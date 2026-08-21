Suomen Metsästäjäliitto ry

Metsästäjäliitto esittää useita toimia villisian metsästyksen tehostamiseksi

29.8.2026 15:26:44 EEST | Suomen Metsästäjäliitto ry | Uutinen

Jaa

Pyhtään ASF-löydön vuoksi afrikkalaisen sikaruton (ASF) tartuntavyöhykettä on 28.8.2026 laajennettu kymmenillä kilometreillä lännen suuntaan mm. kattamaan kokonaan Kotkan, Haminan ja Pyhtään kunnat. Tilanteen johdosta Metsästäjäliitto esittää harkittavaksi lisätoimia Suomen villisikakannan harventamisen tehostamiseksi.

Villisikoja.
Villisikoja. Kuva: Heidi Ojanen / Vastavalo.

Liitto ehdottaa harkittavaksi, onko enää perusteltua suunnitella taudin ydinalueen aitaamista itärajan tuntumassa. Toimi on kallis ja aikaa vievä. Tauti on levinnyt jo laajalle alueelle, joten olisi riski, että rakennettavasta aidasta ei enää olisi hyötyä. Säästyneet varat voisi olla perusteltua käyttää muihin tehostamistoimiin.

Villisian metsästys tulisi sallia myös erilaisilla luonnonsuojelualueilla kuten kansallispuistoissa, jotta ei synny villisian suojelureservaatteja. Samasta syytä voidaan vieraspetoja pyytää suojelualueilta.

Villisikojen löytäminen esim. ruovikoista voi olla vaikeaa, jopa mahdotonta. Sen vuoksi tulisi sallia dronen käyttö sikojen paikantamisessa ja metsästyksessä. Vastaava on sallittu jo nyt supikoiran kohdalla.

Metsästäjille villisian pyynnistä maksettavaa toiminta-avustusta tulisi harkita oleellisesti nostettavaksi pyyntiaktiivisuuden varmistamiseksi. Alueilla, joilla villisikakanta on harva, metsästys voi edellyttää jopa kymmeniä saaliittomia kyttäysmetsästyksen öitä yhtä saaliseläintä kohden. Avustus tulee edelleen maksaa metsästäjän seuralle, sillä villisian metsästys edellyttää koordinoitua toimintaa seurojen sisällä ja seurojen kesken.

Saaliiksi saadun villisian lihasta on teetettävä trikiinitutkimus, ennen kuin lihaa voi käyttää. Trikiininäytteiden analyysihinnat ovat kohonneet kohtuuttomalle tasolle 50-100 euroa per näyte, kun Ruokavirasto luopui näytteiden analysoinnista. Pienikokoisen nuoren villisian lihan arvo on pienempi kuin kallis trikiinianalyysi. Trikiininäytteen analyysiin kustannus tulisi kompensoida metsästäjille.

Lisätietoa: Villisian metsästys - tietopaketti metsästäjille

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Villisikoja.
Villisikoja.
Kuva: Heidi Ojanen / Vastavalo.
Lataa

Suomen Metsästäjäliitto on valtakunnallinen metsästäjien etujärjestö, jonka jäseninä on noin 145 000 metsästäjää ja 2 700 metsästysseuraa. Tehtävämme on edistää metsästystä, luontoelämyksiä ja luonnonvarojen kestävää käyttöä.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Suomen Metsästäjäliitto ry

Vesilintukanta uuteen nousuun yhteistyöllä – Erävedet-seminaarista menestys18.8.2026 14:04:49 EEST | Uutinen

Vesilintuihin keskittynyt ensimmäinen Erävedet-seminaari kokosi yhteen kärkikaartin asiantuntijat ja vesielinympäristöjen parissa työskentelevät ihmiset. Puhujina toimivat edustajat muun muassa Luonnonvarakeskukselta, Riistakeskukselta ja Luonnontieteelliseltä museolta. Kansainvälistä näkökulmaa toi Tanskan metsästäjäliiton puheenvuoro. Seminaarin antina todettiin, että vesilintujen ja vesiluonnon tila ei ratkea muuten kuin laaja-alaisella yhteistyöllä.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye