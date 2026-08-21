Metsästäjäliitto esittää useita toimia villisian metsästyksen tehostamiseksi
29.8.2026 15:26:44 EEST | Suomen Metsästäjäliitto ry | Uutinen
Pyhtään ASF-löydön vuoksi afrikkalaisen sikaruton (ASF) tartuntavyöhykettä on 28.8.2026 laajennettu kymmenillä kilometreillä lännen suuntaan mm. kattamaan kokonaan Kotkan, Haminan ja Pyhtään kunnat. Tilanteen johdosta Metsästäjäliitto esittää harkittavaksi lisätoimia Suomen villisikakannan harventamisen tehostamiseksi.
Liitto ehdottaa harkittavaksi, onko enää perusteltua suunnitella taudin ydinalueen aitaamista itärajan tuntumassa. Toimi on kallis ja aikaa vievä. Tauti on levinnyt jo laajalle alueelle, joten olisi riski, että rakennettavasta aidasta ei enää olisi hyötyä. Säästyneet varat voisi olla perusteltua käyttää muihin tehostamistoimiin.
Villisian metsästys tulisi sallia myös erilaisilla luonnonsuojelualueilla kuten kansallispuistoissa, jotta ei synny villisian suojelureservaatteja. Samasta syytä voidaan vieraspetoja pyytää suojelualueilta.
Villisikojen löytäminen esim. ruovikoista voi olla vaikeaa, jopa mahdotonta. Sen vuoksi tulisi sallia dronen käyttö sikojen paikantamisessa ja metsästyksessä. Vastaava on sallittu jo nyt supikoiran kohdalla.
Metsästäjille villisian pyynnistä maksettavaa toiminta-avustusta tulisi harkita oleellisesti nostettavaksi pyyntiaktiivisuuden varmistamiseksi. Alueilla, joilla villisikakanta on harva, metsästys voi edellyttää jopa kymmeniä saaliittomia kyttäysmetsästyksen öitä yhtä saaliseläintä kohden. Avustus tulee edelleen maksaa metsästäjän seuralle, sillä villisian metsästys edellyttää koordinoitua toimintaa seurojen sisällä ja seurojen kesken.
Saaliiksi saadun villisian lihasta on teetettävä trikiinitutkimus, ennen kuin lihaa voi käyttää. Trikiininäytteiden analyysihinnat ovat kohonneet kohtuuttomalle tasolle 50-100 euroa per näyte, kun Ruokavirasto luopui näytteiden analysoinnista. Pienikokoisen nuoren villisian lihan arvo on pienempi kuin kallis trikiinianalyysi. Trikiininäytteen analyysiin kustannus tulisi kompensoida metsästäjille.
Lisätietoa: Villisian metsästys - tietopaketti metsästäjille
Yhteyshenkilöt
Petteri LampinenPuheenjohtajaMetsästäjäliittoPuh:0400 55 57 90petteri.lampinen@metsastajaliitto.fi
Jaakko SilpolaToiminnanjohtajaMetsästäjäliittoPuh:050 406 4836jaakko.silpola@metsastajaliitto.fi
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Suomen Metsästäjäliitto on valtakunnallinen metsästäjien etujärjestö, jonka jäseninä on noin 145 000 metsästäjää ja 2 700 metsästysseuraa. Tehtävämme on edistää metsästystä, luontoelämyksiä ja luonnonvarojen kestävää käyttöä.
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