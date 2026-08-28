Kokoomuksen Päivärinta: ”Ikuinen palkkakuoppa” osoittautui myytiksi – Miksi SDP pelotteli palkansaajia?

Kokoomuksen kansanedustaja Susanne Päivärinta sanoo SDP:n pelottelun vientivetoisen työmarkkinamallin vaikutuksista osoittautuneen viimeistään nyt perusteettomiksi.



Naisvaltaisten julkisen sektorin alojen palkat eivät Päivärinnan mukaan ole jääneet kuoppaan, vaan ovat päinvastoin nousseet odotuksia enemmän.

– Tytti Tuppurainen tuomitsi kaksi vuotta sitten naisvaltaiset alat ”ikuiseen palkkakuoppaan.” Antti Lindtman vuorostaan julisti, että vientivetoinen työmarkkinamalli on vaaraksi palkkatasa-arvolle ja työmarkkinoiden vakaudelle. Viimeisimmän tiedon valossa nämä väitteet eivät pidä lainkaan paikkansa, Päivärinta toteaa.

Kansanedustaja viittaa esimerkiksi Tehyn tuoreihin lukuihin, joiden mukaan sairaanhoitajien palkkojen nousu on ylittänyt kaikki ennusteet.



Päivärinta muistuttaa, että Orpon hallituksen säätämä vientimalli on ollut välttämätön Suomen kilpailukyvyn kannalta. Suomalaisten hyvinvointi taas nojaa pitkälti vientialojemme menestykseen.

– Käytännössä vientimalli tarkoittaa, että valtakunnansovittelijan on sovintoehdotuksissa otettava huomioon keskeisillä vientialoilla muodostuva palkankorotusten yleinen linja. Työmarkkinajärjestöjen vapautta sopia palkoista malli ei ole muuttanut ja siksi SDP:n aiemmat maalailut ovat täysin perusteettomia, kuten nyt on nähty, Päivärinta päättää.