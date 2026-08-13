Sweco Finland Oy

Sweco siirtää 3D-suunnitelmat suoraan selaimeen

4.9.2026 08:30:00 EEST | Sweco Finland Oy | Tiedote

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Sweco on kehittänyt uudenlaisen selainpohjaisen visualisointipalvelun, joka monipuolistaa rakennus- ja ympäristösuunnitelmien esittelyä ilman raskaita ohjelmistoja. 

Kuvakaappaus VisuLight mallinnuspalvelusta, jossa näkyy Helsingin Salmisaaren alue ilmasta kuvattuna. Kuvan päällä symboleita.
Kuvakaappaus VisuLight -palvelusta.

VisuLight –palvelu mahdollistaa rakennusten 3D-mallien tarkastelun osana ympäristöä. Uusi sovellus toimii laiteriippumattomasti suoraan selaimella. Se soveltuu eri mittakaavojen havainnollistamiseen aluesuunnittelusta rakennuksiin ja sisätiloihin sekä myös ilmiöiden, kuten tuulen, havainnollistamiseen.  

Mallissa voi liikkua vapaasti ja tarkastella suunnitelmia eri näkökulmista. Näkymään voidaan liittää myös muuta aineistoa, kuten kuvia, tekstiä ja graafeja, mikä tukee kokonaisuuden ymmärtämistä. Ratkaisu nopeuttaa yhteistyötä ja varmistaa, että kaikki työskentelevät saman ajantasaisen näkymän kanssa.  
 

“Palvelun kehittäminen syntyi tarpeesta yhdistää eri suunnitelmia ja tarkastella niitä samassa näkymässä, sekä mahdollisuuteen liittää suoraan malliin erilaisia toiminnallisuuksia, kuten hotspotteja ja animaatioita. Sisältöä voidaan myös räätälöidä kohteen ja käyttäjätarpeen mukaan. Kun kaikki hankkeen osapuolet katsovat samaa näkymää, väärinymmärrykset vähenevät. Pilottivaiheemme on osoittanut, että tällaiselle kevyelle sovellukselle on tarvetta”, Swecon arkkitehti ja liiketoimintayksikön johtaja Mikko Vuorenhela sanoo.

Avainsanat

kaupunkisuunnittelumallintaminenrakentaminen

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Kuvat

Kuvakaappaus VisuLight mallinnuspalvelusta, jossa näkyy Helsingin Salmisaaren alue ilmasta kuvattuna. Kuvan päällä symboleita.
Kuvakaappaus VisuLight -palvelusta.
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Sweco suunnittelee huomisen kaupunkeja ja kestävämpää yhteiskuntaa. Yhdistämme 23 000 arkkitehtimme, insinöörimme ja muun asiantuntijamme osaamisen ja työskentelemme asiakkaidemme kanssa edistääksemme vihreää siirtymää, maksimoidaksemme digitalisaation mahdollisuudet ja vahvistaaksemme Euroopan kilpailukykyä ja resilienssiä. Sweco on Euroopan johtava suunnittelun ja konsultoinnin asiantuntijayritys, jonka liikevaihto vuonna 2025 oli noin 2,9 Mrd euroa. Yhtiö on listattu Tukholman pörssiin (Nasdaq). www.sweco.fi

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