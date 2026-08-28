Vihreiden Virta: Kokoomuksen Israel-politiikka on Suomen historiallinen häpeä – Suomi syvensi yhteistyötä lasten tappamisen ja kansanmurhan keskellä
29.8.2026 08:05:49 EEST | Vihreät - De Gröna | Tiedote
Vihreät ovat koko Gazan sodan ajan vaatineet Suomen hallitukselta tekoja Israelin painostamiseksi, kansanmurhan lopettamiseksi ja ihmishenkien pelastamiseksi. Nyt paljastuu, ettei kokoomusjohtoinen Suomi ole ainoastaan jättänyt näitä toimia tekemättä, vaan on lasten tappamisen ja Gazan tuhoamisen keskellä aktiivisesti syventänyt puolustusyhteistyötään Israelin kanssa. Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta kutsuu hallituksen Israel-politiikkaa historialliseksi häpeäksi ja vaatii Suomen suunnan muuttamista välittömästi.
Ylen mukaan Suomi ehdotti alkuvuonna 2024 Israelille puolustusmateriaaliyhteistyötä koskevan yhteisymmärryspöytäkirjan jatkamista kymmeneksi vuodeksi. Aloite tuli Suomelta Gazan sodan jo riehuessa. Puolustusministeri Antti Häkkänen hyväksyi yhteistyön jatkon vuoteen 2034.
– Kun me vaadimme Israelin painostamista, hallitus tiivisti yhteistyötä. Kun vaadimme Israel-riippuvuuksien purkamista, hallitus syvensi niitä. Kun vaadimme Palestiinan tunnustamista, hallitus kieltäytyi. Nämä ovat olleet tietoisia poliittisia valintoja. Tämä on kokoomuksen politiikkaa, Virta sanoo.
Vihreät vetosivat hallitukseen Palestiinan tunnustamiseksi. Myös tasavallan presidentti Alexander Stubb ilmoitti olevansa valmis tunnustamiseen, jos hallitus tekisi siitä esityksen.
– Silloin näytti siltä, että Petteri Orpo valitsi hallituksensa koossa pitämisen palestiinalaisten ihmisarvon puolustamisen sijaan. Kokoomus esiintyi julkisuudessa hallituskumppaneidensa panttivankina – unohtaen, että se itse johtaa hallitusta. Sanoin jo silloin Orpon politiikkaa pelkurimaiseksi. Tämän aamun uutisten jälkeen kokoomuksen toiminta näyttäytyy vielä paljon synkemmässä valossa.
– Nyt paljastuu, että samaan aikaan kun kokoomus julkisuudessa vetosi hallituksen erimielisyyksiin, kokoomuslaisen puolustusministerin johdolla Suomi teki taustalla aktiivisesti omaa politiikkaansa: se itse ehdotti Israelille puolustusyhteistyön jatkamista kokonaiseksi vuosikymmeneksi.
– Palestiinan tunnustamiseen ei löytynyt poliittista tahtoa. Israel-riippuvuuksien purkamiseen ei löytynyt poliittista tahtoa. Mutta kymmenen vuoden puolustusyhteistyöhön Israelin kanssa löytyi. Kokoomus on näyttänyt politiikkansa teoillaan.
Virta muistuttaa, että pääministeri, ulkoministeri ja puolustusministeri ovat kaikki kokoomuksesta.
– Kokoomuksella on Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikassa vallan värisuora. Pääministeri on kokoomuksesta. Ulkoministeri on kokoomuksesta. Puolustusministeri on kokoomuksesta. Kokoomus johtaa hallitusta ja käyttää näissä kysymyksissä poikkeuksellisen suurta valtaa. Siksi kokoomus myös kantaa poliittisen vastuun siitä, miten tätä valtaa on käytetty.
Virta arvostelee erikseen myös RKP:n asemaa hallituksessa.
– RKP puolestaan mahdollistaa tämän kaiken pitämällä hallituksen pystyssä. Ihmisoikeuksissa ei voi hallituksessa ottaa puheiden kunniaa itselleen ja jättää hallituksen tekojen vastuuta muille.
Virta pitää kokonaisuutta erityisen järkyttävänä myös siksi, että hallitus on päättänyt olla jatkamatta YK:n palestiinalaispakolaisjärjestö UNRWA:n monivuotista rahoitusta nykyisen sopimuksen päätyttyä.
– Suomi vetäytyy palestiinalaisia auttavan keskeisen humanitaarisen toimijan rahoituksesta samalla, kun Israelin kanssa rakennettua puolustusyhteistyötä jatketaan vuosiksi eteenpäin. Jos jokin kertoo tämän hallituksen arvovalinnoista, niin tämä.
YK:n riippumaton tutkintakomissio on katsonut Israelin syyllistyneen Gazassa kansanmurhaan. Virran mukaan kyse on lopulta politiikan perustavimmasta kysymyksestä: ihmishengistä ja ihmisarvosta.
– Palestiinalaisen lapsen henki ei ole yhtään halvempi kuin ukrainalaisen, israelilaisen tai suomalaisen lapsen. Minun käsityksessäni suomalaisuudesta ei pitäisi olla kahta kysymystäkään siitä, tekeekö pieni demokraattinen maa kaikkensa hirmutekojen, sorron ja kansanmurhan torjumiseksi. Jos ihmisarvo ei näy teoissamme, puhe universaalista ihmisarvosta on tyhjää.
Vihreät vaativat Palestiinan tunnustamista, tuntuvia pakotteita Israelia vastaan, EU–Israel-assosiaatiosopimuksen jäädyttämistä, Israel-riippuvuuksien purkamista ja uusista asehankinnoista pidättäytymistä. Vihreät vaativat myös humanitaarisen avun lisäämistä, gazalaisten potilaiden evakuoimista Suomeen ja UNRWA-rahoitusta koskevan päätöksen pyörtämistä.
– Suunnan on muututtava nyt. Tätä ei voi siirtää ensi kevään vaaleihin. Ihmisiä kuolee nyt, eikä yksikään menetetty ihmishenki palaa. Suomen on käytettävä kaikki käytettävissään olevat diplomaattiset, taloudelliset ja kansainvälisen oikeuden mukaiset keinot ihmishenkien pelastamiseksi, kansanmurhan pysäyttämiseksi ja sorron lopettamiseksi.
Virran mukaan hallituspuolueet eivät voi myöskään seuraavissa vaaleissa irrottautua hallituksen Israel-politiikasta.
– Yksikään tämän hallituksen puolue tai kansanedustaja ei voi ensi kevään vaaleissa keimailla ihmisoikeuspuheilla kuin nämä vuodet eivät olisi tapahtuneet. Ei voi kampanjoida ihmisarvolla, jos vallassa ollessaan ei ollut valmis puolustamaan sitä silloin, kun lapsia tapettiin ja kansanmurha oli käynnissä.
– Jonakin päivänä historiankirjoihin kirjoitetaan, mitä Israel teki Gazassa. Samalle sivulle kirjoitetaan, mitä Suomi teki. Meiltä kysytään: mitä te teitte, kun tiesitte? Tämän kokoomusjohtoisen hallituksen jälki Suomen historiaan ihmisarvon puolustamisessa on häpeällinen. Mutta se ei saa olla Suomen lopullinen valinta. Suunnan on muututtava nyt, koska kyse on ihmishengistä.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Sofia VirtaVihreiden puheenjohtajaPuh:09 432 3131sofia.virta@eduskunta.fi
Ville-Veikko MastomäkiViestintäpäällikköVihreiden viestintäPuh:+358407641684ville-veikko.mastomaki@vihreat.fi
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