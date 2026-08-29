Hyrkkö vaatii Suomea irtautumaan Israel-sopimuksesta ja syyttää hallitusta salailusta: ”Ovatko pääministeri ja ulkoministeri olleet pihalla vai puhuneet omiaan?”
29.8.2026 15:41:11 EEST | Vihreät - De Gröna | Tiedote
Vihreän eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja ja eduskunnan Palestiina-ystävyysryhmän varapuheenjohtaja Saara Hyrkkö pitää Ylen paljastamaa Israel-sopimusta tyrmistyttävänä osoituksena Orpon hallituksen harkintakyvyn puutteesta ja salailusta. Hän vaatii Suomea irtautumaan sopimuksesta.
— On käsittämätöntä, että Orpon hallitus solmii suomalaisilta salassa ekstrapitkän yhteistyösopimuksen kansanmurhasta syytetyn, palestiinalaisia sortavan ja kansainvälistä oikeutta rikkovan valtion kanssa. Suomen on syytä irtautua sopimuksesta, vaatii Vihreiden kansanedustaja Saara Hyrkkö.
Hyrkkö on jättänyt hallitukselle useita kirjallisia kysymyksiä Gazan tilanteesta, Suomen Israel-linjasta ja Suomen ja Israelin puolustusyhteistyötä sekä peräänkuuluttanut riskiarviota riippuvuuksistamme kansainvälistä oikeutta rikkovaan maahan.
— Kertaakaan ei ole Ylen nyt paljastama sopimus noussut esiin. Pääministeri ja ulkoministeri ovat peräti puhuneet aivan muuta. Esimerkiksi ulkoministeri on vakuuttanut, että Suomi ei oikeastaan käy aktiivista asekauppaa Israelin kanssa. Ovatko pääministeri ja ulkoministeri olleet pihalla vai puhuneet omiaan? kysyy Hyrkkö.
Hyrkön mukaan Israel-riippuvuuden syventäminen osoittaa kokoomukselta heikkoa harkintaa.
— Jos asia ei tunnu ongelmalliselta yleisen inhimillisyyden, ihmisoikeuksien tai kansainvälisen oikeuden periaatteiden näkökulmasta, kannattaisi edes tunnistaa ne turvallisuuspoliittiset riskit, joita jatkuva riippuvuuden syventäminen Suomelle ja suomalaisille aiheuttaa. Kun samaan kriittiseen johtopäätökseen voi päätyä sekä solidaarisuudesta palestiinalaisia kohtaan että itsekkäämmistä lähtökohdista, näyttää kokoomuksen johdolla tehty ratkaisu poikkeuksellisen heikosti harkitulta ja välinpitämättömältä, summaa Hyrkkö.
Hyrkön mukaan Ville Tavion hiljattain tekemä päätös lopettaa yhteistyö YK:n palestiinalaispakolaisjärjestö UNRWA:n kanssa näyttää uuden tiedon valossa entistä häpeällisemmältä.
— Sopimuksia siis jatketaan Israelin kanssa, vieläpä poikkeuksellisen pitkäksi aikaa, mutta katkaistaan palestiinalaisia auttavien tahojen kanssa. Häpeällistä, sanoo Hyrkkö.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Saara HyrkköVihreän eduskuntaryhmän varapuheenjohtajaPuh:+358 9 432 3021Puh:040 719 7604saara.hyrkko@eduskunta.fi
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