen mukaan. Kun kaikki hankkeen osapuolet katsovat samaa näkymää, väärinymmärrykset vähenevät. Pilottivaiheemme on osoittanut, että tällaiselle kevyelle sovellukselle on tarvetta”, Swecon arkkitehti ja liiketoimintayksikön johtaja Mikko Vuorenhela sanoo.