Eurojackpotin potti nousi 15 miljoonaan euroon - Rauman onnenviikko huipentui Millin täysosumaan

Oikea rivi on 23, 34, 39, 45 ja 49. Tähtinumerot 1 ja 4.

5+1-tuloksia löytyi yksi. 1,6 miljoonan euron voitto matkaa Saksaan.

5+0-rivejä oli pelattu kahdeksan (3xSaksa, 2xRuotsi, 1xHollanti, 1x Kreikka ja 1xPuola). Jokaisen voitto-osuus on noin 113 000 euroa.

Suomen suurimmat voitot napsuivat kolmelle 4+2-riville. Voittojen arvo on noin 8300 euroa.

Perjantain Jokeri-pelin oikea rivi on 6 3 6 4 2 7 6. Kuusi oikein -tuloksista (20 000 €) toinen meni vantaalaiselle nettipelaajalle. Toisenkin arkkitehtina oli vantaalainen nettipelaaja, joka oli luonut 35 osuuden kimppapelin. Yhden osuuden hän oli jättänyt itselleen. Jokaisen osuuden arvo on noin 570 euroa.

Lomatonnin oikea voittoyhdistelmä on Nizza 14, joka tuo tonnin voiton viidelle riville.

Milli-pelin oikea rivi on 14, 23, 25, 28, 30 ja 40. Lisänumeroksi arvottiin 24. Perjantai-illan arvonnassa löytyi yksi täysosuma, jolla voittaa miljoona euroa. Se osui raumalaiselle Veikkauksen sovellusta käyttäneelle asiakkaalle.

- No nyt on ollut oikea raumalaisten onnenviikko! Viime lauantaina sinne osui Loton kuuden miljoonan euron täysosuma ja nyt perjantaina tämä Millin jättipotti. Kaffet keitetään molemmille ja tarjoillaan kakun kera pääkonttorilla, jos vaan kahvihammasta kolottaa ja kakku maistuu. Tervetuloa, toivottaa Veikkauksen viestintäyksikön päällikkö Tomi Auremaa.